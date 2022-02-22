Калиматов подробно ознакомился с производственным циклом предприятия и по завершении обхода продегустировал несколько видов готовой продукции.

«Я впечатлен увиденным! Это высокотехнологичное, реально работающее предприятие, и качество продукции у вас отличное», — отметил Глава Ингушетии, обращаясь к руководству птицекомплекса.

Позже руководитель субъекта провел совещание с участием вице-премьера Олега Фурсова, министра экономики Эсет Тумгоевой, гендиректора предприятия Адама Костоева и других. Были обсуждены перспективы дальнейшего развития производства и рассмотрены возможности поддержки предприятия в целом.

Один из острых вопросов птицекомплекса — это наличие собственной кормовой базы.

«Имея возможность самим выращивать корма для птицы, мы на 30-40% смогли бы снизить себестоимость продукции и, соответственно, повысить конкурентные возможности предприятия», — пояснил Адам Костоев и попросил рассмотреть вопрос о выделении им под эти цели земельного участка.

«Таким предприятиям надо помогать в первую очередь. Они платят налоги в бюджет, более того, они работают не только на имидж республики, но и страны в целом», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Продукция птицекомплекса «Южный» уникальная, готовится с применением особых технологий. При изготовлении колбасных изделий и копченостей не используются консерванты, в копчении применяется дым от бука, что придает продуктам особый аромат.

Предприятие ведет постоянный мониторинг уровня удовлетворенности потребителей приобретенной продукцией. На всех стадиях производства, транспортировки и хранения продукции обеспечивается ее безопасность.

Ранее сообщалось, что в декабре минувшего года ООО «Птицекомплекс «Южный» ввело в эксплуатацию мясоперерабатывающий завод с объемом производства продукции от 20 до 40 тонн ежедневно. Предприятие выпускает тушки, филе грудки большое и малое, крыло целое, плечевая и локтевая части, бедро, филе бедра, фарш и многое другое.

Кроме того, предусмотрено производство субпродуктов, полуфабрикатов, продуктов глубокой переработки (сосиски, сардельки, колбаса), копчено-вареной продукции. Завод предлагает продукцию в охлажденном и замороженном виде. Имеются промышленные камеры шоковой заморозки. Индейки выращиваются на естественных кормах без добавления ГМО, химических примесей, мясокостной и рыбной муки. Продукция соответствует стандартам международной марки «Халяль». Процесс убоя птицы происходит в соответствии с требованиями ислама.

По графику птицу реализуют на крупных рынках в регионе.

Напомним, что компания ООО «Птицекомплекс «Южный» была учреждена в 2015 г. с целью создания вертикально интегрированного промышленного комплекса по производству и переработке мяса индейки. Общий объем инвестиций в проект составляет 3,8 млрд рублей. Проект подразумевает полный цикл производства мяса индейки, начиная с этапа закладки инкубационных яиц в инкубаторе, убоя и последующей переработки мяса, включая направление глубокой переработки (производство колбас, сосисок, ветчины, сарделек из мяса индейки и т. д.).

В настоящее время введены в эксплуатацию 4 площадки: инкубатор, участок подращивания и 2 участка выращивания. Имеется 60 тыс. голов птицы и заложена вторая партия яиц в инкубатор — 75 тыс. штук. Несмотря на недавний запуск птицекомплекса, здесь уже работают 320 сотрудников.