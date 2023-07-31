Министр труда, занятости и социального развития региона Хаджибекир Муталиев сообщил, что уменьшились численность зарегистрированных безработных граждан и уровень регистрируемой безработицы. Так, сегодня в поиске работы находятся более 26 тыс. человек, из них признано безработными на 3 083 человека меньше, чем в 2022 году (29397 чел.).

«То есть, если на 1 июля текущего года уровень регистрируемой безработицы составил 9,5%, то в аналогичном периоде прошлого года он был равен 11,1%. Таким образом, снижение уровня регистрируемой безработицы по сравнению с 2022 годом составило 1,6%», — пояснил министр.

Одной из главных причин сохраняющегося в республике высокого уровня безработицы по-прежнему остается дефицит вакантных рабочих мест и связанные с этим низкие возможности по трудоустройству безработных граждан на постоянную работу. Сегодня работодатели предлагают недостаточное количество вакансий — всего более 200, в связи с чем высоким остается коэффициент напряженности на рынке труда.

Олег Фурсов напомнил об ответственности за неисполнение законодательства в части непредставления сведений о вакансиях в центр занятости населения республики. «Работодатель обязан ежемесячно предоставлять органам службы сведения о вакансиях. За нарушение этого закона предусмотрены штрафы», — отметил он.

Хаджибекир Муталиев также рассказал о мероприятиях по профессиональному обучению. В рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование получили 280 человек, среди которых граждане 50 лет и старше, люди предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, не трудоустроенные и имеющие детей дошкольного возраста, отдельные категории молодежи до 35 лет, безработные. Среди них — ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО, а также члены семей лиц, принимавших участие в боевых действиях в ДНР и ЛНР, начиная с 2014 года.

Еще 160 человек зачислено в академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте России и Национальный исследовательский Томский государственный университет для получения дополнительного профессионального образования.

Также глава ведомства напомнил о проведенной Всероссийской ярмарке трудоустройства, в которой приняли участие 43 предприятия. Были представлены свыше 13 тыс. иногородних вакансий из 16 регионов и 407 вакансий презентовали ингушские работодатели на единой цифровой платформе «Работа в России».

«Более 700 выпускников школ, колледжей и университетов посетили ярмарку трудоустройства. По итогам мероприятия работу получили 74 человека», — проинформировал Хаджибекир Муталиев.

В то же время, на федеральном этапе ярмарки трудоустройства приняли участие 30 работодателей Ингушетии, которые на платформе «Работа в России» предложили 555 вакансий. Более того, по итогам приезда в республику делегации АвтоВАЗа изъявили желание трудоустроиться в компанию более 30 человек.

Олег Фурсов по итогам обсуждения дал ряд рекомендаций и поручений, отметив, что необходимо создать более устойчивую и благоприятную среду для работы сотрудников и повысить их удовлетворенность и продуктивность.

«Помимо содействия профессиональному образованию, предоставления стипендий и грантов для студентов, снижения налоговых и административных барьеров для малого и среднего бизнеса, для создания комфортных условий для роста трудового рынка и снижения уровня безработицы нам нужно еще укрепить связи между образовательными учреждениями и рынком труда, включая введение практических курсов и стажировок, повысить качество и доступность социальных услуг, минимальной оплаты труда и тому подобное», — почеркнул вице-премьер.

Он обратил внимание на роль средств массовой информации. По его словам, нужно активнее привлекать СМИ и социальные сети для распространения информации о необходимости соблюдения трудового законодательства, о вакансиях, требованиях к кандидатам, новых тенденциях и перспективах и пр.

«СМИ могут выступать площадкой для распространения полезной информации о возможностях повышения квалификации и образования, что важно для тех, кто ищет работу. Кроме того, СМИ могут делать репортажи и исследования о примерах успешной адаптации на рынке труда, чтобы вдохновить и мотивировать людей», — заметил зампред.

В свою очередь представители прокуратуры региона и главный федеральный инспектор по Ингушетии Виталий Смирнов уверили в том, что они усилят надзорную работу в отношении нарушителей, не исполняющих закон о занятости населения, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.