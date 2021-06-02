Пшеница хорошо взошла
В ГУП «Магас» в Назрановском районе Ингушетии в этом году ожидают хорошего урожая зерна
В государственном унитарном предприятии «Магас» в Назрановском районе Ингушетии в этом году ожидают хорошего урожая пшеницы.
Аграрии «Магаса» занимаются выращиванием зерновых, картофеля и овощей, кукурузы, сахарной свеклы. Директор предприятия Темерлан Измайлов поделился с журналистами региональных телерадиокомпаний своими ожиданиями от предстоящего урожая и рассказал о работе, которая ведется на данный момент на предприятии.
По словам руководителя ГУП, в этом году должен быть неплохой урожай пшеницы.
«Озимой пшеницей у нас засеяно 150 гектаров. Благодаря достаточному количеству дождей, вовремя проведенной обработке и своевременному внесению удобрений, она очень хорошо взошла, и, судя по всходам, мы должны в этом году получить хороший урожай», — отметил он.
Кроме того, в ГУП «Магас» уже закончили сев сахарной свеклы, картофеля, овощей и кукурузы.
«В этом году, впервые за несколько лет, мы, помимо остальных овощей, посадили сахарную свеклу. Посевная закончилась, сейчас готовимся к проведению следующего этапа работ. Через несколько дней начнем вносить удобрения, а затем проведем культивацию, и дальше уже будем ждать урожая», — заключил Темерлан Измайлов.
Замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Илез Келигов также побывал на днях в ГУП «Магас», где пообщался с директором предприятия и осмотрел посевы озимых.
Напомним, во всех ГУПах республики посевные кампании завершены в соответствии с планом. Засеяны ячмень, кукуруза, свекла, многолетние травы. Об этом руководители предприятий доложили министру сельского хозяйства Ингушетии Магамеду Гагиеву в ходе совещания в аграрном ведомстве.