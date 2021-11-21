Все работы участников были выставлены на странице ТПП в соцсети в Инстаграм, где проходило голосование (с 10 сентября по 10 ноября). С помощью лайк-тайма были отобраны 10 финалистов (по 5 финалистов в каждой категории).

Все эти работы были представлены в зале и каждый желающий смог познакомиться с творчеством юных художников.

Как отметила в ходе церемонии чествования президент торгово-промышленной палаты Радмила Нальгиева, очень сложно оценивать детское творчество. Для справедливого распределения призовых мест был выбран способ определения победителей генератором случайных чисел.

«Здесь каждая работа достойна, чтобы ее отметили. Каждый рисунок прекрасен! Главная цель конкурса — повышение интереса и формирования представлений о предпринимательской деятельности у детей. Это будущие члены ТПП республики, с ними надо начинать работать уже сегодня», — считает Нальгиева.

10 финалистам организаторы вручили подарки и дипломы.

Спонсором конкурса выступил фонд поддержки предпринимательства Ингушетии.

В ходе конференции с отчетным докладом об итогах работы ТПП за период с 2020 по 2021 годы и приоритетных направлениях деятельности до 2025 года выступила Радмила Нальгиева.

По ее словам, вступивший в силу новый федеральный закон закрепляет механизм взаимодействия торгово-промышленных палат с органами государственной власти и местного самоуправления, в нем прописаны публичные функции, делегированные палатам федеральными органами исполнительной власти, а также расширены полномочия палат. Закон позволяет ТПП более эффективно выполнять свои функции.

Конференция прошла с участием министра промышленности и цифрового развития Ингушетии Мусы Плиева, руководителя регионального фонда поддержки предпринимательства Хаважа Бузуртанова.