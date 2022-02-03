Посев зараженными семенами влечет развитие болезней на растениях
В филиале Россельхозцентра по Ингушетии призвали агрохозяйства республики провести фитоэкспертизу семян
В филиале Россельхозцентра по Ингушетии призвали агрохозяйства республики провести фитоэкспертизу семян озимых и яровых зерновых.
В ведомстве особо отметили, что в регионе низкий показатель фитоэкспертизы семян. В филиале Россельхозцентра указали, что имеется лаборатория, где специалисты проводят фитоэкспертизу семян, на основании чего всем сельхозпроизводителям, предоставившим образцы семян, выдаются результаты экспертизы и рекомендации по подбору протравителей, согласно степени поражения семян.
Отмечается, что фитоэкспертиза семян — это определение в лабораторных условиях количественного и качественного состава патогенов, передающихся с посевным материалом (ГОСТ 12044-93). Имея данные о составе возбудителей, степени зараженности семян можно правильно и дифференцированно выбрать протравитель для каждой конкретной партии семян. Тем самым защитить в ранние фазы развития молодые проростки растений от инфекции.
Зараженность семян приводит к снижению энергии прорастания и как следствие их всхожести. Посев зараженными семенами влечет развитие болезней на растениях в начальный период вегетации и тем самым создает очаги, которые обусловливают инфицирование (заражение) нового урожая.
В филиале Россельхозцентра подчеркнули, что информация о фитосанитарном состоянии семян в хозяйстве помогает спланировать меры для увеличения урожая и предотвратить его потери еще до посева. Невозможно правильно установить норму высева семян, если неизвестна лабораторная всхожесть и непонятно, сколько проростков погибнет в результате инфекции.
Грамотный подход к отбору семян для посева — лабораторная экспертиза, позволяющая точно идентифицировать возбудителей болезней с помощью современного оборудования.
Доля проведения фитоэкспертизы семян озимых и яровых зерновых культур в СКФО в 2021 г. (% от высеянных семян)
|
Субъект РФ
|
Доля фитоэкспертизы
семян озимых
зерновых культур, %
|
Доля фитоэкспертизы
семян яровых
зерновых культур, %
|
СКФО
|
86,4
|
65,7
|
Республика Дагестан
|
72,0
|
78,7
|
Республика Ингушетия
|
5,2
|
26,9
|
Кабардино-Балкарская Республика
|
88,2
|
100,0
|
Карачаево-Черкесская Республика
|
75,1
|
100,0
|
РСО-Алания
|
89,9
|
29,6
|
Чеченская Республика
|
9,5
|
35,3
|
Ставропольский край
|
95,3
|
100,0
Исходя из таблицы, мы можем отметить, что в Ингушетии низкий показатель фитоэкспертизы семян. По вопросам в области защиты растений можно обратиться в филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по республике. Контакты: тел.: 8(8734) 72 40 82.