В работе форума приняли участие президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), первый зампред аграрного комитета Госдумы Владимир Плотников, исполнительный директор АККОР Алексей Рыбников, и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия республики Казбек Беков, уполномоченный по защите прав предпринимателей Ингушетии Мурат Хаматханов, другие гости и приглашенные, владеющие ситуацией в аграрном секторе республики. А она, как выяснилось из многочисленных выступлений, докладов и прений, — весьма острая. Предварила работу съезда молитва (дуа), прочитанная одним из старейших фермеров Ингушетии Русланом Оздоевым.

Из приглашенных на съезд 110 делегатов, представляющих районные и сельские ячейки Ассоциации фермерских хозяйств Ингушетии, присутствовало 89 человек, что составило кворум. Выступивший первым на съезде Алексей Рыбников в своем докладе дал оценку состояния дел в КХФ республики, а также рассказал об основных итогах прошедшего в феврале т. г. 34-го съезда АККОР.

Оратор подчеркнул, что в республике работает 1763 КХФ, которые производят в полтора раза больше продукции, чем сельхозпредприятия с госучастием.

— Эти объемы растут, в вашей ассоциации накоплен уникальный опыт развития фермерских хозяйств, конструктивного взаимодействия с республиканскими органами власти, ваши предложения очень важны для выработки общих позиций АККОР, — отметил он в своей речи. — Недавно прошел 34-й съезд ассоциации, в котором приняли участие министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, многие высокопоставленные лица. Фермеров — делегатов съезда волновали проблемы, связанные прежде всего с доходностью их хозяйств, доступностью господдержки, совершенствованием системы налогообложения, контролем за ценами на минеральные удобрения, субсидированием стоимости запчастей, применением механизма агрострахования, сбытом сельхозпродукции, ростом тарифов на электроэнергию и льготным подключением к электросетям, обеспеченностью сельхозтехникой и запчастями.

Целый блок вопросов был связан с влиянием экспортных пошлин на зерно. Снять все ограничения на экспорт зерна — таким был основной посыл фермерского сообщества. Аграрии также хотят знать, как распределяются средства, уже полученные от пошлин. Еще делегаты предложили развернуть закупочные интервенции по всем регионам и нарастить запасы зерна. Расширение интервенций оживит зерновой рынок, и запасы необходимы всегда. Фермеры также спрашивали, будут ли выплачены субсидии за реализованное зерно, а также как будет осуществляться поддержка семейных молочных ферм и т. д.

Обсуждалась доступность господдержки для малых форм хозяйствования. Погектарную поддержку, которая предусмотрена только для малых форм хозяйствования, с каждым годом получают все меньше и меньше фермеров. Аграриям непонятен также механизм реализации закона, предусматривающего предоставление земли без торгов. Есть прецеденты, когда в регионах остается старый механизм через торги. В регионах должны быть созданы комиссии в каждом районе по земельным вопросам, в них должны входить общественные организации, включая АККОР.

Значительную часть затрат фермеров составляет и стоимость проектно-сметной документации, необходимой для подачи заявки на получение субсидий на мелиорацию и введение земли в оборот. Вопрос, предполагается ли ограничить стоимость таких проектных работ, остается открытым. В настоящее время фермеры получают предписания по вводу в оборот земельного участка на следующий день после оформления заброшенного участка. На освоение земли нужно время. Как уберечь фермеров от массового изъятия земли и ее приобретения — не ясно. Это еще одна беспокоящая тема, которую поднял АККОР на всероссийском съезде — отсутствие правовой формы ведения сельского хозяйства ИП-глава КФХ. Индивидуальный предприниматель не может получить статус крестьянско-фермерского хозяйства без образования юридического лица. Необходимо вернуть организационно-правовую форму ИП-глава КФХ...

Выступивший на съезде президент АККОР Владимир Плотников посетовал, что в зале мало представителей органов власти — тех, с кем труженикам села приходится чаще всего сталкиваться в своей работе. Он подчеркнул, что приветственные телеграммы в адрес участников прошедшего недавно в Москве съезда АККОР прислали Президент России Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совета Федерации, руководители всех парламентских партий.

— Это свидетельство того, что государство озабочено проблемами фермеров страны и знает, что их волнует в тяжелой работе, обеспечивающей продовольственную безопасность страны, — отметил Плотников. — Тем не менее, нам приходится постоянно держать руку на пульсе, чтобы все меры господдержки доходили до тех, кому они предназначены. Когда есть хлеб на столе — это основа мира. Все понимают, что фермерам нужно помогать, особенно — в процессе их становления. Но когда правила постоянно меняются — это выбивает тружеников села из колеи.

Оратор вкратце описал наиболее сложные проблемы в растениеводстве и животноводстве, других направлениях сельского хозяйства. По его словам, ассоциация ведет бескомпромиссную борьбу с бюрократией, препятствующей их решению. Прежде всего — на законодательном уровне. Эти проблемы, как стало ясно, перекликаются с теми, что существуют и у фермеров Ингушетии. Их на съезде озвучил бизнес-омбудсмен республики Мурат Хаматханов, деятельность которого Плотников охарактеризовал как (цитата) «пример честного служения делу защиты прав предпринимателей».

— Письменные обращения фермеров республики в аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей республики по тем или иным вопросам за прошлый год составили 45% от общего количества обращений, — проинформировал он. — Это при том, что доля крестьянских хозяйств не превышает 25% от общей численности субъектов малого и среднего бизнеса республики. В первую очередь фермеров беспокоят вопросы, связанные с владением земельными участками сельхозназначения, которые у них хотят изъять.

По словам Хаматханова, судебные тяжбы отнимают у фермеров физические и моральные силы, которые они могли бы с пользой использовать на земле. Аппарату Уполномоченного по защите прав предпринимателей только в прошлом году пришлось ограждать от бюрократических нападок 37 человек. Среди главных проблем ингушских фермеров и рост налоговых платежей, вызванный резким ростом кадастровой стоимости фермерских объектов. Хаматханов выразил уверенность, что этот вопрос удастся урегулировать совместно с парламентом республики.

На съезде было много выступлений фермеров, которые в кои-то веки оказались с глазу на глаз с высокими гостями. Каждый говорил о наболевшем с надеждой, что их голоса услышат. К примеру, многие недоумевали, почему наследники фермеров, которых уже нет в живых, не могут переоформить землю на себя.

Здесь же прошли выборы нового состава совета АККОР Ингушетии из 15 человек, собравшиеся единодушно избрали нового руководителя ассоциации. Им стал фермер Азраил Гандалоев. Была также принята резолюция 12-го съезда АККОР Ингушетии. В ней, в частности, есть обращение к правительству Ингушетии из 17 пунктов, реализация которых позволит сельхозтруженикам почувствовать реальную поддержку со стороны государства.