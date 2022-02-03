В ведомстве особо отметили, что в регионе низкий показатель фитоэкспертизы семян. В филиале Россельхозцентра указали, что имеется лаборатория, где специалисты проводят фитоэкспертизу семян, на основании чего всем сельхозпроизводителям, предоставившим образцы семян, выдаются результаты экспертизы и рекомендации по подбору протравителей, согласно степени поражения семян.

Отмечается, что фитоэкспертиза семян — это определение в лабораторных условиях количественного и качественного состава патогенов, передающихся с посевным материалом (ГОСТ 12044-93). Имея данные о составе возбудителей, степени зараженности семян можно правильно и дифференцированно выбрать протравитель для каждой конкретной партии семян. Тем самым защитить в ранние фазы развития молодые проростки растений от инфекции.

Зараженность семян приводит к снижению энергии прорастания и как следствие их всхожести. Посев зараженными семенами влечет развитие болезней на растениях в начальный период вегетации и тем самым создает очаги, которые обусловливают инфицирование (заражение) нового урожая.

В филиале Россельхозцентра подчеркнули, что информация о фитосанитарном состоянии семян в хозяйстве помогает спланировать меры для увеличения урожая и предотвратить его потери еще до посева. Невозможно правильно установить норму высева семян, если неизвестна лабораторная всхожесть и непонятно, сколько проростков погибнет в результате инфекции.

Грамотный подход к отбору семян для посева — лабораторная экспертиза, позволяющая точно идентифицировать возбудителей болезней с помощью современного оборудования.

Доля проведения фитоэкспертизы семян озимых и яровых зерновых культур в СКФО в 2021 г. (% от высеянных семян)

Субъект РФ Доля фитоэкспертизы семян озимых зерновых культур, % Доля фитоэкспертизы семян яровых зерновых культур, % СКФО 86,4 65,7 Республика Дагестан 72,0 78,7 Республика Ингушетия 5,2 26,9 Кабардино-Балкарская Республика 88,2 100,0 Карачаево-Черкесская Республика 75,1 100,0 РСО-Алания 89,9 29,6 Чеченская Республика 9,5 35,3 Ставропольский край 95,3 100,0

Исходя из таблицы, мы можем отметить, что в Ингушетии низкий показатель фитоэкспертизы семян. По вопросам в области защиты растений можно обратиться в филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по республике. Контакты: тел.: 8(8734) 72 40 82.