В рамках двухсторонней встречи руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов сообщил Сергею Катырину, что регион последние годы стабильно развивается, и этому способствует деятельное участие Президента и правительства России, министерства экономического развития и других федеральных структур, а также руководства СКФО.

«В целом отмечается положительная тенденция развития. Сейчас Ингушетия настроена на интеграцию вглубь России, и чем раньше это произойдет, тем лучше будет для всех заинтересованных сторон. Вы активно взаимодействуете с регионами, успешно реализуете различные проекты, и ваша поддержка для нас тоже очень важна. Огромное спасибо, для нас это очень серьезно», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

В свою очередь руководитель ТПП России отметил, что такая динамика в развитии республики увеличивает инвестиционный потенциал региона.

«Сегодня мы имели возможность лично убедиться в этом, увидели все своими глазами. Кроме того, вы вместе с вашей командой смогли вернуть в республику крупного инвестора, а это говорит о том, что к вам есть серьезное доверие с их стороны. Посетив ряд объектов и посмотрев на Ингушетию, мы убедились, что это действительно динамично развивающийся регион. Это в первую очередь заслуга ваша и вашей команды. Мы вас поддерживали и будем это делать и дальше», — подчеркнул Сергей Катырин.

Он также отметил эффективную работу региональной Торгово-промышленной палаты, возглавляемой Радмилой Нальгиевой.

«Значительно выросло количество членов ТПП Республики Ингушетия, реализуются наши общие проекты и внедряются собственные инициативы. Нам понравилась идея детского проекта «Мой семейный бизнес», в котором дети рассказывают о предпринимательской деятельности их семей. Кроме того, ингушская Торгово-промышленная палата активно занимается бизнес-миссией, привлекая в республику предпринимателей из других регионов», — сказал Сергей Катырин.

Отметим, что ТПП Ингушетии, которая отмечает в этом году 25-летие, является площадкой для диалога бизнеса и власти, объединяет предприятия и предпринимателей и предоставляет возможность бизнес-сообществу участвовать в программах развития региона.

Полномочный представитель Президента России в СКФО Юрий Чайка в своем поздравлении в связи с 25-летием ТПП республики отметил: «За четверть века своей деятельности Торгово-промышленной палатой Республики Ингушетия проделана большая работа по развитию экономических связей с предприятиями регионов Российской Федерации и зарубежных стран. ТПП РИ стала точкой притяжения деловых кругов и является на сегодняшний день постоянно действующей площадкой для диалога бизнеса и власти. В условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны западных стран Торгово-промышленная палата продолжает прилагать все усилия для поддержки деловой активности в Республике Ингушетия. Желаю дальнейшей плодотворной работы и удачи в реализации новых инициатив во благо нашей великой Родины».

В ходе визита гости в администрации Главы республики ознакомились с продукцией субъектов малого и среднего бизнеса региона: ООО «Фелидже Пэллэ» и «Хамхи», АО «Агрокомплекс «Сунжа», ООО «Обанхи», «Ачалуки», «Сад-гигант Ингушетия», СТРК «Илиев продукт» и других.

Сергею Катырину рассказали и о различных проектах, которые реализуются или планируется реализовать. Одним из них является «СитиФерма», которая представляет собой создание всесезонной фермы, обеспечивающей возможность круглогодичного выращивания экологически чистой ягодной продукции в полностью контролируемых условиях. На сегодняшний день подобное производство в стране есть только в Хабаровске.

Другим важнейшим прорывным проектом стал всесезонный курорт «Армхи», который сегодня активно развивается.

«Армхи» обещает стать одним из крупнейших курортов на Северном Кавказе. В его развитие планируется вложить 13 млрд рублей до конца 2029 года. Из этой суммы около 6 млрд являются частными инвестициями. Для нас это рекордное вложение одного инвестора в рамках одного прорывного проекта. Планируем, что акцент будет сделан на преобразовании горнолыжной, коммерческой, инженерной и транспортной инфраструктурах», — рассказал Махмуд-Али Калиматов.

Он отметил потенциал агропредприятия «Сад-гигант Ингушетия» и сообщил о проектах, которые реализуются при поддержке благотворительного фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева: IT-академия, IT-отель и торгово-развлекательный центр в Магасе.

«Как мы можем заметить, республика не стоит на месте. Предприниматели — как местные, так и те, которые заходят в регион, — развивают различные направления. Что касается прорывных проектов, их представлено тоже много. Для реализации планов необходимо прежде всего налаженное взаимодействие и командная работа. С этим проблем не возникает», — считает Сергей Катырин.

На выставке были представлены такие предприятия, как ООО «РИАК», ЛПК «Мужичи», ООО «АТМ» и другие. Презентованы проекты строительства коттеджного поселка на территории жилого комплекса 21-го микрорайона Магаса и агропарка «Сунжа», который объединяет сельхозпроизводителей Северного Кавказа на одной площадке.

Центральным событием визита в Ингушетию делегации ТПП стало подписание соглашения о сотрудничестве между Ингушетией, Торгово-промышленной палатой России и Союзом «Торгово-промышленная палата Республики Ингушетия».

Целью договоренностей является оказание эффективной поддержки отечественному предпринимательству, реализация стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года, а также формирование современной инвестиционной инфраструктуры региона, исходя из необходимости объединения усилий государственных и предпринимательских структур.

В рамках соглашения стороны договорились о взаимодействии по ряду направлений. В частности, речь идет о социально-экономическом развитии республики, привлечении российских и иностранных инвестиций в региональные приоритетные проекты, поддержке предпринимательства и многом другом.

Партнеры в рамках договора будут обмениваться деловой информацией, проводить консультации, совместные рабочие встречи, тематические семинары, круглые столы и другие мероприятия для выработки предложений, представляющих взаимный интерес.

Махмуд-Али Калиматов и Сергей Катырин по итогам личной встречи ответили на вопросы представителей региональных и федеральных СМИ.

Президент ТПП России, говоря об объектах, которые он посетил вместе с коллегами, отметил, что все остались под большим впечатлением.

«У всех, у меня в том числе, осталось хорошее впечатление. Очень много объектов построено, в том числе детские сады и школы. Могу сказать, что республика сейчас на взлете, в движении, поэтому наша задача — еще больше расширить связи с нашими ингушскими коллегами, включая не только Торгово-промышленную палату региона, но и предпринимателей. Естественно, мы предоставим возможности, которые есть у нас, чтобы была возможность развивать связи. Команде Главы республики удалось наладить взаимопонимание, вернуть доверие инвесторов. Это дорогого стоит», — сказал Сергей Катырин.

Глава республики отметил, что трехстороннее соглашение дает возможность Ингушетии выйти на новый уровень

«Важность этого соглашения неоценима. На мой взгляд, оно позволяет нам выйти на новый уровень, попасть, например, на азиатский рынок и укрепиться там. Подписание соглашения поможет нам продвигать свою работу через Торгово-промышленную палату. А нам есть что продвигать. Например, промышленную продукцию, сельскохозяйственную, швейную, обувную. Думаю, Сергей Николаевич, побывав на некоторых наших предприятиях, сам убедился в нашей конкурентоспособности. Помимо этого, Торгово-промышленная палата России поможет нам принимать участие в государственных заказах, что тоже немаловажно для нас. Мы стремимся расширять свою деятельность и принимать участие в реализации государственных программ, и сотрудничество с ТПП РФ поможет нам в этом», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Сергей Катырин считает, что соглашение предполагает определенную ответственность для Торгово-промышленной палаты России.

«Мы будем продвигать инвестиционные проекты Ингушетии, используя всю нашу сеть в виде 140 палат, 76 деловых советов. Кроме того, наши представители работают в 30 странах. На них лежит задача продвижения товаров, организация бизнес-миссий, выставок. Все это — инструменты, которые мы будем использовать для продвижения и поддержки. Помимо этого, с Главой Ингушетии обсудили, что будем готовить презентацию экономического потенциала региона в Торгово-промышленной палате России. Приурочим мероприятие к 100-летию ингушской государственности. Это мероприятие мы проводим нечасто, но туда обычно приглашаем тех, кто потенциально может стать инвестором для любых проектов», — сказал гость.

В материале использована информация пресс-службы Главы и правительства Ингушетии.