Летняя цифровая школа Сбера бесплатно «прокачает» преподавателей со всей страны

Команда Сбера по всей России уже помогла сотням сотрудников учебных заведений актуализировать и расширить свои знания, а также улучшить цифровые компетенции. Количество желающих принять участие в обучении с каждым годом становится все больше. В 2021 году в образовательной программе приняли участие 137 человек с юга России и Северного Кавказа, а в 2022 году их было в 4,5 раза больше: 656 человек.

Мария Прохорова, HR директор Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сотни молодых специалистов ежегодно становятся сотрудниками Юго-Западного банка. И их качественное обучение — основа дальнейшей успешной работы. Понимая всю важность подготовки студентов, Сбер создает возможности для повышения уровня их обучения ещё в учебных заведениях. С 2020 года мы проводим Летнюю цифровую школу, где преподаватели могут улучшить свои знания и навыки по 8 программам и где каждый может выбрать комфортный ему трек обучения. Отмечу, что в прошлом году Юг России и Северный Кавказ был лидером в стране по количеству зарегистрировавшихся преподавателей».

В Летней цифровой школе Сбера всё обучение доступно онлайн с 3 июля по 31 августа и в свободном графике по 8 трекам: «Наука о данных», «Инжиниринг данных», «Разработка на Java», «Цифровые платформы и технологические тренды», «Устойчивое развитие», «Цифровые финансы и бизнес-модели», «Риск-менеджмент в цифровую эпоху», «Мягкие навыки». Участники, которые успешно пройдут обучение и аттестацию получат удостоверение о повышении квалификации государственного образца. Ознакомиться с учебным планом каждого трека и подать заявку можно до 21 июня включительно на странице программы.