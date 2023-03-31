Почему онлайн-займы интересны заемщикам

Финансирование нецелевое, и деньги можно потратить на любые цели, ничего не объясняя кредитору.

На рынке представлено достаточно много компаний, найти надежную МФО, без отказа кредитующую граждан, поможет рейтинг проекта ВЗО. Здесь собраны актуальные предложения онлайн-сервисов с указанием основных параметров и требований.

Подать заявку можно с компьютера или смартфона, независимо от места нахождения. Требуется только подключение к интернету и 15 минут свободного времени.

Сначала необходимо зарегистрироваться по номеру телефона. Затем нужно заполнить анкету с паспортными данными и другой информацией о заемщике. Проще всего войти через портал «Госуслуги», тогда большая часть сведений попадет в заявку автоматически.

Обязательно необходим паспорт. Иногда запрашивают дополнительный документ для удостоверения личности заемщика, например, водительские права или СНИЛС. Кроме того, нужен стабильный доход, который позволит вовремя вернуть долг. Справка о доходах не потребуется, достаточно указать сведения в анкете.

Рассмотрение заявки занимает не более 5-10 минут, в редких случаях — до 1-2 дней. Сразу после получения положительного ответа и подтверждения согласия с условиями договора деньги поступают клиенту. Можно выбрать удобный способ получения — на банковскую карту или электронный кошелек, наличными в офисе МФО или в пункте платежного оператора рядом с домом.

Автоматический режим работы онлайн-сервиса позволяет получить услугу быстро и круглосуточно. Не нужно долго ждать сначала предварительного, потом окончательного решения, как в банке, или собирать большой пакет документов.

Если клиент обращается впервые, можно получить займ без процентов. Многие компании предлагают льготные условия для новых заемщиков, с которыми ранее не сотрудничали. Важно вовремя вернуть деньги, чтобы не платить за услугу.

Для постоянных пользователей предусмотрены скидки. Часто можно встретить акцию, когда микрозайм в течение половины срока предоставляется бесплатно. Также становятся доступны более выгодные параметры, например, долгосрочный займ на крупную сумму под низкий процент.

Больше шансов получить деньги у внимательных и честных клиентов, которые без ошибок заполнили анкету-заявку, подробно рассказали о себе, своих доходах и расходах, не запрашивали сразу максимальную сумму.

Кредитная история и показатель долговой нагрузки тоже важны. При серьезных проблемах с ними получить деньги не удастся. Если же все в пределах нормы, закрытые просроченные задолженности и действующие кредиты новому займу не помеха.

Проект «ВсеЗаймыОнлайн» — агрегатор, который оказывает помощь пользователям в подборе финансовых сервисов. Компания не занимается кредитованием.

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