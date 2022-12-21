Мероприятие проходило под руководством вице-премьера России Александра Новака и с участием полномочного представителя главы государства в СКФО Юрия Чайки, министра экономического развития Максима Решетникова, глав регионов округа, генерального директора «Кавказ. РФ» Андрея Юмшанова, представителей ведущих банков и институтов развития.

Зампред высоко оценил работу министерства экономического развития, руководителей субъектов СКФО и «Кавказ. РФ» за отличные результаты развития экономики и поблагодарил их за это. Новак отметил, что в течение всего года Северо-Кавказский федеральный округ находится в лидерах рейтинга федеральных округов как по эффективности реализации прорывных проектов, так и по темпам роста ключевых показателей. Он указал на рост туристического потока на 17%, развитие горно-обогатительных комплексов и агропромышленных проектов.

«Инвестиционный климат Северного Кавказа меняется в лучшую сторону. Инвесторы поверили в Кавказ, они готовы вкладываться в его экономику, инициировать крупные проекты. Теперь важно, чтобы региональные власти, федеральные министерства и институты развития были готовы к приходу инвесторов», — сказал вице-премьер и призвал увеличить вовлеченность институтов развития в проекты округа.

В свою очередь полпред Чайка отметил, что наиболее крупные прорывные проекты реализуются в туристическом секторе, сельском хозяйстве и других отраслях.

«Для развития горнолыжного туризма наши субъекты располагают прекрасными природными условиями с потенциалом развития на десятилетия вперед. Показатели на старте зимнего сезона внушают оптимизм. Высокую востребованность демонстрируют как именитые, имеющие многолетнюю историю курорты, так и новые, чья история только начинается», — подчеркнул полпред.

«Кавказ. РФ» заключил договоры о реализации шести проектов общей стоимостью свыше 20 млрд рублей в 2022 году, включая строительство аэропорта «Владикавказ», открытие которого прошло 13 декабря при участии Президента России Владимира Путина. До конца года планируется принять решение еще по пяти проектам стоимостью свыше 80 млрд рублей, среди которых строительство цементного завода в Чечне и горно-обогатительного комбината в Кабардино-Балкарии.

По информации главы Минэкономразвития Решетникова, за девять месяцев этого года субъекты СКФО привлекли почти 122 млрд рублей частных инвестиций. Реализация 35 прорывных проектов в разных отраслях промышленности к 2030 году позволит привлечь 1,7 трлн рублей инвестиций, создать более 79 тыс. рабочих мест.

«Регионы Северного Кавказа смогли выйти на опережающие темпы развития экономики. Среднегодовой прирост частных инвестиций составил 7%. Дальнейшее развитие регионов Северного Кавказа связываем с реализацией моделей экономического развития, разработанных под руководством премьер-министра. То есть с наращиванием инвестиций, развитием собственных производств, созданием рабочих мест», — отметил Решетников.

Ведущие банки — Сбербанк, «ВЭБ. РФ» и институты развития представили новые инструменты поддержки предпринимателей для снижения ставок по кредитам и сокращения бюрократических барьеров для доступа к средствам как для проектов внутри страны, так и рассчитанных на экспорт. В частности, «ВЭБ. РФ» предлагает субсидии на поддержку высокотехнологической продукции, агропромышленного комплекса, участие в конгрессах и выставках для бизнесменов на Кавказе, а также экспортное и предэкспортное финансирование. Сбербанк готов развивать форматы ГЧП и концессии, участвовать в проектах по созданию инфраструктуры ЖКХ, образования, спорта, здравоохранения, потребность в которой на Кавказе оценена «Сбером» в 233 млрд рублей.

Губернаторы отчитались о реализации социальных и инвестиционных проектов в своих регионах и пообещали отследить исполнение сроков их реализации.

Ингушетия год завершает с определенными успехами. В экономику региона за девять месяцев привлечено 9,6 млрд внебюджетных инвестиций, в том числе по крупным и средним предприятиям 630 млн рублей. Рост индекса промышленного производства за 10 месяцев составил 11,8% — это первое место по СКФО, отметили в пресс-службе Главы и правительства республики.

По итогам трех кварталов по 4 целевым показателям экономического развития обеспечено достижение на уровне 97%.

Республикой приняты на себя обязательства по реализации пяти прорывных проектов общей стоимостью 13,5 млрд рублей, по которым в настоящее время инвестировано почти 2 млрд руб. внебюджетных средств, создано 152 рабочих места.

Остальные проекты — развитие солнечной генерации, алюминиевый кластер, индустриальный парк «Джейрах» — находятся в подготовительной стадии. По ним разработаны дорожные карты реализации, ведется работа по отводу земельных участков.

Большая работа проводится в сфере жилищно-коммунального хозяйства — республика является одним из трех пилотных регионов СКФО, в которых реализуются программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ. Удалось повысить собираемость платежей с 38% в августе этого года до 48% на текущий момент.

Глава Ингушетии поблагодарил вице-премьера Новака за активное содействие в реализации прорывных проектов региона.

Зампред поручил властям Ингушетии доработать заявку на создание промышленного алюминиевого кластера, руководству Ставропольского края — направить в 2023 году в Минпромторг заявки с актуализацией развития промышленных кластеров в соответствии с новыми параметрами, властям Дагестана — провести доработку заявки на создание стекольного кластера, Кабардино-Балкарии предстоит создать кластер легкой промышленности, а Чечне — технопарк в сфере электроники.

Новак отметил, что складывающаяся в мире ситуация несет большие возможности для развития Северного Кавказа, чья экономика оказалась более устойчивой к внешнему давлению, нежели экономика многих других регионов. Среди преимуществ СКФО он назвал возможность переориентации транспортно-логистических потоков и формирование новых, ориентированных на восток.

Повышение спроса на внутренний туризм может принести региону новые возможности, а развитие таких проектов, как морской порт Махачкалы, транспортный коридор «Север — Юг», Тырныаузский ГОК, должно получить максимальную поддержку. Он попросил банки и институты развития представить свои предложения по развитию этих и других проектов.

«Кавказ нуждается в том, чтобы о его развитии говорили в средствах массовой информации как в России, так и за рубежом. На Кавказе есть прекрасные туристические проекты, которые активно реализуются. На курортах этого региона отдыхают и граждане России, и иностранные гости. Важно рассказывать людям, что у нас всё хорошо и к нам можно ездить», — подчеркнул вице-премьер.