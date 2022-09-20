«Текущий уровень инфляции в регионе в основном обусловлен снижением предложения отдельных видов продовольственных товаров, связанного с производственно-логистическими сложностями. Кроме того, на годовую динамику цен на овощную продукцию повлиял статистический эффект сравнительной базы прошлого года», — сказано в материалах ЦБ.

По данным банка, годовой темп прироста цен на продовольственные товары в августе увеличился до 25,15% после 24,18% в июле.

Необходимость проведения ремонтных работ на одной из производственных линий крупнейшего производителя минеральной воды в регионе привела к уменьшению предложения их продукции на местном рынке. Сложности, связанные с нарушением логистических цепочек и перебоем импортных поставок, повлияли на сроки ремонта оборудования. Отмеченный фактор наряду с ростом спроса на минеральную и питьевую воду в связи с аномально жарким августом в регионе привели к ускорению роста цен на нее в годовом выражении.

Несмотря на расширение предложения овощей, в том числе за счет увеличения поставок из стран ближнего зарубежья, наблюдалось ускорение годового роста цен на них. Это объясняется влиянием статистического эффекта сравнительной базы прошлого года. В 2021 году произошел сдвиг сезона сбора овощей, основная часть которых пришлась на август, что привело тогда к замедлению их удорожания. Вместе с тем годовые темпы прироста цен на овощи в августе текущего года были заметно ниже, чем годом ранее, отмечается в релизе.

Сдерживающее влияние на цены оказало снижение издержек животноводов на корма на фоне замедления роста цен на зерно и сою, а также увеличения объема производства комбикормов. В результате действия отмеченных факторов продолжилось замедление роста цен на говядину.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в августе 2022 года по сравнению с июлем практически не изменился и составил 21,77%.

Рост спроса на детскую одежду, рюкзаки, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары, связанный с рекордным количеством поступивших студентов и школьников в регионе в текущем году, привел к ускорению роста цен на них в годовом выражении.

В то же время расширение предложения нефти и газа на внутреннем рынке за счет уменьшения объема экспорта продолжило способствовать замедлению годового роста цен на бензин и ускорению снижения цен на газовое моторное топливо.

На фоне охлаждения спроса после всплеска в начале весны продолжилось уменьшение годовых темпов прироста цен на отдельные виды строительных материалов (обрезные доски, древесно-стружечные плиты, кирпич и металлочерепица). Кроме того, на динамику цен на строительные материалы из дерева оказали влияние действующие ограничения на вывоз лесоматериалов и изделий из них, что привело к увеличению предложения древесины на внутреннем рынке.

Годовой темп прироста цен на услуги в августе 2022 года замедлился до 3,77% после 5,02% месяцем ранее.

Эффект высокой сравнительной базы прошлого года обусловил удешевление услуг воздушного транспорта в годовом выражении. В августе прошлого года наблюдалось удорожание авиабилетов, которое было связано с ростом пассажиропотока в условиях восстановления экономической активности и активизации внутреннего туризма.