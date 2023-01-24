Газоснабжение

В городе Назрани газифицирована школа

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Сегодня в Назрани Республики Ингушетия к газовым сетям в рамках догазификации подключена котельная средней школы № 4. В мероприятии приняли участие Глава республики Махмуд-Али Калиматов, член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации, ЕОГ) Сергей Густов.

Новое здание состоит из нескольких блоков: начальной и старшей школы, спортивных помещений, актового зала, столовой, медицинского и административного блоков. На территории располагаются три мини-футбольных поля, баскетбольная, воркаут и детские игровые площадки.

Школа рассчитана на 720 учеников. Блочно-модульная автоматизированная котельная, которая является источником горячего водоснабжения и отопления школы, расположена во дворе учебного заведения.

«В текущем году начинается работа по еще одному важнейшему направлению догазификации — подведению газовых сетей к медицинским и образовательным учреждениям. Это означает, что сотни школ, детских садов, поликлиник и больниц по всей стране получат экономичное и чистое природное топливо. В Ингушетии хорошая динамика догазификации — 90% заключенных договоров исполнены, газопроводы проложены до границ домовладений, — и я уверен, что совместная работа с правительством республики позволит успешно выполнить и новые задачи по газификации социальных объектов», — отметил Сергей Густов.

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