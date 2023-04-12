Школьники из Ростова и Элисты стали победителями Национальной технологической олимпиады в профиле «Технологическое предпринимательство»

Несмотря на то, что профиль проводится впервые, он вошел в топ-3 из 39 профилей НТО для школьников 8–11 классов по количеству участников: на него зарегистрировались 4,5 тыс. школьников.

В финальных индивидуальных и командных испытаниях профиля приняли участие 27 старшеклассников из 10 регионов России. Ребята соревновались в знаниях по обществознанию и информатике, прошли программу по основам технологического предпринимательства от Школьного акселератора Сбера, объединились в команды, создали свои бизнес-проекты и работали над ними вместе с наставниками. На каждое место в финале претендовало более 160 человек.

Старшеклассники презентовали свои стартапы руководителям Сбера и других российских компаний, представителям вузов и бизнес-ангелам в формате питча.

— Победителем профиля в командном зачёте стала команда Automarket —умные тележки для супермаркетов, которые могут двигаться за покупателем по торговому залу;

— Победители в индивидуальном зачёте — Киричук Всеволод, 11 класс (Батайск, Ростовская обл.).

— Призёр в индивидуальном зачете— Черникова Арина, 11 класс (Элиста).

Мария Прохорова, HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка:

«Призёры и победители профиля «Технологическое предпринимательство» НТО получат преференции при поступлении в 36 лучших вузов России: возможность поступления без вступительных испытаний, обучение за счёт средств вуза, дополнительные баллы к ЕГЭ и так далее. Мы заинтересованы в том, чтобы проактивная молодежь с инновационными идеями могла развиваться. Особенно приятно, что среди победителей и призеров наши ребята, старшеклассники из Ростова-на-Дону и Элисты».

Кроме того, Александр Вайно, руководитель центра молодежных инициатив, Агентства стратегических инициатив выразил заинтересованность в сотрудничестве с командой Automarket, а также командой проекта LamoCode, сервиса для автоматической выгрузки, преобразования, анализа данных, и командой проекта ParkAR, платформы по созданию квестов с дополненной реальностью (AR) для парков.

До 17 апреля также есть возможность представить свой проект на Молодежные акселераторы Сбера на сайтах sberstudent. sberclass. ru для студенческих команд и sber-z. sberclass. ru для школьников.

В 2022/2023 учебном году НТО проводится в восьмой раз при координации Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, проектный офис олимпиады развёрнут на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Ассоциации участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ) совместно с АНО «Платформа НТИ», АНО «Россия — страна возможностей», Агентством стратегических инициатив и Российским движением детей и молодёжи «Движение Первых». Всего для участия в текущем сезоне олимпиады зарегистрировались более 130 тысяч школьников и студентов со всей России и из зарубежных стран.