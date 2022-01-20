Эта работа проводится в рамках реализации программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия».

Субсидии будут предоставляться на поддержку подотраслей животноводства:

1. на 1 кг реализованного и (или) отгруженного сельхозтоваропроизводителями на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока;

2. на содержание маточного поголовья овец и коз (включая ярок от 1 года и старше);

3. на содержание маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород;

4. на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных на 1 условную голову.

Приём документов будет осуществляться в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики, кабинет N102 (отдел животноводства).

Для получения субсидий сельхозтоваропроизводитель в установленные сроки должен предоставить в аграрное ведомство прошитые, пронумерованные, скреплённые печатью (при её наличии) и подписанные документы:

— заявление на предоставление субсидий по форме согласно Приложению N1 к настоящим правилам;

— справка-расчет размера субсидий, причитающихся получателю средств;

— сведения о наличии у получателя поголовья коров на 1 января текущего года, на 1 января года, предшествующего текущему финансовому году, и на 1 число периода, в котором получатель обратился за предоставлением средств;

— сведения об объемах производства молока, объемах реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока (за установленный период);

— сведения о молочной продуктивности коров за отчётный финансовый год и год, предшествующий отчетному финансовому году, за исключением сельхозтоваропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году;

— сведения о наличии у получателя товарного поголовья коров специализированных мясных пород (коровы, нетели) на 1 января текущего года, предшествующего текущему финансовому году, и на 1 число периода, в котором получатель обратился за предоставлением средств;

— отчет о движении животных за год, предшествующий году выплаты субсидии;

— копия сведений о состоянии животноводства или копия сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота за отчётный финансовый год и год, предшествующий отчетному финансовому году, заверенные сельхозтоваропроизводителем и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим официальный статистический учёт и контроль в сфере официального статистического учета, либо его территориальным органом по Республике Ингушетия;

— реестр документов, подтверждающих факт произведенных затрат, составленный на основании унифицированной формы N ТОРГ −12 «Товарная накладная» или иных передаточных документов за период, заявленный для предоставления субсидий;

— сведения о наличии у получателя маточного поголовья овец и коз (овцематки, козоматки, ярки в возрасте от 1 года и старше) на 1 января текущего года, на 1 января года, предшествующего текущему финансовому году, и на 1 число периода, в котором получатель обратился за предоставлением средств;

— справку о затратах на содержание 1 головы овец, коз за год, предшествующий году выплаты субсидии (без учёта на добавленную стоимость);

— отчет о движении животных за год, предшествующий году выплаты субсидии;

— копия сведений о состоянии животноводства (форма федерального статистического наблюдения N 24-СХ) или копия сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота (форма федерального статистического наблюдения N 3- фермер) за отчётный финансовый год и год, предшествующий отчетному финансовому году, заверенные сельхозтоваропроизводителем и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим официальный статистический учёт и контроль в сфере официального статистического учета, либо его территориальным органом по Республике Ингушетия.

— реестр документов, подтверждающих факт произведенных затрат, составленный на основании унифицированной формы N ТОРГ-12 «Товарная накладная» или иных передаточных документов, за период, заявленный для предоставления субсидий.