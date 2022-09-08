Даже в самые сложные моменты не было растерянности, власти не побоялись брать на себя сложные решения, не опустили руки, наоборот, сохранив самообладание и работоспособность, совершенствовали меры поддержки граждан. Пройденные испытания сплотили людей, закалили, укрепили общий потенциал. Обычно именно столкнувшись с какими-то проблемами и решая их, человек совершенствуется, ищет новые пути выхода из ситуации.

В республике с привлечением меценатов, депутатов Госдумы, предпринимателей повсеместно организовывались различные акции в помощь тем, кто в этом нуждается больше всего. Прежде всего, малоимущим семьям, оказавшимся в трудном материальном положении из-за напасти, врачам, героям нашего времени, находившимся на передовой и ежедневно рисковавшим жизнями в борьбе с коварным вирусом.

Помощь республике со стороны правительства России кратно увеличилась. Взаимодействие между федеральным центром и регионом и дало необходимые результаты.

Несмотря на новые беспрецедентные вызовы, санкции недружественных стран, руководство республики выполнило все намеченные ключевые задачи. Благодаря управленческой эффективности, чувству локтя и пониманию, куда двигаться, удалось сгладить негативные последствия для экономики. Свидетельством тому служат достигнутые показатели. Цифры говорят сами за себя.

За упомянутый период в республике построили и реконструировали 63 социальных объекта. Речь идёт о 14 школах, 29 детсадах, шести учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения, 14 объектах культуры и спорта.

Строительство новых детских садов позволило увеличить охват детей дошкольным образованием с 68% до 98%.

Активно развивается инфраструктура функционирующих школ, где создаются условия для занятий спортом, досуга, дополнительного развития детей.

Так, созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе 83 общеобразовательных организаций, проведен ремонт спортивных залов в 21 школе, в 29 установлены спортивные площадки, в 43 созданы спортивные клубы.

Школьный автопарк пополнился 90 автобусами.

До конца года планируется ввести в эксплуатацию 20 школ на 13,7 тыс. учащихся и 8 детских садов на 1,7 тыс. мест.

В учреждения здравоохранения поставлены более 350 единиц медицинского оборудования. По позициям, где не было предусмотрено федеральное финансирование, но имелась острая потребность, выделялось финансирование из собственного резервного фонда. Так, был приобретен компьютерный томограф для Малгобекской центральной районной больницы.

Также приобретено 16 единиц передвижных медпунктов, 70 единиц машин скорой медицинской помощи.

Завершается строительство психоневрологического и наркологического диспансеров, инфекционного отделения Детской республиканской клинической больницы, поликлиники в Сунже. Начато строительство Кантышевской участковой больницы.

Положительным итогом работы системы здравоохранения стало сохранение позитивной демографической ситуации. У нас одни из лучших показателей по стране по рождаемости и естественному приросту.

Большое внимание уделяется вопросам жилищного обустройства социально незащищенных категорий граждан.

Выдано 800 жилищных сертификатов семьям вынужденных переселенцев и 36 сертификатов семьям переселенцев из районов Крайнего Севера, социальную выплату на жилищное обустройство получили 20 молодых и 196 сельских семей. Обеспечен жильем 101 ребенок из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В регионе активно развивается сфера культуры. Театры республики пополнили репертуар 8 спектаклями, осуществлены четыре новые хореографические постановки, впервые ведущими композиторами России созданы большие симфонические произведения на основе ингушских народных мелодий.

Построено (реконструировано) 11 домов культуры в сельских поселениях, проведен капитальный ремонт здания театра юного зрителя и детской школы искусств в Назрани.

Значительно улучшился инвестиционный климат. По итогам 2021 года республика в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата поднялась с 28-й позиции на 20-ю.

Создание благоприятных условий для инвесторов способствовало реализации ряда крупных инвестиционных проектов. В частности, тепличного агрокомплекса «Сунжа» и птицекомплекса «Южный» по выращиванию и переработке мяса индейки. Продукция данных предприятий с первых дней пользуется большой популярностью у населения.

Еще три производственных предприятия запланированы к вводу до конца текущего года: завод по производству детских санитарно-гигиенических средств, завод алюминиевых сплавов, комбинат строительных материалов «НЕОН».

Значительным результатом является рост за трехлетний период среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего бизнеса на 76% (по состоянию на начало 2019 г. — 4290 человек, на 10 июля 2022 г. — 7566 человек).

Реализованные меры позволили восстановить численность занятых в экономике до допандемийных значений: план — 190,4 тыс. человек, факт — 197 тыс. человек.

За счет государственной поддержки работодателей по стимулированию найма безработных граждан направлено на работу (трудоустроено) 2,7 тыс. чел. По данному показателю республика в 2021 году заняла первое место по Северо-Кавказскому федеральному округу и России, в 2022 году остается в лидерах.

Кроме того, отмечается стабильный рост валового сбора по основным видам сельскохозяйственных культур (2021 год к 2019 году): зерно — в 3,3 раза (с 40,7 тыс. тонн до 134,8 тыс. тонн); картофель — на 31% (с 33 тыс. тонн до 43,2 тыс. тонн); овощи — на 22% (с 5,5 тыс. тонн до 6,7 тыс. тонн).

Рост выпуска основных видов животноводства составил (2021 год к 2019 году): — производство скота и птицы — 19% (с 7,3 тыс. тонн до 8,7 тыс. тонн); молока — 20% (с 107,4 тыс. тонн до 129 тыс. тонн); яиц — 7,7% (с 23,3 тыс. тонн до 25,1 тыс. тонн).

Ингушетия в тройке лучших по стране с 2019 года реализует национальный проект «Безопасные качественные дороги», а в текущем году заняла первое место среди российских субъектов, выполнив все запланированные объемы со стопроцентной технической готовностью и кассовым исполнением 100%.

В 2022 году, по данным РИА Рейтинга регионов по качеству дорог, республика оказалась в пятерке лидеров по стране, заняв 4-е место, а по СКФО — 1-е место.

Без сомнения, знаковым событием прошедшего периода является присвоение аэропорту «Магас» международного статуса.

В сфере пристального внимания находятся вопросы экологии. Ликвидированы две несанкционированные свалки в сельском поселении Нестеровское и Назрани, начата рекультивация земельного участка, занятого свалкой, в Малгобеке. Мероприятие завершится до конца 2022 года.

Одной из главных задач, на решении которой были сосредоточены усилия, это стабилизация ситуации в финансово-бюджетной сфере. Выплачено 5,6 млрд рублей долговых обязательств бюджета, общий объем долгов сокращен с 11,8 млрд рублей до 6,3 млрд рублей. В полном объеме оплачена задолженность по социальным обязательствам перед населением.

За счет финансовой помощи в размере 1,8 млрд рублей, оказанной республике федеральными органами власти, ведется погашение просроченной кредиторской задолженности, накопившейся с 2014 года.

В результате защиты интересов республики в судебном порядке предотвращен ущерб бюджету в размере 4,6 млрд рублей, также обеспечена экономия по итогам торгов от первоначальной цены в объеме 1,1 млрд рублей.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета с 2019 года выросли на 1,5 млрд рублей, или на 33% (по итогам 2021 года), с 4,4 млрд рублей до 5,9 млрд рублей.

За недолгий трехлетний период власти слаженной командой смогли достичь хороших результатов как в экономике, так и в социальной сфере. Впереди работа над тем, чтобы создать условия для проживания, соответствующие лучшим регионам страны.