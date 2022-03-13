Импортозамещение

Шаг к развитию внутреннего рынка

В Ингушетии открылся еще один крупный торговый комплекс

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В городе Сунже Ингушетии ввели в эксплуатацию крупный торговый центр, специализирующийся на продаже мебели отечественного производства.

Инвестиционный проект реализован при поддержке муниципальных властей. В торжественной церемонии открытия нового объекта приняли участие мэр города Аслан Умаров, его заместитель Муса Дзязиков, начальник отдела экономики и финансов Тайсум Батыгов, а также руководители крупных отечественных мебельных брэндов.

В своем выступлении Умаров отметил значимость события для сунженцев, а также установление доступных цен, несмотря на складывающуюся внешнеполитическую ситуацию. Владелец торгового центра Магомед Маштагов выразил слова благодарности представителям органа местного самоуправления за оказанную помощь и поддержку в осуществлении бизнес-идеи.

В торговом центре представлен обширный ассортимент мебели (корпусной, кухонной, мягкой, спальной, гостиной) исключительно отечественного производства из качественных материалов. Преимущество магазина — поддержка внутреннего рынка, приемлемые цены, а также создание порядка 20 новых рабочих мест.

В рамках открытия прошла экскурсия по зонам торгового центра, в которых представлена мебель более 10 российских фирм и частных предпринимателей.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала об открытии в Назрани самого крупного в республике торгового центра.

Объект площадью 17 тыс. кв. м, открытый в центре города, позволил создать более 250 рабочих мест, привлечь в республику крупные торговые марки и популярных производителей, в числе которых «Спортмастер», «М. Видео», «Глория Джинс» и другие.

На третьем этаже здания предусмотрены четыре кинотеатра, большая игровая зона для детей и фуд-корты. На церемонии открытия побывали представители органов государственной и муниципальной власти.

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