Этим достижениям предшествовала начатая в прошлом году активная работа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии по расширению племенной базы крупного и мелкого рогатого скота.

Как сообщает пресс-служба Главы и Правительства Республики Ингушетия Государственные унитарные предприятия в январе 2021 года, в соответствии с поручением Главы региона Махмуда-Али Калиматова, закупили поголовье крупного и мелкого рогатого скота в общем количестве 3620 голов, из них на МРС приходилось 3300 голов. В дальнейшем эта работа продолжилась, на данный момент число приобретенных овец выросло до 5 тысяч, приплод к ним составил еще 2000 ягнят.

В воскресенье, 23 мая, глава региона решил лично ознакомиться с результатами в животноводстве и обсудить с аграриями их проблемы и взгляды на дальнейшее развитие сельхозпредприятий. С этой целью он посетил ГУПы Малгобекского и Назрановского районов. В частности, руководитель субъекта побывал на предприятиях «Зори Кавказа», «Дружба» и «Алханчуртский».

«Все, что я увидел сегодня, меня обрадовало. Животноводство возрождается. Есть организации, которые были банкротами, а сегодня они не имеют ни кредиторской задолженности, ни долгов по налогам и зарплате. У нас «ожили» кошары, которые были закрыты и пустовали, рабочие места появились», — отметил Махмуд-Али Калиматов в ходе рабочей поездки.

Все это, по словам Главы республики, было достигнуто благодаря грамотно организованной деятельности самих работников ГУПов и регионального Правительства, поскольку выделенные средства были использованы по назначению: закрыли потребности в закупке семян, удобрений, покрыли расход горюче-смазочных материалов, на прибыль было закуплен скот.

«Самое главное, что скот был приобретен на доходы предприятий, что работа дала результат. Государственные унитарные предприятия 20% прибыли должны направлять по закону в бюджет республики. В прошлом году мы могли эту прибыль просто в бюджет перечислить или же закупить на нее скот и дать им возможность расширяться — и было принято решение поддержать развитие ГУПов и сельского хозяйства в целом. Мы честно построили отношения с людьми, которые на земле работают. А работа у них очень трудоемкая, их надо уважать и благодарить», — подчеркнул он.

Махмуд-Али Калиматов заявил, что развитие хозяйств продолжится, практика возвращения прибыли сельхозпредприятий на их собственные нужды — обновление техники, закупку скота — будет повторяться. Также было сказано, что за данными выездами последуют поездки руководства по другим сельхозпредприятиям региона, чтобы дальше знакомиться с результатами и лично контролировать осуществление планов. Он отметил, что цель реализации всех мероприятий — обеспечение регионального рынка товарами животноводства, полное покрытие потребности местного населения в мясной продукции.

«Как только наступает время священных для нас праздников — Мархаш (Ид аль-Фитр) и ГIурба (Ид аль-Адха), мы массово закупаем скот в соседних республиках, от этой практики нужно уходить, потому что мы в состоянии удовлетворить спрос внутреннего потребителя высококачественным и доступным по цене продуктом собственного производства. В скором времени эта инициатива реализуется», — сообщил руководитель субъекта в заключительной части своей поездки.

В 2020 году индекс сельскохозяйственного производства, несмотря на ограничительные меры, в Ингушетии составил 100,7% относительно 2019 года. Росту способствовало именно увеличение производства мяса на 8,8%, молока на 0,8%, яиц на 0,7%. В первом квартале 2021 года этот рост составил 112,2% к аналогичному периоду прошлого года.

Первоочередной задачей в развитии агропромышленного комплекса является реализация мер по снижению продовольственной зависимости республики. Они направлены на оптимизацию отраслевой структуры и уровня интенсификации сельскохозяйственного производства.

В 2019 году из Статрегистра исключено 118 крестьянских (фермерских) хозяйств, не прошедших с 2002 года перерегистрацию в регистрирующих (налоговых) органах и учтенных с нулевыми показателями во Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Объём производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхоз организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в марте 2021 года в действующих ценах, по предварительной оценке, составил — 1014,2 млн рублей (в январе-марте текущего года — 2 986,2 млн рублей).

На конец первого квартала текущего года, по данным Северо-Кавказстата, поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей республики составляло 68692 голов (на 2,1% больше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров — 35312 головы (на 5,2% больше), овец и коз — 287798 голов (на 32,7% больше).

За этот период в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на убой (в живом весе) — 1813,920 тонн, молока — 27801,330 тонн, яйца — 5085 тысяч штук.