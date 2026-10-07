Экс-министр экономического развития Ингушетии обвиняется в мошенничестве

Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе СУ СК России по региону, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, в 2022 году между министерством экономического развития республики и коммерческой организацией был заключен контракт на организацию и проведение республиканского форума стоимостью более 6,7 млн рублей. Несмотря на выполнение подрядчиком и субподрядчиком предусмотренных работ, оплата за них произведена не была.

«При этом обвиняемая заключила с индивидуальным предпринимателем фиктивный государственный контракт на оказание аналогичных услуг. Фактически работы не выполнялись, однако она подписала документы с ложными сведениями об их выполнении. На основании этих документов на счет предпринимателя были перечислены бюджетные средства в размере 3 млн рублей», — подчеркнул собеседник.

Кроме того, декабре 2022 года обвиняемой стало известно о намерении субподрядчика обратиться в компетентные органы из-за неоплаты ранее выполненных работ. После этого с ним без проведения конкурсных процедур был заключен еще один фиктивный контракт на выполнение работ, которые уже были предусмотрены предыдущим договором и фактически выполнены. На основании подложных документов о приемке работ субподрядчику перечислили более 1,9 млн рублей бюджетных средств.

Отмечается, что для обеспечения возмещения причиненного ущерба по ходатайству следствия на имущество женщины наложен арест.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, поступивших из УЭБиПК МВД по Ингушетии. Следствием собрана доказательственная база, после чего дело направили в суд.

Отдельно в суде рассматривается уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).