Проведена фитоэкспертиза семян
Отдел защиты растений Россельхозцентра по Ингушетии подвёл итоги своей работы за 2021 год
Отдел защиты растений Россельхозцентра по Ингушетии подвёл итоги своей работы за 2021 год, он ежегодно проводит фитосанитарный мониторинг на территории республики.
Как сообщили газете «Ингушетия» в ведомстве, в прошлом году фитосанитарный мониторинг вредных объектов был проведён на площади 181,274 тыс. га, в том числе: по вредителям — 146,33 тыс. га, болезням — 25,88 тыс. га, и засоренности — 9,064 тыс. га. Наибольшее распространение имели хлопковая совка, клоп вредная черепашка, пьявица, злаковая тля, шведская муха, трипсы, септориоз, бурая ржавчина.
Отмечается, что истребительные мероприятия в открытом грунте проведены на площади 22,026 тыс. га, в том числе: инсектицидами — 9,614 тыс. га, фунгицидами — 3,667 тыс. га, гербицидами — 8,464 тыс. га, и родентицидами — 0,281 тыс. га. Агротехнические меры борьбы по защите растений от вредных объектов проводились на площади 2,2 тыс. га.
Протравливание и токсикация семян яровых и озимых культур всего — 3,0787 тыс. тонн, в том числе яровых — 1,1005 тыс. тонн, озимых — 1,9782 тыс. тонн. Протравлено клубней картофеля — 1,1 тыс. тонн.
Проведена фитоэкспертиза семян всего — 0,758 тыс. тонн, в том числе: озимой пшеницы — 0,168 тыс. тонн, озимого ячменя — 0,16 тыс. тонн, овса — 0,43 тыс. тонн.
Клубневой анализ картофеля проведен (весна, осень) — 1,1 тыс. тонн.
Обеззараживание складских помещений — 3,5 тыс. кв. м.
Поступило и израсходовано за 2021 год пестицидов всего — 14,02 тонны, в том числе химических СЗР — 14,02 тонны. Хозяйствам и фермерам оказано содействие в приобретении приманок для борьбы с мышевидными грызунами.
Для оказания помощи сельхозтоваропроизводителям продолжает существовать и функционировать консультационный пункт, где землепользователи могут получить необходимую информацию, приобрести семена, ядохимикаты, инвентарь и прочее. Функционируют лаборатории по фитоэкспертизе семян и листовой диагностике.
Организовано выращивание и реализовано габробракона — 0,192 млн шт.
В целях информирования о состоянии фитосанитарной обстановки в республике в правительство, МЧС, МСХ, местные администрации и хозяйства было направлено сигнализационных сообщений — 37.
Публикации в печати (газеты, журналы) — 31, выступление по радио и телевидению — 11, печатных изданий — 5, консультации — 120, лекции и семинары — 9, долгосрочный годовой прогноз — 1, краткосрочные прогнозы — 12.
Для развития внебюджетной деятельности специалистами филиала в 2021 году посажены и реализованы хризантемы мультифлора.