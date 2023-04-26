Новый опыт
Калиматов повезет на Кавказскую инвествыставку проекты по созданию 15 тыс. рабочих мест
Ингушская делегация представит выставочный стенд и пять прорывных проектов новой модели экономического развития региона до 2030 года на первой Кавказской инвестиционной выставке, предусматривающих создание 15 тыс. постоянных рабочих мест, сообщается на официальном сайте организаторов мероприятия.
«Для демонстрации на Кавказской инвестиционной выставке регион подготовил пять прорывных проектов. Речь идет о второй очереди агрокомплекса «Сунжа», в рамках которой на территории предприятия появится новый тепличный комплекс и подстанция высокого класса напряжения «Тихая», — сказано в релизе пресс-службы Кавказской инвествыставки.
Власти региона ознакомят посетителей с проектами развития единственного всесезонного курорта «Армхи» в Джейрахском районе, развития солнечной генерации группы компаний «Хевел», совместным проектом участников кластера алюминиевой промышленности региона по производству литейной оснастки для изготовления алюминиевых слитков. Кроме того, участникам мероприятия расскажут о планах по созданию индустриального парка «Джейрах».
Отмечается, что упомянутая модель была разработана после Дней Ингушетии, прошедших в Совете Федерации в ноябре 2021 года. Ее реализация позволит открыть новые предприятия и создать 15 тысяч рабочих мест.
«Реализация этих проектов позволит нашему региону укрепить экономику, снизить уровень продовольственной зависимости и увеличить поступления в бюджет. Участие в выставке, демонстрация наших достижений и планов, знакомство с потенциалом других регионов позволит нам получить новый опыт, обозначить проблемные и потенциальные стороны развития экономики», — приводятся слова Главы республики Махмуд-Али Калиматова на сайте выставки.
Кавказская инвествыставка — мероприятие, направленное на развитие регионов СКФО. Она соберет представителей власти и бизнеса регионов Северного Кавказа. Эксперты, предприниматели, производители и руководство регионов презентуют новые экономические векторы, бизнес-идеи, актуальные направления и стратегии развития.
Она пройдет 3-4 мая в многофункциональном выставочном центре «МинводыЭкспо».
Мероприятие организовано при поддержке Министерства экономического развития РФ, организатор — фонд «Росконгресс». Стратегическим партнером выступает «Кавказ. РФ».
Как сообщала ранее пресс-служба полпреда Президента РФ в СКФО, в рамках модели экономического развития Ингушетии выделены пять прорывных проектов в сфере АПК, туризма и промышленности на общую сумму около 14,5 млрд рублей. В частности, речь идет о тепличном комплексе «Сунжа», ВТРК «Армхи», индустриальном парке «Джейрах», создании алюминиевого кластера, развитии солнечной генерации на розничном рынке электроэнергии. В настоящее время в регионе начата реализация одного проекта — это строительство тепличного комплекса «Сунжа», где планируется создать 315 рабочих мест. Остальным старт будет дан в этом и последующих годах.
Общий объем финансирования крупнейшего инвестпроекта по строительству теплиц агрокомплекса составит 6,2 млрд рублей.