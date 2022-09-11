«В семинаре приняли участие директоры госпредприятий, подведомственных Минсельхозу, сотрудники аппарата и начальники профильных отделов ведомства.

В начале мероприятия его участники обсудили текущие проблемы и пути их решения, руководители Государственных унитарных предприятий доложили о ходе подготовки к осенней посевной кампании, в частности о проведении анализа почв и подготовке посевной техники к сезонным полевым работам», — сказал представитель пресс-службы.

Говоря о решении ряда сложностей, с которыми сталкиваются аграрии, исполняющий обязанности замминистра сельского хозяйства Ахмет Костоев предложил в связи с засушливым климатом пересмотреть сроки посева некоторых культур, переняв при этом практику земледельцев из соседних республик.

«Необходимо рассмотреть возможность переноса времени высадки некоторых культур на более поздний период, а также начать высаживать новые — просо, лен и т. д. Можно обменяться опытом в этой области с коллегами из других регионов», — отметил он.

Начальник отдела растениеводства и земледелия Минсельхоза Зелимхан Оздоев также озвучил ряд предложений по решению трудностей, с которыми сталкиваются местные аграрии в связи с глобальными изменениями климата.

«Проблемы нужно решать комплексно. Есть несколько мероприятий, которые, на мой взгляд, нашим предприятиям надо поэтапно вводить в работу. Очень важно проводить мелиорацию и орошение почв, при выборе посадочного материала отдавать предпочтение засухоустойчивым культурам. Можно частично, там, где чаще всего засуха, заменить растениеводство животноводством, проведя анализ рентабельности хозяйства. Считаю также, что для выхода из сложившейся ситуации необходимо привлечь научное сообщество», — подчеркнул Оздоев.

Работа продолжилась непосредственно в поле, где к участникам семинара присоединился глава регионального аграрного ведомства Магамед Гагиев.

Здесь министр пообщался с руководителями предприятий и тружениками. По словам Гагиева, это первый подобного рода семинар, который станет хорошей практикой и примером для других госпредприятий.

«Мы впервые проводим совещание в формате семинара, думаю, что это станет традицией и полезным опытом для наших сельхозтоваропроизводителей», — заключил министр.

Как сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале, растениеводческое направление агропромышленного комплекса Ингушетии в этом году получило новое развитие.

«Впервые мы посадили овощи открытого грунта. На эти цели в этом году мы отвели 326 гектаров земли. Овощные плантации сосредоточены в ГУПах на 77 га, кооперативах на 74 га и КФХ на 175 га. Первый урожай радует: томаты — 770 т, огурцы — 715 т, свекла — 600 т, морковь — 280 т, лук — 1200 т, кабачки и баклажаны — 400 т, чеснок — 350 т, зелёный лук, зелень, болгарский перец и сладкая кукуруза — 120 т», — написал руководитель региона.

Калиматов отметил, что в этом году с задачей аграрии справились. На следующий год планируется увеличить площадь посадки до 400 га.

Глава субъекта лично побывал на госпредприятии «Беркат». Хозяйство он назвал образцовым предприятием, где чувствуется рука настоящего хозяина, знающего толк в выращивании овощей.

Рабочие сельхозпредприятия впервые посадили овощи на 20 га. Это — капуста, лук, свекла столовая, морковь, огурцы, томаты, баклажаны, перец болгарский и горький, однолетние травы. Труженики уже собрало картофель, второй урожай лука, на подходе свекла, капуста, тыква.

Вся продукция экологически чистая, без нитратов и ГМО. В следующем году они намерены расширить площадь овощных культур до 50 га.

Отношение людей к своей работе в ГУП порадовало Главу республики. Он заверил, что успешным и трудолюбивым земледельцам, сумевшим показать хороший урожай, будет постоянно оказываться поддержка со стороны государства.