В Ингушетии замедлился рост цен на овощи, яйца и авиаперелеты

«Благодаря повышению в декабре поставок на рынки и прилавки магазинов импортных овощей замедлился рост цен на самые популярные овощи: картофель, лук, морковь, помидоры и огурцы. Погода в последнем месяце 2021 года установилась более теплая, чем годом ранее, что позволило сократить затраты на отопление, а это сказалось на снижении цен местной тепличной продукции. Еще одним фактором сдерживания продовольственной инфляции стало замедление роста цен на яйца, после улучшения эпизоотической обстановки на рынках основных поставщиков», — прокомментировал управляющий отделением Банка России по Республике Ингушетия Магомед-Бек Ужахов.

Из-за противоковидных ограничительных мер люди стали меньше путешествовать, что привело к снижению цен в регионе на проезд на железнодорожном транспорте и на авиаперелеты. Этот фактор, в том числе, повлиял и на снижение цен на турпоездки в Турцию.

В целом по России в декабре 2021 года годовая инфляция осталась на уровне ноября, составив 8,4%. В декабре месячные темпы роста цен на многие позиции потребительской корзины (с поправкой на сезонность) замедлились после ускорения в октябре—ноябре. С учетом проводимой денежно-кредитной политики Банка России годовая инфляция к концу 2022 года снизится до 4,0 — 4,5% и по прогнозу Банка России, в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.