На юге России и Северном Кавказе гостиничный бизнес лидирует по приросту новых субъектов

Кроме того, предприниматели юга России и Северного Кавказа стали на 77% чаще регистрировать ИП и ООО в сфере искусств и организации развлечений. В пятерку лидеров по приросту новых субъектов также вошли растениеводство и животноводство (+68%), ремонт и монтаж машин и оборудования (+60%), а также складское хозяйство (+58%). Однако в целом по России наибольший прирост регистраций бизнеса пришелся на IT-сферу. В 2022 году было открыто на 42% больше новых юрлиц, чем годом ранее.

Светлана Гладкина, Директор управления продаж малому бизнесу Юго-Западного банка Сбербанка:

«По итогам прошлого года мы наблюдаем всплеск предпринимательской активности во всей туристической отрасли и смежных областях юга России и Северного Кавказа. Наши регионы традиционно остаются лидерами индустрии путешествий в стране и приток новых инвестиций только закрепят этот статус. Другим трендом ушедшего года стал рост популярности предпринимательской деятельности среди молодежи. В сравнении с 2021 годом молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет открыли почти на 30% больше юрлиц».

В абсолютном выражении самым популярным видом бизнеса, зарегистрированном в 2022 году, с большим отрывом стала розничная торговля. В лидерах по числу открытых малых предприятий в ЮФО и СКФО также оказались сферы сухопутного и трубопроводного транспорта, оптовой торговли, общепит, строительство и операции с недвижимостью, а также растениеводство и животноводство.

В ходе исследования Сбер проанализировал динамику регистраций 130 предприятий малого бизнеса через онлайн-сервис «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета», созданный при участии «Деловой среды». Сервис позволяет подготовить и передать в ФНС России документы для регистрации ИП и ООО с единственным учредителем, а также открыть счет без посещения банка.