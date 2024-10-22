Экс-глава Минимущества Ингушетии пойдет под суд за ущерб бюджету на 215 млн руб

Бывший министр имущественных и земельных отношений республики предстанет перед судом за превышение должностных полномочий. Его действия нанесли бюджету ущерб на общую сумму 215 млн рублей, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным следствия, в 2021 году обвиняемый, исполняя обязанности министра имущественных отношений, заключил государственный контракт на покупку частной общеобразовательной школы «Эллин» в городе Назрань для нужд региона по завышенной цене.
После заключения контракта средства, выделенные из бюджета, были неправомерно переведены продавцу, что нанесло ущерб республиканскому бюджету в размере 215 миллионов рублей.
Уголовное дело передано в Магасский районный суд для дальнейшего разбирательства.
Помимо этого, уголовные дела инициированы против владельца школы и гендиректора оценочной компании, которых обвиняют в хищении средств через подачу ложных отчетов о стоимости приобретаемого имущества.