«В Ингушетии в текущем году планируется открыть сразу несколько заводов. В городе Карабулаке будут производить тротуарную брусчатку и газобетонные блоки. До конца года после реконструкции ожидается открытие комбината строительных материалов, первая очередь которого была запущена еще в 2006 году», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что введение новых производственных мощностей позволит улучшить качество и увеличить количество бытового, облегченного и облицовочного кирпича. Предприятие намерено производить до 40 млн единиц продукции в год. Также в перспективе открытие первого в СКФО завода алюминиевых сплавов. Предполагаемый объем переработки материалов — 5 тысяч тонн в год.

По данным банка, в прошлом году в России ввели рекордный объем жилых площадей, прирост составил 11% к 2021 году. Об этом говорится в мартовском докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ». В Ингушетии тенденция аналогичная: в 2022 году было введено в эксплуатацию около 135 тысяч квадратных метров жилья, что на 20% больше, чем годом ранее.

По оценкам отдельных застройщиков, за прошлый год себестоимость строительства в стране выросла на 10-30%. В 2023 году ожидается замедление темпов роста этого показателя до 5-10%. Для оптимизации издержек застройщики стали тщательнее подходить к отбору поставщиков, закупать строительные материалы с запасом и в периоды снижения цен. А также находят альтернативных поставщиков после ухода с рынка европейских компаний. Застройщики также начали запускать собственные заводы.

«Региональная экономика» — аналитический доклад об экономической ситуации в регионах страны. В его основе лежит официальная статистика, мнения и оценки бизнеса и аналитиков, а также опросы 14 тысяч нефинансовых предприятий страны, около ста из них из Ингушетии. Эти данные мегарегулятор, в том числе, учитывает при принятии решений по ключевой ставке.

Как уточнили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона, первый в СКФО завод алюминиевых сплавов «РИАЛ» возвели в селе Али-Юрт при поддержке региональных властей. Ожидается, что предприятие войдет в создаваемый алюминиевый кластер региона. Продукцию нового завода составят алюминиевые сплавы в цилиндрических слитках из лома и отходов.

«Объем переработки материалов составит 5 тыс. тонн цилиндрических слитков из алюминиевого сплава в год, в том числе 3 тыс. тонн, подвергаемых гомогенизации», — сказал собеседник.

Как отметили в пресс-службе, на производстве планируется установить две последовательно расположенные отражательные стационарные плавильные печи максимальной емкостью по расплаву шести тонн, автоматизированную линию по производству отливок и печь гомогенизации.

При реализации проекта учитывались требования по защите окружающей среды. На предприятии предусмотрен модуль аспирации и очистки отходящих газов от плавильного оборудования, обеспечивающий высокие показатели очистки с эффективностью больше 97%. Все образующиеся отходы будут сначала храниться на надлежащим образом обустроенной площадке — с учетом природоохранных требований, а затем направляться на утилизацию в специализированную организацию.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов считает, что введение в эксплуатацию подобных крупных инвестиционных проектов будет способствовать развитию промышленного комплекса республики, покрытию растущих потребностей.

Ранее представитель завода алюминиевых сплавов «РИАЛ» сообщал, что строительство предприятия было начато в конце 2019 года. Куплено и доставлено на объект иностранное высокотехнологичное оборудование на сумму 262,56 млн руб., привлечены иностранные специалисты для монтажа и пуско-наладки производственной линии.

По его словам, запуск производства позволит создать до 60 новых рабочих мест. Завод уже заключил первые соглашения о поставке готового сырья.

Достигнута договоренность с заводом алюминиевых профилей ООО «РИАК», с которым предприятие тесно связано, на поставку ему сырья — алюминиевых слитков. При полном запуске и выходе на производственную мощность 70% продукции будет передаваться в «РИАК». Также заключены договоры поставки сырья (лома) и контракты по сбыту продукции в такие страны, как Турция, Азербайджан и Узбекистан.