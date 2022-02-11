«Россети Северный Кавказ» в 2022 году на 145% увеличили финансирование ремонтной программы в Ингушетии

Ключевые задачи ремонтной кампании — обеспечение надежного электроснабжения потребителей, соблюдение требований производственной безопасности и выполнение мероприятий по предписанию надзорных органов. Основной акцент в плане подготовки к сложным условиям зимы сделан на ремонт питающих центров и воздушных линий электропередачи (ЛЭП), расчистку охранных зон энергообъектов от древесно-кустарниковой растительности.

«В план включены объекты, ремонт которых существенно повлияет на повышение надежности электроснабжения потребителей. В первоочередном списке — питающие центры 110/35 кВ, воздушные линии 110/35 кВ и распределительные сети. Конечно, нагрузка на персонал в предстоящие весну и лето возрастёт в разы, но нет никаких сомнений в том, что мы справимся, и обеспечим качественную подготовку к осенне-зимнему периоду максимальных нагрузок», — рассказал исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

Так, энергетики в различных районах республики отремонтируют порядка 78 километров линий электропередачи. К зиме подготовят более 33 километров ЛЭП высокого напряжения и более 44 километров линий 0,4-20 кВ. Специалистам предстоит замена порядка 66 километров ветхого провода на самонесущий изолированный. Его применение позволит значительно уменьшить риск возникновения технологических нарушений. Повышение качества электрической энергии и надежности в её подаче по итогам реализации данного пункта не раз отмечали жители региона. 866 аварийных опор сменят новые, 1 069 поврежденных и устаревших изоляторов — современные аналоги.

К прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок 2022/23 гг. тщательно подготовят и питающие центры. Самые крупные объекты ремонтной программы: подстанции «Кантышево», «Ачалуки», «Нестеровская», «Слепцовская-35».

Кроме того, в числе ключевых производственных работ текущего года — ремонт 128 трансформаторных подстанций 0,4-10 кВ.

К расчистке трасс воздушных линий всех классов напряжения от древесно-кустарниковой растительности рабочие группы районных электрических сетей приступят в марте. Плановое задание пункта — более 32,5 га.

Одновременно с ремонтом энергооборудования во всех районных электрических сетях филиала пройдут противоаварийные тренировки, в ходе которых энергетики отработают навыки ликвидации нарушений электроснабжения и взаимодействия с другими оперативными службами. Большую часть работ — порядка 80% — на предприятии выполнят хозяйственным способом для снижения уровня затрат и повышения качества.