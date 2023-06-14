Делегацию Ингушетии на ПМЭФ-2023 возглавит руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Отмечается, что участие региона в таком мероприятии является важным шагом для развития социально-экономической сферы, а также для привлечения инвестиций и налаживания новых связей с партнерами из различных регионов страны и зарубежья.

Махмуд-Али Калиматов примет участие в пленарном заседании форума, на котором выступит Президент Владимир Путин, подпишет соглашения о сотрудничестве, а также пообщается с представителями ведущих российских информационных агентств — ТАСС, РИА Новости, «Интерфакс» и РБК.

Власти Ингушетии намерены принять активное участие в форуме, найти новых партнеров и договориться о сотрудничестве в различных сферах. Это позволит республике получить новые инвестиции, развивать экономику и улучшать жизнь населения региона.

«Участие регионов в таких мероприятиях, как Петербургский международный экономический форум, является очень важным для развития экономической сферы в регионах. Руководители субъектов могут обсудить важные вопросы с другими регионами и бизнес-элитой, найти новых партнеров и возможности для развития экономики. Кроме того, участие регионов в форумах такого уровня позволяет привлекать внимание к социально-экономической ситуации на местах и продвигать свои проекты на федеральный уровень», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

ПМЭФ — стимул для российской экономики

Петербургский международный экономический форум — это мощный стимул для российской экономики. Об этом в интервью корреспонденту 5-tv. ru заявил депутат Госдумы VIII созыва, заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по экономической политике, кандидат экономических наук Михаил Делягин.

По словам эксперта, у России подготовлено множество инвестиционных соглашений. Их заключение специально отложили до форума, чтобы подписать документы в торжественной обстановке.

«У недружественных стран сейчас экономический кризис. Причем в силу ликвидации экономической науки они не понимают, что с ними происходит. Мы понимаем, а они нет. И они мечутся. Возможно, какие-то корпорации каких-то стран попытаются обойти эти санкции. Мы это увидим на ПМЭФ», — сказал Михаил Делягин.

В обзорном материале «Комсомольской правды» отмечается, что выход из эпохи Covid-19 ставит перед человечеством новые глобальные вызовы. А нарастающая геополитическая конфронтация требует мобилизации ресурсов в каждом финансовом центре. При этом перед всей планетой остаются актуальными и прежние вызовы: экология, продовольственное снабжение и равный доступ к благам цивилизации. Все это заставляет искать ответы прежде всего в мировой экономике. На этом фоне цена любого выгодного предложения со стороны каждого государства на карте только растет.

Уже ставшие традиционными площадки для обсуждения возможностей роста экономики — всемирно признанные и известные форумы. Один из таких, интерес к которому остается стабильным последние годы, — Петербургский международный экономический форум, проходящий в России.

Несмотря на углубляющуюся конфронтацию между Кремлем и странами Европы и США, ПМЭФ по-прежнему собирает гостей со всех уголков мира, а ведущие мировые издания именуют событие не иначе как «Русский Давос».

По мнению издания, глобальный запрос на справедливое распределение ресурсов и отход от однополярной модели становится все актуальнее. Но конкретных примеров того, как экономика отдельно взятой страны способна решиться на фактическую независимость в условиях глобализма, не так много.

Именно потому в Санкт-Петербург, считает «КП», приедут тысячи бизнесменов и политиков. Для сравнения: в 2022 году форум посетили около 14 тысяч гостей из 130 стран мира.

Как рассказывают организаторы ПМЭФ, в этом году площадку для выступлений получат самые разные спикеры. Прослеживается линия на максимальное географическое разнообразие тем и дискуссий. Азиатско-Тихоокеанский регион, Африка, Латинская Америка. Должны состояться шесть двусторонних деловых мероприятий, на которые приглашены участники из Индии, Китая и ЕАЭС.

Буквально каждый уголок планеты будет представлен на ПМЭФ. К примеру, в 26-й сессии форума примет участие премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус. Кроме того, приглашение получил бразильский лидер Луис Инасиу Лулу да Силва. Особое место получат представители Объединенных Арабских Эмиратов. Именно ОАЭ остается для России важным торговым хабом, через который Москва продолжает активно находить новых перспективных партнеров взамен традиционных клиентов из Европы и США. А значит, этот опыт будет активно изучаться и укрепляться. Возможно, позиции России в регионе Персидского залива будут укреплены вопреки взаимным трениям по сделке ОПЕК+. Стоит ожидать новых событий на энергетическом рынке.

Чувствуется тонкая ирония Кремля, который в свете рассуждений его геополитических соперников о тотальной изоляции России, ставит темы планетарного масштаба на ПМЭФ. Форум будет проходить под лозунгом «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Пока европейские и американские чиновники активно отменяют все, что связано с русскими, Москва показывает, что намерена идти в авангарде мирового развития.

Кремль постарается показать все возможности и перспективы России. Ведущие технологические и финансовые компании этой страны активно вовлечены в программу форума, а первый день ПМЭФ целиком будет посвящен российскому малому и среднему бизнесу. Но это уже традиционная часть этого события.

Россия продолжает актуализировать собственные глобальные экономические проекты: это и Евразийский экономический союз, и блок БРИКС. Странам есть что обсудить, а Москве — есть что предложить. Не стоит забывать, что главная ценность ПМЭФ на протяжении десятилетий — это именно неформальные деловые связи, которые позволяют России демонстрировать относительную экономическую стабильность под давлением санкций. Громкие заявления политиков всегда остаются пустым звуком на фоне многомиллиардных сделок и реальных международных проектов.

Новые горизонты

На ПМЭФ-2023 запланировано провести около 150 мероприятий. Планируется, что выступят олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, министр спорта Олег Матыцин, гроссмейстер Сергей Карякин и руководитель проектного офиса АНО «Остров фортов» Ксения Шойгу, основатель En+Group Олег Дерипаска. В дискуссии о развитии автотуризма поучаствует губернатор Петербурга Александр Беглов.

Естественно, на форум приедет глава государства Владимир Путин, а по видеосвязи планируется выступление бывшего министра иностранных дел Австрии и экс-члена совета директоров «Роснефти» Карин Кнайсль.

В пресс-службе ПМЭФ отметили актуальность тематики форума в «эпоху тектонических перемен», когда трансформируется система международных отношений и усиливается кризис доверия между странами. В Фонде Росконгресс рассказали, что участники мероприятия обсудят темы, которые связаны с развитием отечественной экономики, науки, экологии и других сфер.

«В условиях санкций и кризиса глобализации перед Россией открываются новые горизонты», — заявил советник Президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме участники обсудят актуальные темы «новой реальности» в мире экономики и бизнеса, отмечает РБК.

Темы ПМЭФ-2023 отбирались с помощью крауд-платформы «Сильные идеи для нового времени».

Всего организаторы выделили восемь основных направлений дискуссий:

новые идеи для российской экономики в условиях санкций; укрепление технологического суверенитета России; формирование нового мирового порядка; новая глобальная финансовая модель; социально-экономическое развитие Российской Федерации; цифровизация экономики и новейшие технологии; мировая торговля и логистика нового времени; «прочее» — собственные предложения участников крауд-платформы.

В 2021 году на ПМЭФ деловую программу составляли более 100 дискуссий, которые объединяла главная тема форума ― «Снова вместе. Экономика новой реальности». Главным достижением ПМЭФ-2021 организаторы считают «создание стандарта безопасности для проведения крупных международных событий во всем мире в период эпидемии Covid-19».

«Новый мир — новые возможности», именно под такой темой международный экономический форум состоялся в 2022 году. Организаторы в рамках программы заявили вопросы восстановления экономики и международного сотрудничества, трансформации мировой торговли и эффективности работы бизнеса в «новых логистических реалиях». Также участники обсудили антикризисные меры, цифровой суверенитет, развитие финансового рынка и научно-технического пространства. На ПМЭФ-2022 был представлен инновационный кейс ― первый в своем роде 5D-принтер. Он полностью соответствует программе замещения дорогостоящего импортного оборудования. Его создатели отметили, что изобретение можно использовать в космических технологиях, авиастроении, нефтяной и металлургической отрасли.

Петербургский международный экономический форум ― крупное мероприятие в мире экономики и бизнеса. Его площадка стала местом общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России.

Деловая программа ПМЭФ-2023

Сайт администрации Санкт-Петербурга сообщает, что город традиционно организует на площадке ПМЭФ собственную деловую программу, которая включает в этом году 16 дискуссионных мероприятий.

«В деловую программу города вошли сессии по темам, которые представляют важный прикладной интерес для развития экономики Петербурга на долгосрочную перспективу», — отметил вице-губернатор Северной столицы Валерий Москаленко.

Программа сформирована с учетом четырех ключевых направлений общефедеральной повестки ПМЭФ-2023: мировая экономика в эпоху глобальных перемен; российская экономика: от адаптации к росту; выстраивание технологического суверенитета; народосбережение и качество жизни — основной приоритет.

«В этом году мы сконцентрировали свое внимание на тематике технологического развития экономики, включая вопросы трансфера технологий и развития экспортного потенциала продукции петербургских производителей. Также обсудим с экспертами и зарубежными коллегами вопросы привлечения инвестиций в условиях санкций, механизмы защиты капиталовложений и основные направления сотрудничества. Особое внимание — перспективам развития туризма в России в современных условиях. Эта сессия включена в федеральную повестку форума», — отметил Валерий Москаленко.

Ниже — часть мероприятий, запланированных в рамках ПМЭФ-2023.

14 июня — экспертный совет «Поверить в свое: имидж российской фармы»;

дискуссионная сессия «Концепция технологического развития страны до 2030 года. Как вырастить инноваторов и обеспечить технологический суверенитет страны?»;

круглый стол «Перспективное сотрудничество с Латинской Америкой в области медицинской промышленности (Колумбия, Венесуэла, Гватемала, Перу и Мексика)»;

дискуссионная сессия «Зарубежные инвестиции в условиях санкций. Тенденции и перспективы».

15 июня — дискуссионная сессия федеральной деловой программы ПМЭФ «Туризм в России: фокус на человека, устойчивое развитие и инвестиционную привлекательность»;

дискуссионная сессия «Стратегирование по-новому: как найти баланс в эпоху вызовов и возможностей».

16 июня — Президент Владимир Путин по традиции примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Он очно выступит на сессии 16 июня, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Да, готовится выступление», — сказал ТАСС представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос. Он также подтвердил, что часть пленарной сессии пройдет в формате дискуссии, как обычно.

В этот же день — деловой завтрак с руководителями регионов Арктической зоны Российской Федерации «Межрегиональное партнерство для эффективного развития Арктики».

17 июня — дискуссионная сессия «Единое экономическое пространство России — основа благополучия ее многонационального народа»;

Public talk «Петербургский дизайн: трамплин для локальных брендов»;

панельная дискуссия «Волонтерские и благотворительные проекты для реализации целей устойчивого развития и улучшения качества жизни в регионах»;

спринт-сессия «Международное и межрегиональное сотрудничество кластеров при организации и реализации проектов экономики замкнутого цикла».

Кроме того, деловая дискуссия «Экспорт и импорт культурных продуктов и услуг в эпоху цифровизации: вызовы и требования времени» и круглый стол «Разработка и применение российских инновационных композитных материалов для различных видов транспорта».