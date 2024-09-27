Экс-главе муниципалитета Ингушетии продлили арест по делу о причинении ущерба на 8,8 млн рублей

«26 сентября 2024 года суд апелляционной инстанции по уголовным делам ВС республики рассмотрел апелляции защитников на постановление Магасского районного суда от 12 сентября текущего года. Суд удовлетворил ходатайство старшего следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону и продлил срок содержания под стражей экс-чиновника на 2 месяца и 2 суток, до 17 ноября 2024 года», — говорится в релизе.



Ранее сообщалось, что 62-летний бывший глава районной администрации подозревается в двух эпизодах использования своих служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекших тяжкие последствия. Из-за его действий муниципалитет утратил право собственности на два земельных участка и лишился возможности распоряжаться ими. Администрации района причинен материальный ущерб почти на 8,8 млн рублей.



Отмечается, что постановление вступило в законную силу.