Как сообщает пресс-служба Главы и правительства региона, одним из основных вопросов повестки стало обеспечение трудовыми ресурсами функционирующих и вводимых предприятий, поскольку, по мнению сторон, они являются действенным способом и инструментом в борьбе с безработицей.

Вопрос, по словам самого Главы субъекта, острый, так как затрагивает одну из основных целей руководства Ингушетии — повышение числа трудоустроенных граждан.

Так, в рамках реализации мероприятий комплекса мер, направленных на повышение численности работающей части населения, в рамках реализации инвестиционных проектов Минэкономразвития Ингушетии активизирована работа по завершению и вводу в эксплуатацию крупных проектов, а также реанимированию простаивающих.

В частности, птицекомплекс «Южный», на базе которого выращивается мясо индейки, со штатом 72 человека открыт в мае 2021 г. Здесь планируется создание 468 рабочих мест, а в центр занятости пока было представлено 18 из них. Вместе с тем сотрудниками ЦЗН Малгобекского района проводится деятельность по подбору безработных граждан для дальнейшего их трудоустройства в данную организацию.

Также в сентябре текущего года запущен проект «БестБренд» — это гигиенические средства защиты, где работает 20 специалистов, а в плане их — 67. Открытый в декабре прошлого года завод по производству современных строительных блоков «Неон» пока насчитывает 11 работников, а намеревается увеличить их количество до 204.

На швейной фабрике «4БРА» трудятся 220 человек, а в перспективе цифра достигнет 1500 вакансий. При этом в центр занятости населения швейным предприятием было представлено 38 вакантных рабочих мест по профессии «швея», в связи с чем трудоустроено 17 человек и 21 отказался от предложения.

80 специалистов трудоустроены на обувной фабрике «Фелидже Пэллэ», а увеличится штат до двух сотен, при этом в ЦЗН было представлено 50 вакантных рабочих мест. Лесоперерабатывающий завод «Мужичи» открыт в январе 2021 г. с планируемым кадровым составом в 46 сотрудников.

Стоит отметить при этом, что в органы службы занятости населения информация о наличии вакантных рабочих мест поступила не от всех компаний. Между тем руководитель субъекта отметил новую проблему, с которой сталкивается регион при открытии производств, — отсутствие профессиональных кадров.

«Проблема безработицы существенна, и мы прилагаем силы для ее решения. Недоверие к инвестиционным проектам было колоссальное, в первую очередь у меня самого, но есть предприятия, которые доказали свои способности. Сейчас они не могут набрать рабочих на своих производствах, и у нас новая задача — привлечь население», — подчеркнул Калиматов.

Он также сообщил, что работа по привлечению трудоспособной части общества будет вестись как на региональном уровне, так и муниципальными властями с привлечением общественных, религиозных деятелей и экспертов.

Напомним, задача по реанимации 11 простаивающих предприятий была поставлена Главой региона в прошлом году.

Между тем положение на рынке труда республики в 2021 году характеризуется относительным снижением показателей численности состоящих на учете безработных граждан и уровня регистрируемой безработицы.

По данным Северо-Кавказстата, численность экономически активного населения за май — июль 2021 г. составила 263,0 тыс. человек, из них 181,9 тыс. заняты в экономике и 81,1 тыс. не имеют занятия и классифицируются как безработные.

На текущую дату уровень регистрируемой безработицы составляет 15,1% (в аналогичном периоде прошлого года — 24,0%), количество зарегистрированных безработных — 39 039 человек (в аналогичном периоде прошлого года — 61 129 чел.).