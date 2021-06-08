С мая же работа ведется по выявлению заселенности и определению численности вредных насекомых. Были обследованы поля в сунженском и Малгобекском районах. Сейчас подобная работа проводится совместно с коллегами из соседних регионов вдоль линии соприкосновения границ.

Как рассказали газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального отделения «Россельхозцентра», 24 и 25 мая 2021 года со специалистами из Чеченского филиала проведено совместное обследование на выявление заселенности и определение численности вредных саранчовых на приграничных территориях Сунженского и Малгобекского районов Республики Ингушетия с Сунженским и Ачхой-Мартановским районами Чеченской Республики. Специалисты двух филиалов также составили прогноз развития и распространения вредных саранчовых.

Фитосанитарный мониторинг на стадные и нестадные саранчовые проведен на площади 0,6 тыс. га. Заселенная площадь по личинкам составила 0,6 тыс. га в том числе: стадные 0,2 тыс. га, нестадные 0,4 тыс. га соответственно. Средневзвешенная численность вредителя составила 0,3 — 5,3 личинок/м2. Максимальная численность нестадных саранчовых — 7 личинок/м2, отмечена на площади 230 га. На обследованных площадях встречались личинки 2 — 3 возрастов.

«В первых числах июня совместное обследование проводилось также с североосетинскими коллегами. Фитосанитарный мониторинг вдоль линии границ Малгобекского района Ингушетии и Моздокского района Северной Осетии проведен на площади 1,385 тыс. га. Обследование было направлено на выявление заселенности и определение численности стадных и нестадных саранчовых, а также прогнозирования развития и распространения вредителя», — рассказал руководитель пресс-службы филиала Руслан Боков со слов специалистов «Россельхозцентра».

Заселенная площадь по личинкам составила 0,186 тыс. га, со средневзвешенной численностью 5 личинок/м2. На обследованных площадях встречались личинки 2 — 3 возрастов стадных и нестадных саранчовых не превышающие ЭПВ (экономический порог вредоносности).

Напомним, что саранчовые являются опасными вредителями пастбищ и сенокосов. Личинки отрождаются весной и в зависимости от погодных условий развиваются 30 — 60 дней, проходя за этот период 4 — 5 возрастов. После последней линьки личинка превращается во взрослое крылатое насекомое. Вредят личинки и имаго, которые усилено питаются. За день личинки съедают корма в два — три раза больше собственной массы.

При превышении экономического порога вредоносности необходимо провести обработки этих участков. Наиболее эффективны химические обработки против личинок 1 — 3 возрастов. Опоздание с обработкой на 7 — 10 дней приводит к увеличению площади, заселённой саранчовыми вредителями, в 2 — 3 раза.