АПК

Принять участие может каждый желающий

Минсельхоз Ингушетии пригласил товаропроизводителей республики на круглогодичные межрегиональные ярмарки в Москву

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Минсельхоз Ингушетии пригласил товаропроизводителей аграрного сектора региона на круглогодичные межрегиональные ярмарки в Москву для реализации своей продукции.

Более 40 торговых площадок действуют в столице России для оказания поддержки региональным товаропроизводителям, а также развития межрегиональных отношений на территории города.

«Принять участие и продать свою продукцию на межрегиональных ярмарках может каждый желающий, в том числе главы крестьянско-фермерских хозяйств, а также граждане, ведущие личное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством», — отметили в аграрном ведомстве республики.

Каждому желающему посланцу субъекта Федерации бесплатно предоставляется торговое место, оборудованное единообразным торговым оборудованием в соответствии с заявляемой товарной группой (торговая витрина, стеллаж, холодильная витрина и т. д.). Современные некапитальные конструкции ярмарок оборудованы системой вентиляции, отопления, кондиционирования, видеонаблюдения, а также иными системами и оборудованием, которые создают удобные условия для участников и посетителей и позволяют проводить ярмарку в любое время года.

Для участия в межрегиональной ярмарке необходимо подать заявку, подписанную Главой республики или его заместителем в государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московские ярмарки», а также анкету установленного образца, заполненную товаропроизводителем, с приложением необходимых документов.

Образец анкеты и перечень необходимых документов размещены на официальном сайте ГБУ «Московские ярмарки» в разделе «Участникам межрегиональных ярмарок».

В настоящее время в Первопрестольной открыты сорок четыре межрегиональные ярмарки. Они дают возможность жителям столицы купить свежие фермерские продукты отечественных производителей по доступным ценам. До конца текущего года к открытию запланировано еще 20 новых ярмарок. В рамках уже действующих площадок создано 1047 торговых мест.

С января по март текущего года межрегиональные ярмарки посетили уже более 660 тысяч человек, было продано 576 тонн продукции. В прошлом году, несмотря на сложную ситуацию из-за новой коронавирусной инфекции, ярмарки не прекращали свою деятельность, продолжая обеспечивать москвичей продуктами питания. При этом количество торговых точек увеличилось по сравнению с 2019 годом почти вдвое — с марта по декабрь прошлого года было дополнительно открыто 20 площадок.

Для российских производителей, которые столкнулись с проблемой реализации товара в период действия вынужденных ограничительных мер, межрегиональные ярмарки оказались серьезным подспорьем. В общей сложности на этих площадках было реализовано около пяти тысяч тонн продукции. Посетителями ярмарок в прошлом году стали 3,6 миллиона человек.

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