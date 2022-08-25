Призовой фонд, по поручению руководителя субъекта, сформирован за счет средств Национального фонда развития региона. В 2021 году в конкурсе приняли участие 192 жителя региона. Количество заявок на участие в 2022 году возросло уже почти до 300 человек.

«Люди мотивированы той помощью, которую мы оказываем им в форме вознаграждения за лучшее ведение хозяйства. С этой целью и объявили мы конкурс, чтобы деньги были справедливо распределены между теми, кто честно трудился и заслуженно получил за это награду», — отметил Калиматов.

Заявки от жителей населенных пунктов принимаются в администрации районов, городов и сельских поселений. Со слов участников конкурса, для них стало приятной неожиданностью, что за ведение личного подсобного хозяйства Глава Ингушетии собирается еще и поддержать их денежным вознаграждением. Для них это большая помощь для дополнительного приобретения посадочного материала, необходимой техники и оборудования места для хранения урожая.

Калиматов считает, что ежегодное увеличение участников конкурса между личными подсобными хозяйствами повышает интерес к нему и стимулирует людей основательно готовиться к следующему году.

«В прошлом году было учреждено 13 призовых мест. В 2022 году мы решили увеличить призовой фонд до 40 мест, чтобы охватить как можно больше людей. И распределили места таким образом, что в этом году призовые места мы увеличили с 3 до 5, все они получат по 500, 300 и 200 тысяч рублей, а поощрительные — с 10 до 35 мест. Их приз составит 50 тысяч рублей», — уточнил Глава региона.

Руководитель субъекта намерен расширить позиции конкурса и дал поручение правительству подготовить к следующему году новые номинации: к конкурсу будут привлечены жители, которые занимаются разведением цветов. Кроме того, со следующего года, по поручению Калиматова, в конкурсе на лучшее подсобное хозяйства будут участвовать также и работники аппарата администрации Главы и правительства республики.

По итогам оценки конкурсной комиссии Минсельзоза лучшими из 296 стали хозяйства пяти человек, еще 35 разделили между собой поощрительные места.

На первой позиции Магомед Гагиев из Али-юрта и Фердовс Калиматова из Сунжи.

Второе место поделили Юсуп Албогачиев из Экажево и сунженец Расул Цороев.

Третьей стала Зарема Ужахова — жительница Гамурзиевского округа Назрани.

Напомним, что ежегодно во всех муниципалитетах создается специальная комиссия, задача которой провести отбор претендентов на включение в шорт-лист конкурса. Оценка проводится по ряду критериев: от разнообразия разводимой живности и выращиваемых культур до условий, создаваемых тружениками на своих приусадебных участках для эффективного развития хозяйства. И уже на втором этапе, который проводит Минсельхоз Ингушетии, определяются победители проекта.

В 2021 году абсолютным лидером стала разменявшая восьмой десяток жительница высокогорного села Даттых Рапиат Пидиева, которая получила приз в размере 1 млн рублей. По словам победительницы первого республиканского конкурса семья планирует на эти деньги сделать ремонт дома, обновить забор, а также приобрести новою садовую технику и установить систему капельного орошения.

В хозяйстве общей площадью 37 соток размещены дом, сад и огород, где трудится вся ее семья — сыновья Магомед и Адам, снохи и восемь внуков и внучек.

Семья Пидиевых выращивает более 50 видов культур — это картофель, огурцы, калина, яблони, кукуруза, орехи, тыква и капуста, чеснок, лук, помидоры, слива и персики. На территории участка есть 30 ульев и цветы. Помимо этого, семья держит трех буйволов, 11 коров и бычков, два десятка овец, лошадь и около 50 кур. Они сами производят мясо, мед, молоко и молочную продукцию.