За первое полугодие Минтруда активно работало над обеспечением социальных выплат, установленных законодательством, и реализацией мер социальной поддержки для различных категорий граждан.

«Нами произведены выплаты на детей от 3 до 7 лет в размере почти 2,5 млрд рублей, это более 15 тыс. семей или 18 тыс. детей. Также произведены выплаты по ежемесячным пособиям гражданам, имеющих детей, в размере почти 60,5 млн рублей. Их получили 46 тыс. семей. Единовременные денежные пособия семьям при рождении 5-го и 15-го ребенка, одновременно двух, трех и более детей за 6 месяцев были выплачены для 293 семей, а ежемесячные компенсации в связи с поствакцинальными осложнениями получили 8 человек», — сказал министр.

Кроме того, ведомством произведены выплаты ветеранам труда на изготовление, ремонт зубных протезов и лекарственное обеспечение. Это — 1,6 тыс. человек. Компенсационные выплаты реабилитированным гражданам на бесплатный проезд один раз в год железнодорожным транспортом получили 275 человек.

«Необходимо, чтобы ветераны, а также репрессированные и те, кому вообще полагаются подобные льготы и выплаты, были хорошо информированы о своих правах и возможностях. Нужно, чтобы на телевидении и социальных сетях подробно описывались эти льготы и возможности их получения. К примеру, оплата коммунальных услуг, льготники должны знать, что при оплате часть средств будет возвращена им государством», — сказал Калиматов.

Министр также доложил, что в честь Дня Победы были произведены выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам погибших ветеранов на общую сумму 1 555,0 тыс. рублей (одному ветерану — 211 тыс. рублей, 64 вдовам ВОВ и членам семей — по 21,0 тыс. рублей). Также 281 гражданин пожилого возраста получил возможность отдохнуть и оздоровиться в Социально-оздоровительном центре граждан пожилого возраста и инвалидов «Дом Ветеранов».

На реализацию мероприятий государственной социальной помощи по социальным контрактам из федерального бюджета было направлено 250 721,1 тыс. рублей, а из республиканского бюджета — 13 129,5 тыс. рублей. Всего было заключено 1 572 контракта на общую сумму 263 850,6 тыс. рублей. Эти меры охватили 5 769 человек, что составляет 60,0% от планируемого показателя.

Кроме того, 58 семей получили единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей в соответствии с постановлением Правительства Республики Ингушетия от 29.07.2016 № 134 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной материальной поддержки малоимущим гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ингушетии».

Глава Ингушетии подчеркнул важность дальнейшего совершенствования системы социальной защиты граждан.

«Социальные выплаты, такие как пособия на детей, выплаты многодетным семьям и компенсации для ветеранов, играют важную роль в обеспечении благополучия и социальной справедливости. Они помогают семьям обеспечить достойные условия для воспитания и развития детей, а также поддерживают тех, кто внес свой вклад в развитие республики. Эти выплаты не только помогают людям преодолеть трудности, но и способствуют укреплению социальной стабильности и солидарности в обществе», — прокомментировал руководитель региона.

Также Глава республики призвал министерство продолжать активное взаимодействие с общественными организациями и ведомствами, а также с населением республики для определения приоритетных направлений дальнейшего развития сферы труда и социального развития.

Как заявил Муталиев уровень общей безработицы снизился до 28,5%.

По данным руководителя ведомства, этот результат стал возможным благодаря постоянному мониторингу и проведению социальных мер, направленных на поддержку трудоустройства и снижение безработицы. Он отметил, что численность зарегистрированных безработных граждан на 1 июля 2023 года составила 26,3 тыс. человек, что на 3 083 человека меньше, чем в прошлом году. Уровень регистрируемой безработицы снизился с 11,1% до 9,5%, что является значительным показателем прогресса.

Также министр отметил, что одной из основных причин сохраняющегося высокого уровня безработицы является недостаток вакансий. На 1 июля 2023 года было заявлено всего 217 вакансий, что создало коэффициент напряженности на рынке труда в размере 122 человека на одно вакантное место.

«Важным шагом в решении проблемы безработицы стала работа с использованием Единой цифровой платформы (ЕЦП) в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России». На данный момент три предприятия разместили информацию о 29 работниках, которые подвергаются рискам увольнения. Также были проведены мероприятия по частичному возмещению расходов работодателям на частичную оплату труда молодежи до 30 лет, в которых приняли участие 27 человек», — сказал Муталиев.

По его словам, в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» в Ингушетии реализуются мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию.

«Всего 280 человек получат поддержку и возможность обучения в различных сферах, таких как государственное и муниципальное управление, юриспруденция, менеджмент здравоохранения и другие. Из почти 300 поданных заявок зачислены на обучение уже 163 человека, и на данный момент 62 человека успешно завершили обучение. Важно указать, что 32,2% из числа завершивших обучение смогли сохранить занятость», — отметил министр.

Глава Ингушетии подчеркнул, что создание новых рабочих мест и обеспечение трудоустройства являются приоритетными задачами для развития республики.

«Активная работа по снижению безработицы и трудоустройству на местных предприятиях имеет не только экономическое, но и социальное значение. Она способствует укреплению социальной стабильности, повышению благосостояния граждан и созданию условий для их самореализации. В республике создаются новые предприятия, нужно информировать население о свободных вакансиях. Совместные усилия государства, предпринимателей и общества позволят справиться с вызовами безработицы и обеспечить трудоустройство для всех желающих работать. Вообще, управление рынком труда и снижение уровня безработицы должны быть основаны на системном подходе», — подчеркнул руководитель региона.

Муталиев также сообщил, что в первом этапе региональной Всероссийской ярмарки трудоустройства в Ингушетии участие приняли более 43 предприятий. Было представлено свыше 13 тыс. иногородних вакансий из 16 регионов России, а также 407 вакансий от работодателей республики на ЕЦП. Более 200 выпускников школ и около 500 выпускников высшего и среднего профессионального образования посетили ярмарку трудоустройства. Всего в ярмарке приняли участие 1529 человек, получили профориентационные услуги более 620 человек, а 74 человека успешно трудоустроились.

На федеральном этапе ярмарки трудоустройства приняли участие 30 работодателей Ингушетии, из которых 5 предприятий представили презентации своей деятельности. Работодатели из республики представили 555 вакансий на ЕЦП. Были проведены онлайн-собеседования с такими предприятиями, как ООО «325 АРЗ», АО «Красный гидропресс» г. Таганрога и АО «АвтоВАЗ» г. Тольятти, в ходе которых 9 безработных граждан республики получили возможность провести интервью. Из них 2 человека заинтересованы в переезде для трудоустройства на предприятии АО «АвтоВАЗ».

Всего в ярмарке трудоустройства приняли участие 1 614 человек, а 22 человека успешно трудоустроились, что подтверждает эффективность программы и создание новых возможностей для молодежи в Ингушетии. В завершение встречи Хаджибекир Муталиев отметил, что министерство труда Ингушетии продолжит работу в направлении снижения уровня безработицы и создания условий для трудоустройства в республике. Он выразил уверенность, что создание дополнительных механизмов и программ обеспечит стабильность и развитие рынка труда, а также будет способствовать интеграции молодежи в профессиональную сферу и повышению качества их жизни.

По информации руководителя ведомства, в этом году отдохнуть и оздоровиться смогут более 4 тыс. детей из республики.

Муталиев в ходе встречи сообщил, что, в соответствии с республиканским бюджетом на 2023 год и на плановый период, в текущем году запланировано выделение средств на проведение оздоровительных мероприятий для детей и подростков в размере почти 54 млн рублей, что соответствует уровню прошлого года.

«В текущем году в оздоровительной кампании принимают участие два республиканских стационарных лагеря отдыха с круглосуточным режимом работы. Это детский оздоровительный лагерь имени Комарова, подведомственный Министерству труда Ингушетии, и Центр военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот» — учреждение, находящееся в ведении Комитета по делам молодежи Ингушетии. Кроме того, участие в оздоровительной кампании принимает ООО санаторий «Кавказ» из Кабардино-Балкарской Республики», — отметил министр.

По данным Муталиева, за летний период в оздоровительных лагерях отдохнули и оздоровились 1 199 детей и подростков. Кроме того, в проведении летнего отдыха были задействованы 29 пришкольных лагерей дневного пребывания, подведомственных Министерству образования и науки республики, в которые были направлены 2 949 детей. Всего за период летней оздоровительной кампании отдохнут и оздоровятся 4 148 детей и подростков.

Путевки в детские лагеря отдыха и оздоровления предоставляются детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, включая детей-инвалидов и детей из малоимущих и неполных семей, а также детям лиц, призванных на военную службу по мобилизации.

Кроме того, в этом году в рамках оказания шефской помощи на территории Токмакского района Запорожской области в четвертой смене в августе дети и подростки из данного района впервые смогут приехать в Ингушетию для отдыха и оздоровления на территории республики.

Глава Ингушетии отметил, что оздоровительная кампания для детей и подростков является важным мероприятием, направленным на поддержку и укрепление здоровья молодого поколения.

«Такие мероприятия не только способствуют укреплению здоровья, но и дают детям возможность заводить новые знакомства, расширять круг общения и развиваться. Особенно важно оказать поддержку и создать спокойную атмосферу для детей из подшефного Токмакского района, которые недавно были очевидцами военных действий. Они прошли через трудные испытания и потери, поэтому важно, чтобы они могли отдохнуть, общаться с другими детьми и радоваться жизни. Для всех детей важно создать такую атмосферу, где каждый ребенок сможет почувствовать себя в безопасности и комфорте», — сказал Калиматов.

В завершение доклада Муталиев проинформировал Главу республики о том, что в сельском поселении Троицкое активными темпами идут работы по капитальному ремонту дома-интерната для детей-инвалидов, которые финансируются благотворительным фондом Микаила Гуцериева «САФМАР».