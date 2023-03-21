Инфляция

Инфляция падает

Сдержанная потребительская активность привела к снижению инфляции в Ингушетии

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Уровень годовой инфляции в Ингушетии в феврале продолжил замедление до 17,65% после 18,06% в январе, и оказался выше среднего значения по СКФО (11,46%) и общероссийского показателя (10,99%), говорится в сообщении отделения Национального банка по республике Южного главного управления Банка России.

«Динамика инфляции складывалась преимущественно за счет сдержанной потребительской активности населения, сокращения издержек производителей некоторых продуктов питания, а также постепенным налаживанием альтернативных каналов поставок ряда непродовольственных товаров», — говорится в материалах ЦБ.

В пресс-релизе отмечается, что годовой темп прироста цен на продукты питания продолжил снижаться и составил в феврале 19,59% после 19,71% в январе.

Сокращение издержек животноводов, связанное со снижением цен на зерно и увеличением объемов производства комбикормов, а также расширение предложения за счет роста производства привело к замедлению подорожания некоторых видов мясной продукции (мясо кур, индейки и говядины) и таких товаров, как колбасные изделия и мясные полуфабрикаты.

Отмеченное уменьшение издержек также обусловило снижение себестоимости молочной продукции. В результате сократились годовые темпы прироста цен на молоко, масло сливочное, творог, сметану и кисломолочные продукты.

Сокращение издержек производителей кондитерских и хлебобулочных изделий на фоне расширения предложения сырья (муки и сахара) замедлило рост цен на хлеб, печенье, пряники и шоколадные конфеты в годовом выражении.

По данным банка, годовой рост цен на непродовольственные товары в феврале замедлился до 20,44% после 21,47% месяцем ранее.

Стабильное превышающее спрос предложение газа и нефтепродуктов на внутреннем рынке в условиях экспортных ограничений ускорило снижение цен на моторное топливо в годовом выражении.

Увеличение предложения за счет налаживания альтернативных каналов поставок в сочетании со сдержанным спросом привело к замедлению годового роста цен на одежду, обувь, трикотажные изделия и отдельные виды бытовой техники (пылесосы, холодильники и стиральные машины).

В сфере услуг годовой темп прироста цен в феврале по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменился, сложившись на уровне 6,83%.

Рост спроса на зарубежный отдых на фоне сохраняющихся ограничений со стороны предложения туроператоров обусловил ускорение годового роста цен на поездки в Турцию и Египет.

В условиях смещения сроков индексации тарифов ЖКХ собственники жилья перенесли эти затраты в арендную плату, что в результате увеличило годовые темпы прироста стоимости пользования недвижимостью.

В свою очередь из-за гибкого регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах дальнего следования замедлился годовой рост цен на услуги пассажирского транспорта в целом.

 

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