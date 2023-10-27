Сбер: туристы на Северном Кавказе за год стали тратить в 2 раза больше

Больше всего туристы тратили в Дагестане — около 5 млрд рублей. Второе место заняли гости Карачаево-Черкесии: сумма трат за год там выросла почти в 2,5 раза и превысила 2,3 млрд рублей. На третьем месте — Северная Осетия — жители других регионов во время поездок в республику потратили 1,8 млрд рублей, что вдвое больше, чем годом ранее.



Евгений Морозов, управляющий Дагестанским отделением Сбербанка:

«Туристическая отрасль Дагестана активно развивается. Жители России и гости страны по достоинству оценили красоту природы региона и уникальность местной культуры. Сбер активно содействует Правительству Республики в создании и совершенствовании инфраструктуры, реализации уникальных туристических проектов. И мы видим результат общих усилий: по данным аналитиков Сбера, объём выручки в туристическом секторе республики по итогам 9 месяцев превысил 4 млрд рублей — это на 30% больше, чем год назад».По сроку пребывания туристов Дагестан также стал лидером. Чаще всего гости республики проводили там около недели. Шести дней хватало на отдых в Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Чечне, а более кратковременной становилась поездка в Карачаево-Черкесию.



Заур Джазов, управляющий Карачаево-Черкесским отделением Сбербанка:

«Карачаево-Черкесия традиционно является излюбленным местом для зимнего активного отдыха. Поэтому на данный момент две трети от объёма выручки в туристическом секторе республики — свыше 1 млрд рублей — пришлось на первый квартал 2023 года. Это в 3 раза больше, чем год назад. Среди причин, объясняющих рост популярности регионов Северного Кавказа можно выделить развитие инфраструктуры республик СКФО, государственную поддержку бизнеса, а также модернизацию объектов отдыха и мест притяжения туристов».