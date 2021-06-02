Аграрии «Магаса» занимаются выращиванием зерновых, картофеля и овощей, кукурузы, сахарной свеклы. Директор предприятия Темерлан Измайлов поделился с журналистами региональных телерадиокомпаний своими ожиданиями от предстоящего урожая и рассказал о работе, которая ведется на данный момент на предприятии.

По словам руководителя ГУП, в этом году должен быть неплохой урожай пшеницы.

«Озимой пшеницей у нас засеяно 150 гектаров. Благодаря достаточному количеству дождей, вовремя проведенной обработке и своевременному внесению удобрений, она очень хорошо взошла, и, судя по всходам, мы должны в этом году получить хороший урожай», — отметил он.

Кроме того, в ГУП «Магас» уже закончили сев сахарной свеклы, картофеля, овощей и кукурузы.

«В этом году, впервые за несколько лет, мы, помимо остальных овощей, посадили сахарную свеклу. Посевная закончилась, сейчас готовимся к проведению следующего этапа работ. Через несколько дней начнем вносить удобрения, а затем проведем культивацию, и дальше уже будем ждать урожая», — заключил Темерлан Измайлов.

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Илез Келигов также побывал на днях в ГУП «Магас», где пообщался с директором предприятия и осмотрел посевы озимых.

Напомним, во всех ГУПах республики посевные кампании завершены в соответствии с планом. Засеяны ячмень, кукуруза, свекла, многолетние травы. Об этом руководители предприятий доложили министру сельского хозяйства Ингушетии Магамеду Гагиеву в ходе совещания в аграрном ведомстве.