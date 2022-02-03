АПК

Посев зараженными семенами влечет развитие болезней на растениях

В филиале Россельхозцентра по Ингушетии призвали агрохозяйства республики провести фитоэкспертизу семян

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В филиале Россельхозцентра по Ингушетии призвали агрохозяйства республики провести фитоэкспертизу семян озимых и яровых зерновых.

В ведомстве особо отметили, что в регионе низкий показатель фитоэкспертизы семян. В филиале Россельхозцентра указали, что имеется лаборатория, где специалисты проводят фитоэкспертизу семян, на основании чего всем сельхозпроизводителям, предоставившим образцы семян, выдаются результаты экспертизы и рекомендации по подбору протравителей, согласно степени поражения семян.

Отмечается, что фитоэкспертиза семян — это определение в лабораторных условиях количественного и качественного состава патогенов, передающихся с посевным материалом (ГОСТ 12044-93). Имея данные о составе возбудителей, степени зараженности семян можно правильно и дифференцированно выбрать протравитель для каждой конкретной партии семян. Тем самым защитить в ранние фазы развития молодые проростки растений от инфекции.

Зараженность семян приводит к снижению энергии прорастания и как следствие их всхожести. Посев зараженными семенами влечет развитие болезней на растениях в начальный период вегетации и тем самым создает очаги, которые обусловливают инфицирование (заражение) нового урожая.

В филиале Россельхозцентра подчеркнули, что информация о фитосанитарном состоянии семян в хозяйстве помогает спланировать меры для увеличения урожая и предотвратить его потери еще до посева. Невозможно правильно установить норму высева семян, если неизвестна лабораторная всхожесть и непонятно, сколько проростков погибнет в результате инфекции.

Грамотный подход к отбору семян для посева — лабораторная экспертиза, позволяющая точно идентифицировать возбудителей болезней с помощью современного оборудования.

Доля проведения фитоэкспертизы семян озимых и яровых зерновых культур в СКФО в 2021 г. (% от высеянных семян)

Субъект РФ

Доля фитоэкспертизы

семян озимых

зерновых культур, %

Доля фитоэкспертизы

семян яровых

зерновых культур, %

СКФО

86,4

65,7

Республика Дагестан

72,0

78,7

Республика Ингушетия

5,2

26,9

Кабардино-Балкарская Республика

88,2

100,0

Карачаево-Черкесская Республика

75,1

100,0

РСО-Алания

89,9

29,6

Чеченская Республика

9,5

35,3

Ставропольский край

95,3

100,0

Исходя из таблицы, мы можем отметить, что в Ингушетии низкий показатель фитоэкспертизы семян. По вопросам в области защиты растений можно обратиться в филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по республике. Контакты: тел.: 8(8734) 72 40 82.

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