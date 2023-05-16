Отметим в начале, что Глава региона Махмуд-Али Калиматов с рабочей поездкой находится в Москве, где у него запланирован ряд важных встреч, поэтому не присутствовал на заседании парламента. В своем Telegram-канале он сообщил, что ознакомился с докладом и отметил: «достигнутые успехи радуют».

В минувшем году правительство продолжило работу по достижению целей и задач, поставленных Главой республики при вступлении в должность в 2019 году, сказал в своем выступлении Владимир Сластенин.

«Эта работа шла не всегда так, как мы планировали, ведь находясь в тяжелом финансовом кризисе нам пришлось прошедшие три с половиной года работать сначала в условиях пандемии коронавирусной инфекции, а последний год — в ситуации, обусловленной внешним санкционным давлением. Тем не менее уже сегодня мы можем говорить о «прорывах» в решении отдельных проблемных вопросов, стоящих перед республикой долгие годы», — отметил премьер.

Госдолг

В 2022 году Ингушетия смогла сократить общий долг региона с 11,8 млрд рублей до 3,3 млрд рублей.

«Закрыта задолженность по мерам бюджетного принуждения, по которым правительство республики с 2019 года перечислило в федеральный бюджет 3,9 млрд рублей. За счет экономии собственных средств и помощи из федерального центра удалось погасить кредиторскую задолженность в размере 5,8 млрд рублей», — написал в своем Telegram-канале Глава региона.

По его словам, сейчас основной объем оставшейся задолженности составляет 1,9 млрд рублей и эта задолженность реструктуризирована до 2029 года.

«Параллельно велась работа по наращиванию собственных доходов региона, которые достигли 9 млрд рублей, это на 3 млрд больше чем в 2021 году. Получилось это благодаря работе по наращиванию собственных доходов региона и экономии по итогам проведенных торгов», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

По словам премьер-министра, помимо работы с долговыми обязательствами велась работа по наращиванию собственных доходов.

Ранее прирост собственных доходов у нас не превышал 200 — 300 млн рублей в год. Начиная с 2020 года, мы вышли по приросту на показатель 600 млн рублей«, — сказал Владимир Сластенин, отметив, что в Национальном рейтинге прозрачности закупок республика отмечена сертификатом «Высокая прозрачность» (единственный субъект СКФО).

Промышленное производство

Ингушетия лидирует в СКФО по росту промышленного производства, отметил, выступая с ежегодным отчетом о работе правительства в парламенте республики, премьер-министр региона Владимир Сластенин.

«Мы активно продолжаем работу по развитию реального сектора экономики и промышленности. Нам удалось достичь высоких результатов — рост промышленного производства составил 10,8%, и мы смогли занять первое место по СКФО. Считаю это важным показателем работы правительства», — прокомментировал Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Он напомнил, что хороших результатов республика достигла и по другим показателям: увеличен индекс промышленного производства по обрабатывающим отраслям на 12,6%, наилучшая динамика в отраслях производства готовых металлических изделий (58,9%), обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки (11,4%), производства резиновых и пластмассовых изделий (19,5%) и металлургического производства (12,3%).

«Продолжаем активно работать над созданием благоприятной инвестиционной среды, внедрением инновационных технологий для поддержки предпринимателей. Считаю, что успешное развитие промышленности — это один из ключевых факторов для улучшения экономической ситуации в регионе», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, все эти достижения являются ключевыми приоритетами развития региона. «Открывая новые промышленные площадки, мы создаем новые рабочие места. Хочу поблагодарить правительство Ингушетии за проделанную работу», — подчеркнул руководитель субъекта.

Владимир Сластенин напомнил, что обувная фабрика ООО «Фелидже пэлле» начала производство тактических ботинок, которыми были экипированы военнослужащие республики.

Запущен ранее простаивавший комбинат детского питания мощностью 2,5 тонны в смену (ООО «АВА», стоимость проекта — 149 млн рублей, количество создаваемых новых рабочих мест — 89, создано — 20).

Введен в эксплуатацию цех по сборке модулей очистных сооружений (ООО «Очистные сооружения», объем инвестиций — 50 млн рублей, создано 11 рабочих мест). Также инициатором проекта планируется строительство завода на промышленно-инвестиционной площадке в городе Карабулаке.

Ведется работа по реанимации энергосберегающего завода «Технопарк «Сердало». Заключен контракт с энергосервисной компанией ООО «Профлэд групп», согласно которому планируется сборка 10 тыс. уличных фонарей.

В текущем году, по словам премьер-министра, планируется завершение следующих инвестиционных проектов:

— реконструкция комбината строительных материалов (ООО КСМ «НЕОН», объем инвестиций — 831 млн рублей, планируется создание 220 рабочих мест);

— строительство завода алюминиевых сплавов (ООО ЗАС «РИАЛ», объем инвестиций — 398,8 млн рублей, планируется создание 58 рабочих мест);

— возведение завода по производству детских санитарно-гигиенических средств (ООО «Бест Бренд», объем инвестиций 762,9 млн рублей, планируется создание 67 рабочих мест);

— строительство комплекса по производству газобетонных блоков (ООО «Строй-комфорт», объем инвестиций — 200 млн рублей, планируется создание 47 рабочих мест).

В планах также создание на базе ГУП «Кавдоломит» индустриального парка «Джейрах». Площадь индустриального парка составит свыше 30 га, в качестве резидентов предусматривается привлечение производителей строительных материалов. Стоимость проекта по предварительным расчетам составит 750 млн руб., объем финансирования со стороны АО «Кивказ. РФ» — 500 млн руб.

Развитие промышленности является одним из ключевых направлений региональной экономической политики, отметил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

«Мы стремимся к тому, чтобы наши предприятия были конкурентоспособными и успешными на рынке. В этом нам помогает Фонд развития промышленности, который уже получил капитализацию в размере 80 млн рублей и сотрудничает с Федеральным фондом развития промышленности. В этом году у республики имеются объективные причины рассчитывать на увеличение федеральной поддержки нашим промышленным предприятиям до 132 млн рублей», — подчеркнул Глава региона.

По его словам, фонд развития промышленности Ингушетии планирует заключить с федеральным фондом новое соглашение, в рамках которого будет изменено соотношение финансирования: 90% федеральных и 10% региональных средств.

«Развитие промышленности также важно и для нашей социальной сферы. Мы создаем новые рабочие места, повышаем уровень жизни наших граждан и развиваем новые отрасли экономики. Поэтому расширение поддержки федеральным фондом развития промышленности проектов в нашей республике — это очень значимое событие», — считает Махмуд-Али Калиматов.

Владимир Сластенин сообщил, что за счет средств фонда планируется поддержка предприятий путем предоставления займов на реализацию инвестиционных проектов в объеме до 50 млн рублей на заявителя со сроком до 5 лет и процентной ставкой до 3%. Таким образом имеется возможность поддержать большее количество проектов в республике.

Глава Ингушетии добавил, что регион будет работать и тесно сотрудничать с фондом развития промышленности России, чтобы создать благоприятную инвестиционную среду в республике.

Инвестиционная привлекательность

Премьер-министр республики в своем отчете отметил, что для повышения инвестиционной привлекательности и поддержки инвесторов в прошлом году приняты четыре важных законодательных акта, предусматривающих:

— предоставление земельных участков субъектам инвестиционной деятельности без проведения торгов при условии признания проекта масштабным инвестиционным проектом;

— предоставление льгот по аренде государственного имущества (за исключением земельных участков);

— освобождение от уплаты налога на имущество организаций, которые реализуют инвестиционные проекты, обеспечивающие продовольственную безопасность, с численностью штатных работников не менее 120 единиц, на период действия внешнего санкционного давления;

— установление налоговой ставки в размере 2% для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве налогообложения «Доходы».

Также создан институт инвестиционных уполномоченных в муниципальных образованиях.

«Усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса нашли отражение в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, презентация которого традиционно прошла на площадке Петербургского международного экономического форума. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании, отметил республику в числе регионов, добившихся значительного прогресса в рейтинге инвестиционного климата, которая поднялась с 28 группы в 20 группу», — сказал Владимир Сластенин.

Малый и средний бизнес

Глава правительства Ингушетии считает, что о повышении инвестиционной активности свидетельствует и рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в республике, составивший 11,8% (до 5 465 единиц), среднесписочная численность работников субъектов МСП выросла на 22% (7 644 человека). А число физических лиц — самозанятых граждан — увеличилось за год на 6,8 тыс. человек или в 3,7 раза и составило 9,4 тыс. чел.

Продолжена работа центра «Мой бизнес», на площадке которого субъекты предпринимательской деятельности могут получить необходимые услуги для начала и ведения бизнеса по принципу «одного окна». За отчетный период поддержку в центре «Мой бизнес» получили более 3 тыс. субъектов МСП, граждан, планирующих открыть свой бизнес, а также самозанятых граждан.

«Фондом поддержки предпринимательства предоставлены микрозаймы на общую сумму 28 млн рублей, а также 3 поручительства на сумму 24 млн рублей. Организован конкурсный отбор на предоставление грантов субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, и субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно. По итогам проведенного конкурса предоставлены гранты 12 молодым предпринимателям», — сказал Владимир Сластенин.

Он отметил, что в сентябре 2022 года в республике начал работу менеджер Департамента региональных программ АО «МСП Банк». При этом объем финансовой поддержки субъектов предпринимательства кредитным учреждением (удаленное рабочее место) только с сентября по декабрь прошлого года составил 17-18% от плана.

Также в сентябре прошлого года состоялся VI республиканский экономический форум «Деловая Ингушетия-2022», в котором приняло участие 120 субъектов предпринимательства и подписано 10 соглашений на сумму свыше 4 млрд рублей. В рамках форума была организована многопрофильная выставка продукции производителей республики, а также других регионов России, которая предоставила возможность предприятиям и организациям для взаимовыгодного сотрудничества.

Агропромышленный комплекс

По динамике роста сельскохозяйственного производства Ингушетия занимает первое место по СКФО, отметил Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

«Помимо промышленного сектора мы активно развиваем и сельское хозяйство. В 2022 году объем выпуска сельскохозяйственной продукции составил 19,5 млрд рублей, что на 9,3% больше, чем в предыдущем году. Мы производим мясо, молоко, яйца, зерновые, подсолнечник, картофель и овощи. По сравнению с прошлым годом, производство всех этих продуктов выросло на 6,6% и составило 128,6%», — написал он в своем Telegram-канале.

Активно развивается и животноводство. Численность крупного рогатого скота выросла на 1,9%, а поголовье овец и коз увеличилось на 10,2%.

«Благодаря этому мы сможем производить больше мяса и молока и обеспечивать наших жителей качественной продукцией», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов, поблагодарив министерство сельского хозяйства и аграриев, которые трудились не покладая рук, улучшая качество почвы, удобрений и совершенствуя сельскохозяйственную технику.

«В республике успешно функционирует птицекомплекс «Южный», объем производства составляет 5,5 тыс. тонн. Планируем запустить вторую его очередь в этом году. Активными темпами в регионе реализуется проект по возведению нового тепличного комплекса ООО «Агрокомбинат Сунжа». В планах производство 15 тыс. тонн в год плодоовощной продукции на площади 22 гектара. В рамках создания тепличного комплекса будет построена также подстанция «Тихая», что повысит инвестиционную привлекательность региона, а также позволит создать 400 новых рабочих мест», — добавил руководитель субъекта.

Он уверен, что что у Ингушетии большой потенциал в данной сфере. «Наша республика богата природными ресурсами и плодородными землями, которые необходимо использовать на благо экономики и жителей региона», — считает Глава.

Экология

В Ингушетии продолжается работа по улучшению экологической ситуации, отметил в своем докладе премьер региона Владимир Сластенин.

Так, завершены работы по ликвидации свалки в городе Малгобеке, техническая готовность объекта — 100%. До конца 2024 года планируется ликвидация свалки города Карабулака общей площадью 32 гектара. Данная свалка включена в новый федеральный проект «Генеральная уборка».

В рамках другого федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» закуплено 2,3 тыс. единиц контейнеров для раздельного накопления отходов, которые переданы муниципалитетам для установки на специальных площадках.

Кроме того, для достижения целевых показателей национального проекта «Экология» до конца 2024 года планируется строительство современного полигона твердых коммунальных отходов с комплексами обработки и утилизации отходов.

«Большое количество мероприятий просветительского характера проведено в рамках всероссийской акции «Вода России». Регион вновь занял лидирующее 3-е место по Российской Федерации. Также республика традиционно занимает лидирующие позиции при проведении всероссийских экологических субботников «Зеленая весна» и «Зеленая Россия». В отчетном году в рамках проведения различных социально значимых акций, таких как например «Сад памяти», высажено более 3,5 тыс. саженцев различных пород в населенных пунктах», — сказал председатель правительства республики.

Туризм

Благоприятная экологическая обстановка и богатая культура региона создают условия для развития туристической отрасли, считает Владимир Сластенин.

В прошлом году туристский поток составил 105,5 тыс. человек, увеличившись на 3% (в 2021 году — 102, 5 тыс. человек).

На 13% вырос номерной фонд, который по итогам года составил 450 номеров (в 2021 году — 398 номеров).

Премьер напомнил, что в Ростуризме зарегистрирован первый национальный туристический брендовый маршрут в Ингушетии протяженностью 280 км, который охватывает и горы, и равнины. Также Роспатентом зарегистрирован слоган «Ингушетия — родина башен». Собственный туристический бренд представляет собой стилизованное изображение ингушской башни.

Проводились мероприятия по благоустройству туристических локаций и маршрутов региона. Итогом этой работы стало благоустройство архитектурного комплекса «Эрзи» в Джейрахском районе, мавзолея Борга-Каш в сельском поселении, Фуртогского водопада, маршрутов по местам боевой славы в Малгобеке, пеших троп в Даттыхе.

За счет поддержки, оказанной предпринимателям на осуществление общественных инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма, реализовывались 23 проекта по развитию туристических инфраструктур, 5 из которых завершены, еще 18 будут окончены в текущем году.

В 2023 году за счет привлеченных средств федерального бюджета в размере 184,5 млн рублей планируется:

— создание модульных некапитальных средств размещения (объектов кемпинг-размещения, кемпстоянок, а также приобретение кемпинговых палаток и других видов оборудования, используемого для организации пребывания (ночлега);

— развитие инфраструктуры туризма, в том числе приобретение туристского оборудования, разработка новых туристских маршрутов (включая маркировку, навигацию, обеспечение безопасности, организацию выделенных зон отдыха), создание электронных путеводителей по туристским маршрутам, реализация проектов, направленных на создание и развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Занятость

В рамках реализации комплекса мер по восстановлению (до уровня 2019 года) численности занятого населения охвачено около 27 тыс. участников и трудоустроено 12,6 тыс. человек, что составляет 112,2% от запланированного показателя (11,2 тыс. человек), сообщил Владимир Сластенин.

По его мнению, важным элементом работы по снижению безработицы является вовлечение населения в предпринимательскую деятельность.

В рамках реализации мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основе социального контракта, заключено 4 233 контракта, в том числе: по поиску работы — 1 555; ведению индивидуальной предпринимательской деятельности — 847; ведению личного подсобного хозяйства — 703; осуществлению иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации — 1 128.

В текущем году запланировано заключение свыше двух тысяч социальных контрактов по 4 мероприятиям на сумму 300 млн рублей.

Реализованные мероприятия позволили снизить уровень регистрируемой безработицы с 15,1% до 10,2% (на 12 тыс. человек — с 39 тыс. до 27 тыс. человек).

Кроме того, социальная поддержка, оказываемая населению по всем направлениям, позволила незначительно, но тем не менее снизить уровень бедности в республике до 29,7% (план — 30%).

Строительная отрасль

Важная роль в социально-экономическом развитии республики отводится строительной отрасли.

По направлению единого заказчика строительства республики — Минстроя — велось строительство 77 объектов на общую сумму 11,5 млрд рублей, введены в эксплуатацию 43 объекта.

По федеральному проекту «Чистая вода» завершено строительство насосной станции и водопровода в селе Вознесенское для водоснабжения сельского поселения Аки-Юрт Малгобекского района. На стадии строительства находится объект «Модернизация Альтиевского водозабора. Строительство станции чистки воды», переходящий на 2024 год.

Начато строительство очистных сооружений в городе Сунжа, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2024 год.

Согласно поручению Президента России, на постоянной основе для граждан проводится бесплатная газификация домовладений. Благодаря сотрудничеству республики и Газпрома уровень газификации Ингушетии достиг 79%. В план-график догазификации региона включено 923 домовладения в 45 населенных пунктах, из них количество домовладений, подлежащих догазификации в 2023 году, составляет 339 единиц.

По всем показателям программы догазификации в федеральной информационной системе Республика Ингушетия занимает лидирующее место.

«По программе «Формирование комфортной городской среды» продолжается работа по созданию условий проживания в муниципальных образованиях. В отчетном году благоустроено 22 общественные территории, еще 22 объекта будут благоустроены в текущем году. Всего за время реализации данной национальной программы в республике благоустроено 146 общественных территорий. Введено 134,9 тыс. квадратных метров жилья, рост к уровню 2021 года составил 20,5%», — отметил председатель правительства республики.

Между тем, в целях обеспечения жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством, выдано 57 государственных жилищных сертификатов семьям вынужденных переселенцев и 17 сертификатов семьям переселенцев из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Обеспечено жильем 40 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего за последние три года жильем обеспечено 104 гражданина данных категорий.

Дороги

В Ингушетии запланирована реконструкция десятков километров дорог и автомобильных мостов, заявил глава республиканского правительства Владимир Сластенин.

«В 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будут проведены работы по автодорогам и мостам общей протяженностью 28 км, по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» — свыше 26 км. В рамках федеральной программы «Содействие» планируем сдать объект «Сурхахи — Яндаре» протяженностью более 8 км», — сказал премьер, выступая с отчетом правительства в региональном парламенте.

По его данным, республика досрочно первой по России реализовала дорожный нацпроект, выполнив запланированные на 2022 год объемы со стопроцентной технической готовностью и кассовым исполнением 100%. Приведены в нормативное состояние 13 объектов дорожной инфраструктуры общей протяженностью более 17 км.

Комментируя успехи и планы по развитию дорожной отрасли, Глава Ингушетии заявил, что кроме проведения масштабных работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» и федеральной программе «Содействие», власти занимаются благоустройством улиц в муниципальных образованиях с учетом пожеланий и просьб жителей.

«В рамках поступивших обращений граждан, в том числе по итогам прямого эфира «Диалог с народом», выполнен большой объем работы. Заасфальтированы улица Партизанская в сельском поселении Плиево, где проживал первый Герой России Суламбек Осканов, улица Херсонская в Малгобеке, построены площадки, парковочные места у Дворца культуры в Сунже, площадки и тротуар на территории мемориала «ГIоазот-кашмаш» в Назрани, обустроена подъездная дорога к четвертой средней школе в Сунже. Кроме того, проложены тротуары в сельских поселениях Али-Юрт и Кантышево. Все это делается в целях создания комфортных условий проживания для наших жителей», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

По его данным, с 2019 года республика в тройке лучших по России успешно реализует указанный национальный проект, при этом в 2022 году и вовсе заняв первое место среди всех субъектов. По итогам прошлого года, по данным РИА «Рейтинг», по качеству дорог республика оказалась в пятерке лидеров, заняв четвертое место по стране и первое место по СКФО.

Он заявил, что в своем Послании Федеральному собранию Российской Федерации Президент Путин акцентировал внимание на дорожной отрасли, отметив, что до конца 2024 года по России в нормативное состояние будут приведены до 85% дорог сети агломерации и региональных трасс. В республике уже утверждена дорожная программа для достижения указанных показателей.

Напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» досрочно сдан в эксплуатацию объект ремонта автодороги «Трасса «Кавказ» — Нестеровское — Алкун — Таргим — Чми» — «Алхасты — Галашки» протяженностью 10 км. Реконструкция была проведена по нескольким причинам: износ верхнего слоя покрытия, образование колейности, которая влияла на безопасность участников дорожного движения.

Сейчас дорога полностью приведена в нормативное состояние. Артерия является туристическим маршрутом, ведет в Джейрахский район, связывает горные села с равнинной частью.

Социальная сфера

В двух населенных пунктах республики в этом году построят корпуса центров социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, рассказал председатель правительства республики.

«В 2023 году планируется строительство стационарного корпуса Республиканского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Малгобеке на 50 мест и второго корпуса социально-оздоровительного центра граждан пожилого возраста и инвалидов — Дом ветеранов на 50 мест в селе Сурхахи», — сказал Владимир Сластенин.

По словам премьер-министра, для строительства упомянутых объектов отведены земельные участки, разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения госэкспертизы.

Как отметил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, в республике с помощью федерального центра проводится модернизация материально-технической базы социального обслуживания граждан.

«Вопросам соцобслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, организации отдыха наших детей уделяем самое пристальное внимание. В летний период 2022 года отдыхом и оздоровлением было охвачено 5 тыс. детей и подростков (34 пришкольных лагеря дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций — 3528 детей, и 3 стационарных лагеря круглосуточного пребывания — 1479 детей)», — заявил Махмуд-Али Калиматов, комментируя отчет правительства в республиканском парламенте.

По его словам, путевки в детские лагеря отдыха и оздоровления предоставлялись детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям-инвалидам и детям из малоимущих и неполных семей.

«Запланирована реновация горного лагеря «Эрзи». Мы обсуждали эту тему с владельцем промышленно-финансовой группы «Сафмар» Микаилом Гуцериевым во время выезда в Джейрахский район. Микаил Сафарбекович, как и в других направлениях, окажет нам помощь в решении вопроса организации качественного отдыха для детей. На эти цели фонд «Сафмар» выделит более 300 млн рублей. К этой работе будем подключать как московских специалистов, так и местных жителей», — сказал руководитель региона.

Строительные работы на территории лагеря уже начаты, сдача комплекса для отдыха детей планируется в апреле 2024 года. Первую смену после масштабного обновления там можно будет принять в следующем летнем сезоне.

В Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья за счет средств спонсоров приобретена система, предназначенная для обеспечения роботизированной терапии пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Данная система может использоваться также при неврологической реабилитации.

В 2021 году в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» власти республики увеличили вместимость Дома ветеранов до 80 мест за счет строительства нового корпуса, но этого недостаточно, в связи с большим количеством желающих пройти оздоровление порой очередь может достигать до более 800 человек. В этом году будет построен еще один корпус на полсотни мест. Учреждение сможет принимать 130 человек, добавил Глава Ингушетии.

Он заявил, что с появлением нового корпуса в 2023 году, соответственно, увеличится и штат сотрудников, будут предоставляться современные качественные условия проживания и оказание медико-реабилитационных услуг для граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов боевых действий, ветеранов труда, реабилитированных лиц.

Напомним, социально-оздоровительный центр «Дом ветеранов» был открыт в Ингушетии в мае 2010 года в преддверии Дня Победы для людей пожилого возраста. Он располагается в лесистой местности предгорной зоны республики.

Образование

В Ингушетии в 2023 году планируется открыть центр опережающей профессиональной подготовки, где совершенствовать свое мастерство смогут молодые специалисты и преподаватели средних специальных учебных заведений, отметил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Уже в текущем году будет создан центр опережающей профессиональной подготовки в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Создание этой структуры позволит нам эффективно использовать совместно с другими профессиональными образовательными учреждениями современное оборудование для подготовки, переподготовки и повышения квалификации студентов по наиболее востребованным и перспективным специальностям на уровне, соответствующем стандартам «Ворлдскиллс». Там будет аккумулирована вся информация, связанная с профподготовкой в республике, повышением квалификации по наиболее востребованным и перспективным профессиям. У потенциальных работодателей появится возможность сделать запрос на обучение и переподготовку своих работников, в том числе по цифровым компетенциям и IT-технологиям», — заявил Глава Ингушетии, комментируя отчет правительства в республиканском парламенте и успехи региона в сфере образования.

Махмуд-Али Калиматов пояснил, что сотрудники указанного центра будут предлагать программу, определят место обучения, составят удобное расписание, привлекут наставников. В центре создадут условия для организации и повышения профессионального мастерства преподавателей колледжей и техникумов Ингушетии.

По мнению руководителя республики, система образования Ингушетии активно развивается благодаря поддержке руководства страны, правительства России, профильного федерального министерства.

«Уже сегодня наши дети вне зависимости от места проживания имеют возможность получать образовательные услуги, соответствующие современным требованиям. Доступность дошкольного образования в соответствии с актуальным спросом для детей в возрасте от 0 до 7 лет составляет 96,3%, от 3 до 7 лет — 98%. Функционируют 95 детских садов на 19 тыс. мест, из них 93 организации государственные, 2 — частные», — добавил руководитель субъекта.

Как отметил в своем докладе председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин, система общего образования республики представлена 134 общеобразовательными организациями, в которых обучается 57,5 тыс. учеников. В односменном режиме функционирует 61 школа, в двухсменном — 73.

В течение 2022 года в рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» в республике построено и введено в эксплуатацию 16 общеобразовательных организаций общей проектной мощностью 11 тыс. ученических мест и 9 дошкольных образовательных организаций на 2 тыс. мест.

Проведен капремонт 13 функционирующих школ, что обеспечило возможность 9 тыс. школьников обучаться в комфортных условиях. В текущем году проведение капитального ремонта запланировано в 16 общеобразовательных организациях республики. Ремонтные работы планируется завершить к началу нового учебного года.

Ежегодно на базе школ создаются центры образования цифрового, гуманитарного профилей и технологической направленности. В отчетном году их создано 12, всего функционирует более 80.

В целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом проведен ремонт спортивных залов в 3-х школах, в 4-х установлены спортивные площадки, в 7-ми созданы спортивные клубы (закуплен инвентарь по таким видам спорта, как шахматы, волейбол, баскетбол, гимнастика).

Важным событием в системе дополнительного образования стало открытие центра одаренных детей «Олимп», где выстроена эффективная система работы с одаренными детьми и молодежью нашей республики. Он начал функционирование с сентября прошлого года. Работу центра координирует попечительский совет под руководством Главы республики.

По итогам проведения государственной итоговой аттестации выросло число высокобалльных работ (80 баллов и выше): получено 9 стобалльных результатов ЕГЭ, от 90 баллов и выше получили 214 участников, от 80 и выше — 480 человек. 161 выпускник награжден федеральной медалью «За особые успехи в учении».

На базе четырех профессиональных образовательных учреждений созданы 11 современных мастерских.

Республика принимает активное участие в реализации федерального проекта «Профессионалитет», который дает возможность профессиональным образовательным организациям совершенствовать материально-техническую базу в соответствии с требованиями региональных работодателей. В 2023-2024 годах планируется участие пяти организаций среднего профессионального образования в конкурсе на получение грантов для создания шести образовательно-производственных кластеров.

В конкурсном отборе на целевое обучение приняли участие 140 абитуриентов, 100 из которых поступили в различные вузы страны: МГУ, Высшая школа экономики, Бауманский университет и другие ведущие технические и гуманитарные вузы.

Молодежная политика

Ключевые показатели молодежной политики федеральных проектов исполнены с результатом свыше 100%, отметил, выступая с ежегодным отчетом в региональном парламенте, премьер Ингушетии Владимир Сластенин.

По его словам, в рамках работы по развитию добровольчества проведено свыше 200 культурно-массовых, общественных, политических и событийных мероприятий, основными из которых являются: «Таргим», «слет добровольцев», «Экослет», «Трасса развития», событийные мероприятия, «Бессмертный полк», «Поезд Победы» и голосование по программе «Комфортная городская среда».

Растет число добровольцев. В отчетном году количество зарегистрированных волонтеров увеличилось на 2 500 человек, их общее количество достигло 4 600 человек.

Молодежь республики принимала участие в таких форумах как «Машук» (Ставропольский край), «Каспий» (Дагестан), «Селиас» (Астрахань) и других.

Участие в грантовых конкурсах приняли свыше 250 человек, 41 из них стали победителями (19,5 млн рублей).

«На протяжении последних лет мы работаем над получением федерального финансирования на создание молодежного центра в рамках федерального проекта «Молодежь России». Эта работа будет продолжена и в текущем году. Также планируется участие в конкурсе «Регион добрых дел» федерального проекта «Социальная активность» для привлечения средств на открытие муниципальных центров развития добровольчества и ресурсного центра добровольчества», — сказал Владимир Сластенин.

Здравоохранение

В различных муниципальных образованиях Ингушетии в 2023 году откроют значимые объекты здравоохранения, в том числе три крупных, сообщил глава республиканского правительства в своем выступлении в Народном собрании.

«В этом году откроем Кантышевскую участковую больницу, инфекционное отделение на 60 коек Республиканской детской клинической больницы, поликлинику на 300 посещений в смену в Сунже. Также в текущем году предусмотрено строительство фельдшерско-акушерского пункта в селении Южное и врачебной амбулатории в населенном пункте Сурхахи», — сказал премьер.

По его данным, здравоохранение республики представлено 34 медицинскими организациями, функционирует 2244 койки.

«Показатели естественного движения населения сложились следующим образом (на 1 000 населения): рождаемость — 15,0 — третье место по России; смертность — 3,3 — наименьший показатель по стране; естественный прирост — 11,7 — второе место по стране; продолжительность жизни — 78,7 лет — первое место по стране», — добавил Владимир Сластенин.

Как отметил премьер, в минувшем году завершено строительство психоневрологического и наркологического диспансеров в селе Плиево. Проведен капитальный ремонт городской детской поликлиники и поликлиники Малгобекской центральной районной больницы. План по диспансеризации населения выполнен на 98,4%.

В рамках реализации мероприятий федеральных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями» приобретено 16 единиц медицинского оборудования, в том числе система компьютерной томографии.

Как отметил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, комментируя успехи и планы правительства региона на ближайшее время, под особым контролем властей находится вопрос повышения квалификации медиков.

«Безусловно, проблемы в здравоохранении есть, они нам известны, мы их решаем планомерно и с учетом пожеланий жителей нашей республики. К наиболее важным задачам относится работа по подготовке кадров, повышению квалификации медицинских работников. На 2023 год составлена заявка на подготовку медицинских кадров с высшим образованием на основе целевого обучения в количестве 31 места по программе специалитета и 53 мест по программе ординатуры по различным специальностям», — подчеркнул Глава региона.

По данным Махмуд-Али Калиматова, по итогам конкурсных мероприятий поступили в медицинские вузы России по целевым направлениям по программе специалитета 45 абитуриентов. Для получения послевузовского профессионального образования направлены для прохождения ординатуры 48 специалистов за счет средств федерального бюджета.

Спорт

В Ингушетии ежегодно увеличивается доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, отметил премьер Владимир Сластенин, выступая перед депутатами местного парламента.

«Показатель ежегодно увеличивается. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в регионе, в 2022 году составил 38,2% (в 2019 году — 21,6%). Проведено 232 спортивно-массовых мероприятия всероссийского, регионального и республиканского уровней, в которых приняли участие свыше 5 тыс. спортсменов», — сказал руководитель кабинета министров.

К наиболее значимым мероприятия он отнес Международный турнир по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти Героя России Алихана Калиматова, Всероссийский турнир по дзюдо среди мужчин памяти Магомеда Парчиева, первенство СКФО по вольной борьбе среди юниоров до 21 года.

В Ингушетии в минувшем году провели и открытый межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей на кубок Главы республики, открытый межрегиональный турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2006-2008 годов рождения на кубок спортивного клуба «Ади Ахмад» в честь олимпийского чемпиона Назира Манкиева. На территории детского оздоровительного лагеря «Эрзи» создана малая спортивная площадка. В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» запустили «умные» спортплощадки в городе Сунже и в сельском поселении Нестеровское.

По мнению Главы региона Махмуд-Али Калиматова, ингушские спортсмены в последнее время радуют своих болельщиков большими успехами на различных аренах.

«Выступая на соревнованиях СКФО, спортсмены республики завоевали 69 золотых, 56 серебряных и 92 бронзовые медали, а на соревнованиях всероссийского и международного масштаба — 29 золотых, 16 серебряных и 48 бронзовых медалей. Спорт крепко вошёл в жизнь многих ребят. Достижения наших спортсменов всегда вызывают чувство гордости и признательности за самоотверженный труд. Талантливые, упорные воспитанники спортивных школ и секций с несгибаемой волей к победе показывают высокое мастерство и силу духа. Спасибо родителям, которые поддерживают их, направляют в позитивное русло, конечно же, тренерскому составу. Мы и впредь будем делать все возможное для них в рамках реализации мероприятий, направленных на достижение национальных целей, поставленных Президентом нашей страны в этой сфере», — заявил Махмуд-Али Калиматов.

Культура

В Ингушетии в этом году введут в эксплуатацию три дома культуры с большими зрительными залами, сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«В 2023 году в рамках национального проекта «Культура» запланировано строительство домов культуры в сельских поселениях Даттых, Гейрбек-Юрт, Джейрах, а также капитальный ремонт ДК в селе Инарки. Также намечена реконструкция здания Музея изобразительных искусств в Карабулаке, техническое оснащение Мемориального комплекса жертвам репрессий», — отметил Махмуд-Али Калиматов, говоря о планах республиканских властей на этот год и подводя итоги работы за 2022-й.

По его словам, новый дом культуры в горном поселении Джейрах будет построен на месте старого, который был возведен, предположительно, в 1970-х годах. Изначально он представлял собой сельский клуб, в котором проводились различные мероприятия, впоследствии клуб переделали в ДК. Здание со временем обветшало и находилось в аварийном состоянии.

Культурное развитие играет важную роль в становлении народа, воспитании всесторонне развитых детей, молодежи. Руководитель региона считает важным уделять надлежащее внимание в этом направлении отдаленным сельским поселениям, где нужно создавать культурные объекты и обеспечить жителям возможность культурно проводить свой досуг. Необходимо создавать интересные программы, обучающие кружки и курсы, показывать фильмы, концерты, проводить различные конкурсы, чтобы людей тянуло в учреждения культуры.

Как отметил в своем выступлении в Народном собрании председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин, 2022 год прошел под эгидой празднования 30-летия образования республики. В течение года проведено более 300 культурно-массовых мероприятий, посвященных знаменательной дате.

Во всех городах и сельских поселениях республики, на концертных площадках и домах культуры организованы праздничные концерты, включая выставки национальной кухни и декоративно-прикладного искусства. На Центральном стадионе в Сунже состоялся масштабный праздничный концерт с участием звезд российской и кавказской эстрады, в завершение которого организовано представление с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Всего в 2022 году в рамках Года культурного наследия народов России и других памятных дат реализовано более 1 тыс. мероприятий.

Запущен культурно-образовательный проект «Культура для школьников», направленный на духовное, эстетическое и художественное развитие школьников, повышение культурной грамотности подрастающего поколения.

По госпрограмме «Пушкинская карта» реализовано свыше 150 мероприятий с числом зрителей более 12 тыс. чел., количество приобретенных карт составило 16 тысяч.

В рамках нацпроекта «Культура» обновлены школа искусств в Карабулаке, дома культуры в сельских поселениях Нижние Ачалуки и Пседах. В Малгобеке проведено оснащение музея боевой и трудовой славы и детской школы искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Заключение

«Озвученные сегодня положительные результаты развития достигнуты в результате слаженной командной работы Главы, правительства и депутатского корпуса. В настоящее время нам необходимо сосредоточить усилия на исполнении национальных проектов и достижении целей, поставленных Президентом страны», — сказал премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин, завершая ежегодный отчет о деятельности правительства в 2022 году.

Он напомнил, что в минувшем году республика принимала участие в реализации 43 региональных проектов в составе 11 нацпроектов. Общий бюджет региональных проектов составил 11,5 млрд рублей. Бюджетные обязательства по указанным средствам приняты в полном объеме и направлены на выполнение более 70 мероприятий. Кассовое исполнение сложилось в размере 11,3 млрд рублей или 97,7%.

В текущем году на реализацию национальных проектов будет направлено 5,2 млрд рублей.

«Не менее важная задача — это продолжить активную работу по наращиванию налоговых и неналоговых доходов бюджета и выйти на показатели 60% — собственные доходы и 40% — дотации. Среди значимых направлений работы правительства хотел бы отметить сокращение уровня безработицы и бедности. Цели у нас амбициозные, работа предстоит большая, но последние годы показали, что мы готовы выполнять самые сложные задачи, даже несмотря на имеющиеся неблагоприятные условия. Рассчитываю на вашу всестороннюю поддержку», — обратился к депутатам регионального парламента Владимир Сластенин.

Хусейн Плиев, Бэла Белхароева