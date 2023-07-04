Сбер и Кабардино-Балкария расширяют цифровое партнёрство

Также с участием Управляющего Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка Залины Бейтугановой обсуждались ключевые жилищные, лизинговые проекты и планы по дальнейшему цифровому взаимодействию.

Казбек Коков, Глава Кабардино-Балкарской Республики:

«Республика активно взаимодействует со Сбером в развитии безналичных платежей в транспорте, ЖКХ, образовании, медицине, при оплате товаров и услуг в городской и сельской местности. Важный сегмент — жилищное строительство, льготные ипотечные программы. Банк обслуживает около половины физических лиц и предпринимателей республики. Плодотворное сотрудничество в интересах региона и его жителей будем поддерживать».

Одним из ключевых направлений совместной работы остаётся и поддержка строительной отрасли. В прошлом году банком приняты решения о финансировании двух новых жилищных проектов в Республике с использованием эскроу-модели расчётов. Это в том числе помогает и росту регионального рынка ипотеки.

В 2022 году бизнес Кабардино-Балкарии получил в Сбере 6,7 млрд рублей кредитов, из них крупный и средний — 3,8 млрд рублей, малый — около 2,7 млрд рублей. Важнейшим направлением работы остается льготное кредитование. Так, в прошлом году компании получили 2,5 млрд рублей по программам с господдержкой, а за первые 4 месяца 2023 года — уже 366 млн рублей: две трети — на поддержку промышленных производств и около трети — для агробизнеса.

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Мы планируем в этом году помочь запуску в регионе целого ряда крупных агропроектов, продолжим поддерживать застройщиков, бизнес в сфере туризма, здоровьесбережения, а также малых предпринимателей во всех направлениях. Кроме того, Сбер в регионе уже успешно реализует несколько цифровых проектов. Это «Цифровой двойник» столицы Республики, помощь врачам в дистанционном мониторинге пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями и в диагностике заболеваний, внедрение дистанционного здоровьесбережения среди социально ответственного бизнеса».

Как отметила Управляющий Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка Залина Бейтуганова, Республика уже сегодня является одним из лидеров на Северном Кавказе по развитию проектов с использованием лизинга, внедрению «Карты жителя», кибербезопасности работы госорганов и частных компаний, а также в комплексной цифровой и ESG-трансформации региона.