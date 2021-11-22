Как вовремя узнать о банкротстве контрагента?

Причем, если корпоративное банкротство юридических лиц в целом сокращается, то физических, наоборот, увеличивается. Так в этом году 137 485 индивидуальных предпринимателей были признаны банкротами.

«Банкротство граждан продолжает набирать популярность, но существенного всплеска под влиянием пандемии не наблюдается, видимо, пострадавшим от нее гражданам удалось урегулировать свои долги с кредиторами. В банкротстве граждан мы наблюдаем более равномерное распределение количества судебных решений по регионам, чем в банкротстве компаний. Например, в Волгоградской области, которая на 10 месте по числу граждан-банкротов, их оказалось всего в два раза меньше, чем в Москве. Для сравнения, в Башкортостане, который на 10 месте по количеству компаний-банкротов, таковых в 9 раз меньше, чем в столице. Таким образом, банкротство граждан как социально-ориентированная законная процедура списания долга продолжает развиваться, что, несомненно, позитивно для экономики», — отметил Алексей Юхнин Руководитель проекта «Федресурс».

Как это может повлиять на бизнес?

По данным ФНС, на 1 июля 2021 года в России действовало 3,14 млн индивидуальных предпринимателей, которые в любой момент могут оказаться в стадии банкротства как физическое лицо.

В подобных реалиях, руководителям компаний, важно настроить регулярную проверку и анализ контрагентов, с которыми ведется работа.

Если в организации используется типовая программа фирмы «1С», то в этом случае можно воспользоваться встроенным в программу функционалом онлайн-мониторинга контрагентов, информацию для которого предоставляет аналитическое агентство СПАРК Интерфакс.

Одним из уникальных преимуществ 1СПАРК Риски является, то что он позволяет в онлайн режиме получать уведомления об изменениях у контрагентов непосредственно в программу «1С». Так, например, можно получить уведомление «Банкротство физического лица» по контрагентам ИП, которые записаны в Вашей базе «1С».

Вот полный перечень уведомлений, которые можно получить по Вашим контрагентам:

• Изменения статуса компании — ликвидация, банкротство, реорганизация;

• Включение контрагента в негативные реестры ФНС или Реестр недобросовестных поставщиков (РНП);

• Внесение регистрационным органом записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ;

• Смена наименования юридического лица, юридического адреса, руководителя;

• Подача заявления в регистрационный орган о внесении сведений в ЕГРЮЛ;

• Появление в отношении контрагента нового исполнительного производства;

• Сведения о заключении или изменении договора залога движимого имущества в качестве залогодателя;

• Сведения о заключении или изменении договора лизинга в качестве лизингополучателя.

Также в программе «1С» реализованы и другие функции 1СПАРК Риски. Индексы отображаются в карточке контрагента, при формировании платежного поручения, в отчетах по дебиторской задолженности и т. д. Отчет мониторинга помогает следить за важными изменениями у контрагентов: ликвидации, реорганизации, смене руководителя, адреса, учредителей и т. п. Бизнес-справку с электронной подписью Интерфакс также можно заказать прямо из программы и использовать для быстрой проверки контрагента по основным признакам хозяйственной деятельности за последние 12 месяцев.

С 4 июня у пользователей тарифа 1СПАРК Риски + появилась возможность получить еще больше информации по контрагентам. В программу 1С: Бухгалтерия предприятия начиная с версии 3.0.94.17 встроен переход в карточку организации в веб-версии СПАРК Интерфакс. Обращаем внимание, что СПАРК анализирует доступные сведения по юридическим и физическим лицам более чем из 200 источников данных. На главной странице карточки юридического или физического лица в СПАРК пользователям 1С, при наличии данных в источнике, будет доступна ключевая информация по компании или персоне, а также показатели, требующие повышенного внимания.

Возможности 1СПАРК Риски можно попробовать бесплатно, для этого можете обратиться к официальным партнерам фирмы «1С» в Вашем регионе: