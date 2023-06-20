Сбер провёл турнир по дзюдо в Нальчике

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В Нальчике прошёл межрегиональный открытый турнир по дзюдо, организованный Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка.

В нём приняли участие свыше 300 юношей и девушек в возрасте от 14 до 16 лет из различных регионов Северного Кавказа и Юга России. А поболеть за юных спортсменов пришли около тысячи зрителей.

Залина Бейтуганова, управляющий Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка:

«Развитие спорта — важная составляющая ESG-повестки Сбера. Банк большое внимание уделяет вовлечению молодёжи в занятия спортом, популяризации здорового образа жизни. Мы регулярно проводим турниры среди наших сотрудников и клиентов, устраиваем городские спортивные мероприятия, поддерживаем социальные проекты. Сегодняшний турнир — это ещё одна возможность для юных спортсменов со всего Северного Кавказа и Юга России испытать себя и проверить свои силы. Благодарю всех участников за бескомпромиссную борьбу и поздравляю победителей».

Победителями турнира в командном зачёте стали спортсмены из Кабардино-Балкарии, второе место заняла команда из Ингушетии, а бронзу завоевали дзюдоисты из Северной Осетии-Алании. Победителей и призеров соревнований наградили кубками, медалями и почётными грамотами.

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