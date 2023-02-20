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Приоритетные направления роста экономики

В Магасе прошла встреча заместителя главы Минэкономразвития России Сергея Назарова с представителями бизнеса

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зам. министра экономразвития России Сергей Назаров (справа третий)

Предприниматели Ингушетии встретились в Магасе с заместителем министра экономического развития России Сергеем Назаровым, который побывал в республике с рабочей поездкой на прошлой неделе.
В предметном разговоре также приняли участие председатель правительства региона Владимир Сластенин и генеральный директор «Кавказ. РФ» Андрей Юмшанов.

Главная цель диалога — обозначить приоритетные направления роста экономики региона и сформировать перечень институциональных барьеров, характерных как для Ингушетии, так и в целом для СКФО.
«Перед мероприятием мы вместе с правительством Республики провели «домашнюю работу» — отраслевой анализ экономики региона. Коротко остановлюсь на основных итогах: отмечена критическая ситуация с безработицей — почти 28%, сельское хозяйство аккумулирует 10,5% ВРП, но есть проблемы с технологиями и сбытом продукции. При этом уровень развития промышленности на стадии становления, что открывает возможности для быстрого вхождения на рынки», — цитирует Андрея Юмшанова пресс-служба «Кавказ. РФ».

По его словам, анализ показал, что пищевая промышленность, сельское хозяйство, металлургия и производство готовых изделий из металла — наиболее перспективные отрасли республики, а значит — привлекательные для инвестиций.

«В партнерстве с местным бизнесом уже построили тепличный комплекс «Сунжа», впереди участие в технологически более сложных проектах — курорт «Армхи», алюминиевый кластер, индустриальный парк», — напомнил гендиректор института развития СКФО.

Отдельно он рассказал о работе «Кавказ. РФ» над ликвидацией административных барьеров при получении финансовой поддержки региональному бизнесу, в том числе в других кредитных организациях, как институт помогает взаимодействовать с федеральной и региональной властью.

По итогам встречи будут скорректированы меры по господдержке экономики республики, а в случае необходимости — предложения по подготовке проектов дополнительных решений. Планируется, что прямые диалоги представителей государственных ведомств, институтов развития и банков с предпринимателями станут систематическими, информирует пресс-служба «Кавказ. РФ».

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