Сбер на «ЮГАГРО-2021»: «умные» технологии для инноваций, экспорта и роста производства

Эта профессиональная площадка собрала более 640 компаний и агрохолдингов из 25 стран, а также представителей бизнеса и власти, технологических лидеров и поставщиков услуг, заинтересованных в обсуждении самых острых и актуальных вопросов развития АПК.

В качестве полноправного партнера эффективного диалога на форуме представлен Сбербанк. В планах Сбера — презентации финансовых, технологических и экспертных решений банка и возможностей его экосистемы, ключевые встречи и переговоры с руководством региональных аграрных ведомств, флагманами рынка.

Ирина Ткаченко, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Для аграрного Юга, а ЮФО и СКФО вместе производят порядка половины урожая всех зерновых и зернобобовых культур в России, мощным драйвером является АПК. Именно в аграрной сфере работает треть корпоративного кредитного портфеля Юго-Западного банка, — 185 млрд рублей. Сегодня для нас актуальна не только прямая финансовая поддержка сельскохозяйственной индустрии, которую банк регулярно предоставляет, но и, прежде всего, совместный поиск возможностей качественного отраслевого роста, трансформация бизнес-моделей партнеров, выход на новый уровень. Главные темы, заявленные для обсуждения в деловой программе «ЮГАГРО-2021», — инновации, экспорт и рост производства, полностью созвучны деловой повестке Сбера. В последние годы экспертные компетенции Сбербанка, разработки в области лизинга, искусственного интеллекта, беспилотные и роботизированные программы и информационно-аналитические ресурсы все активнее востребованы в логистических и экспортно-ориентированных инфраструктурных проектах, повышении производительности труда аграриев. Уже порядка 20 крупных агропромышленных предприятий на территории обслуживания Юго-Западного банка пользуются продуктами компаний экосистемы Сбера. И их число растет, потому что роль технологического потенциала в развитии АПК огромна. Мы рассчитываем, что форум «ЮГАГРО-2021» с нашим участием станет еще одним шагом на пути его реализации».

Увидеть и оценить все новинки от экосистемы Сбера, его финансовые сервисы, а также продукты направления «Сбер Страховой брокер», обсудить с отраслевыми экспертами перспективы сотрудничества можно до окончания работы Международной выставки «ЮГАГРО-2021» 26 ноября.