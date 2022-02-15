Как сообщили газете «Ингушетия» в ведомстве, в прошлом году фитосанитарный мониторинг вредных объектов был проведён на площади 181,274 тыс. га, в том числе: по вредителям — 146,33 тыс. га, болезням — 25,88 тыс. га, и засоренности — 9,064 тыс. га. Наибольшее распространение имели хлопковая совка, клоп вредная черепашка, пьявица, злаковая тля, шведская муха, трипсы, септориоз, бурая ржавчина.

Отмечается, что истребительные мероприятия в открытом грунте проведены на площади 22,026 тыс. га, в том числе: инсектицидами — 9,614 тыс. га, фунгицидами — 3,667 тыс. га, гербицидами — 8,464 тыс. га, и родентицидами — 0,281 тыс. га. Агротехнические меры борьбы по защите растений от вредных объектов проводились на площади 2,2 тыс. га.

Протравливание и токсикация семян яровых и озимых культур всего — 3,0787 тыс. тонн, в том числе яровых — 1,1005 тыс. тонн, озимых — 1,9782 тыс. тонн. Протравлено клубней картофеля — 1,1 тыс. тонн.

Проведена фитоэкспертиза семян всего — 0,758 тыс. тонн, в том числе: озимой пшеницы — 0,168 тыс. тонн, озимого ячменя — 0,16 тыс. тонн, овса — 0,43 тыс. тонн.

Клубневой анализ картофеля проведен (весна, осень) — 1,1 тыс. тонн.

Обеззараживание складских помещений — 3,5 тыс. кв. м.

Поступило и израсходовано за 2021 год пестицидов всего — 14,02 тонны, в том числе химических СЗР — 14,02 тонны. Хозяйствам и фермерам оказано содействие в приобретении приманок для борьбы с мышевидными грызунами.

Для оказания помощи сельхозтоваропроизводителям продолжает существовать и функционировать консультационный пункт, где землепользователи могут получить необходимую информацию, приобрести семена, ядохимикаты, инвентарь и прочее. Функционируют лаборатории по фитоэкспертизе семян и листовой диагностике.

Организовано выращивание и реализовано габробракона — 0,192 млн шт.

В целях информирования о состоянии фитосанитарной обстановки в республике в правительство, МЧС, МСХ, местные администрации и хозяйства было направлено сигнализационных сообщений — 37.

Публикации в печати (газеты, журналы) — 31, выступление по радио и телевидению — 11, печатных изданий — 5, консультации — 120, лекции и семинары — 9, долгосрочный годовой прогноз — 1, краткосрочные прогнозы — 12.

Для развития внебюджетной деятельности специалистами филиала в 2021 году посажены и реализованы хризантемы мультифлора.