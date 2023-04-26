«Для демонстрации на Кавказской инвестиционной выставке регион подготовил пять прорывных проектов. Речь идет о второй очереди агрокомплекса «Сунжа», в рамках которой на территории предприятия появится новый тепличный комплекс и подстанция высокого класса напряжения «Тихая», — сказано в релизе пресс-службы Кавказской инвествыставки.

Власти региона ознакомят посетителей с проектами развития единственного всесезонного курорта «Армхи» в Джейрахском районе, развития солнечной генерации группы компаний «Хевел», совместным проектом участников кластера алюминиевой промышленности региона по производству литейной оснастки для изготовления алюминиевых слитков. Кроме того, участникам мероприятия расскажут о планах по созданию индустриального парка «Джейрах».

Отмечается, что упомянутая модель была разработана после Дней Ингушетии, прошедших в Совете Федерации в ноябре 2021 года. Ее реализация позволит открыть новые предприятия и создать 15 тысяч рабочих мест.

«Реализация этих проектов позволит нашему региону укрепить экономику, снизить уровень продовольственной зависимости и увеличить поступления в бюджет. Участие в выставке, демонстрация наших достижений и планов, знакомство с потенциалом других регионов позволит нам получить новый опыт, обозначить проблемные и потенциальные стороны развития экономики», — приводятся слова Главы республики Махмуд-Али Калиматова на сайте выставки.

Кавказская инвествыставка — мероприятие, направленное на развитие регионов СКФО. Она соберет представителей власти и бизнеса регионов Северного Кавказа. Эксперты, предприниматели, производители и руководство регионов презентуют новые экономические векторы, бизнес-идеи, актуальные направления и стратегии развития.

Она пройдет 3-4 мая в многофункциональном выставочном центре «МинводыЭкспо».

Мероприятие организовано при поддержке Министерства экономического развития РФ, организатор — фонд «Росконгресс». Стратегическим партнером выступает «Кавказ. РФ».

Как сообщала ранее пресс-служба полпреда Президента РФ в СКФО, в рамках модели экономического развития Ингушетии выделены пять прорывных проектов в сфере АПК, туризма и промышленности на общую сумму около 14,5 млрд рублей. В частности, речь идет о тепличном комплексе «Сунжа», ВТРК «Армхи», индустриальном парке «Джейрах», создании алюминиевого кластера, развитии солнечной генерации на розничном рынке электроэнергии. В настоящее время в регионе начата реализация одного проекта — это строительство тепличного комплекса «Сунжа», где планируется создать 315 рабочих мест. Остальным старт будет дан в этом и последующих годах.

Общий объем финансирования крупнейшего инвестпроекта по строительству теплиц агрокомплекса составит 6,2 млрд рублей.