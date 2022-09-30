Исполнилось три года со дня избрания Махмуд-Али Макшариповича Калиматова Главой Республики Ингушетия. Три года. Много это или мало? Отвечая на этот вопрос, руководитель субъекта сказал, что эти годы ушли на процесс изучения ситуации, поиска путей выхода из критических моментов и принятие конкретных решений. И добавил, что «если иметь в виду созидание, то это всегда долгосрочный и трудоемкий процесс. И начинать его надо с фундамента».

Фактически республика на тот момент находилась в тяжелой финансовой ситуации. Обновления требовала и кадровая политика, имея в виду подбор на руководящие должности профессионалов. Также необходимо было усилить борьбу с коррупцией и мздоимством.

Кардинальные меры требовались для подъема экономики, промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры и спорта. К такому мнению приходили многие политические эксперты по Северному Кавказу.

Поэтому неудивительно, что с приходом нового руководителя у жителей Ингушетии появились надежды, что жизнь изменится в лучшую сторону, появятся рабочие места, будет работать экономика, решатся социальные вопросы. С именем Калиматова жители республики связывали новые позитивные перемены в экономике и социальной сфере. А он, в свою очередь, принял это назначение с пониманием масштаба большой ответственности, и свое избрание расценивал, как одобрение взятого республикой курса на обновление.

«Ингушетия нуждается в интенсивном развитии всех отраслей экономики и социальной сферы, инфраструктуры жизнеобеспечения. Поэтому необходимо добиваться большей эффективности взаимодействия гражданского общества и власти, гармонизации межнациональных отношений, участия общественных, молодежных, некоммерческих организаций в общественном контроле. Главными условиями реализации этих задач, считаю стабилизацию общественно-политической ситуации в республике, обеспечение единства и сплоченности нашего народа», — отметил Махмуд-Али Макшарипович в одном из своих первых публичных выступлений, и добавил, что Республика Ингушетия всегда имела и имеет поддержку и в полпредстве Президента России в СКФО, и в Москве.

«Это доверие предполагает реализацию добрых дел на нашей земле», — подчеркнул Глава Ингушетии, заметив, что решать все проблемные вопросы необходимо поэтапно и согласованно.

Что нужно было сделать для того, чтобы добиться позитивных результатов в вопросах развития региона, на территории которого не всегда бывало тихо и спокойно? Стратегическое видение пути развития и эффективная команда единомышленников, разделяющих одни ценности, ориентированных на достижение одних целей, понимающих друг друга.

С этого начал и руководитель субъекта. Новый глава Ингушетии знал наперед, что кадровая политика — самая уязвимая для региона сторона. И для того чтобы в руководстве республикой появились люди энергичные, мотивированные, заточенные на результат, которого так ждут от республиканской власти жители Ингушетии, Махмуд-Али Калиматов запустил кадровый конкурс, в название которого отразилась его главная задача — «Ингушетия. Курс на обновление».

Надо сказать, что конкурс этот был открытым, поэтому принимать в нем участие могли не только жители региона, но и все желающие реализовать свои управленческие компетенции, проживающие за пределами республики. В итоге конкурс привлёк свежие силы в управление республикой. Всего в нем участвовало около четырёх тысяч человек, шестьдесят из которых по результатам двух этапов испытаний были включены в кадровый резерв, а двадцатка лучших сразу получила рекомендации к трудоустройству, причём шесть — на руководящие посты. Новобранцы влились в управленческую команду республики, которую глава Ингушетии как следует перетряхнул, оставив только тех, кто главной своей задачей считает укрепление социально-экономического фундамента региона и его дальнейшее развитие.

Но как можно было развиваться дотационному региону? Как повышать уровень жизни, когда собственных доходов мало? Ответ очевиден — нацпроекты. Используя механизмы, созданные сегодня государством, можно сделать многое, ведь нацпроекты охватывают практически все направления: образование, здравоохранение, сельское хозяйство, предпринимательство и т. д. Это серьёзные рычаги, позволяющие при грамотном управлении подняться на новый уровень.

С таким мнением политологов полностью согласился и Махмуд-Али Калиматов. Говоря на эту тему, он отметил: «Безусловно, нацпроекты — это серьёзный бонус для дотационной Ингушетии, поэтому мы намерены направить все усилия на их реализацию. Малоимущие, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями, сироты должны в первую очередь почувствовать изменения к лучшему. Вызовы времени требуют новых методов управления для вывода республики из состояния политического и экономического кризиса. Поэтому я признаю, что для реализации национальных проектов необходим будет переход экономики региона на инновационную социально-ориентированную модель развития. Также необходимо будет приложить все усилия, опыт и знания для эффективного решения проблем социально-экономического развития региона, повышения качества жизни людей, обеспечения межнационального и межконфессионального согласия, единства и сплоченности нашего народа, политической стабильности в республике».

Таким образом, Глава Ингушетии с первых дней своей работы показал, что лично намерен контролировать реализацию нацпроектов и максимально использовать в интересах жителей республики все доступные программы развития.

«Каждый рубль из регионального бюджета должен быть использован эффективно. А ответственность за это будут нести руководители министерств и ведомств, под чьим контролем идёт реализация проекта, а также главы муниципалитетов. Пыль в глаза пускать не получится», — заметил он.

За годы своего существования в нынешнем статусе Ингушетия достигла серьезных результатов в своем развитии, но наряду с успехами всегда существуют и проблемы. Были они и на момент избрания главой республики Махмуд-Али Калиматова. Тем не менее, с ним в Ингушетии связывали определенные надежды на позитивные изменения. Он работал в республике прокурором в середине нулевых, но после этого значительную часть своей карьеры провел в Самарской области, где занимал заметные должности в прокуратуре, потом был советником губернатора, а позднее руководил региональным управлением Росприроднадзора.

В одном из своих первых интервью средствам массовых информаций Махмуд-Али Калиматов сказал: «Многое предстоит сделать. И для достижения поставленных задач необходима в первую очередь консолидация общества, дружная работа на единую цель. Я считаю, что ведущей силой в преобразованиях будут жители Ингушетии. На них возлагается ответственная миссия — вывести на новый качественный уровень экономическое развитие региона. Эта работа очень сложная, но будет нам под силу. Ведь в Ингушетии живут талантливые, трудолюбивые, энергичные люди, которые преданы своей республике и нашей великой России. Отличительной особенностью жителей республики всегда являлась сплоченность и чувство братского плеча. Это очень важный аргумент, особенно сейчас, когда мы нуждаемся во взаимопонимании и взаимном доверии, спокойствии и бдительности, когда каждый гражданин республики должен решительно пресекать любого рода провокации, домыслы, способные разрушить спокойствие в регионе. Наша главная задача — это безопасность, улучшение качества жизни, благополучие и здоровье наших граждан».

Решительный настрой бороться с очковтирательством он также обозначил с первых дней пребывания на посту Главы Ингушетии. Изучая ситуацию на социальных объектах, стало известно, что в республике большинство возведенных объектов социального назначения не работают, а многие школы, построенные по федеральной целевой программе, через несколько лет превратились в аварийные. Негодование руководителя субъекта, который считает, что строительство социально-значимых объектов должно быть выполнено по высоким стандартам, было вполне обоснованным. Тогда же Махмуд-Али Калиматов заявил, что власти будут вносить недобросовестных застройщиков, которые возводят соцобъекты с нарушениями, в чёрный список, чтобы исключить их появления на социально значимых строительных площадках республики.

Навел глава порядок и в экономической сфере. Все федеральные проекты сегодня реализуются на основе софинансирования из региональной казны. А значит, чем больше у республики собственных доходов, тем больше возможностей привлечь деньги из Москвы, и сделать для жителей Ингушетии можно гораздо больше.

Глава республики помогает бизнесу и не требуют от предпринимателей невозможного. На совещаниях лично предупреждает руководителей различных ведомств, что будет наказывать каждого за чиновничьи барьеры. С этой целью в регионе созданы привлекательные инвестиционные условия для бизнеса, одно из которых — освобождение от пяти видов налогов.

Более того, Глава республики обратился к федеральному центру с предложением включить Ингушетию в перечень субъектов РФ на софинансирование расходных обязательств по ежемесячным выплатам, назначаемым при рождении третьего (или последующего) ребёнка до достижения им трёх лет.

Три года у власти Главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову дались непросто, и он не скрывает это от народа. «Для меня в приоритете было выстраивание правильного диалога между чиновниками и простыми гражданами. И я надеюсь, что в вопросах выявления болевых точек общества, чтобы власти могли отреагировать на явление до того, как оно перейдет в разряд неразрешимой проблемы, мы находим взаимопонимание с людьми. А это самое главное», — говорит он.

Из предоставленной, редакции газеты справки видно, чего удалось достичь республике за последние три года во всех сферах жизнеобеспечения людей.

По итогам социально-экономического развития Ингушетии за 2019 — 2021 годы и 8 месяцев 2022 года республика в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата поднялась на 24 позиции.

За указанное время реализованы инвестиционные проекты по строительству лесоперерабатывающего комбината «Мужичи» (объем инвестиций — 319,6 млн рублей, создано 15 рабочих мест, при выходе на полную производственную мощность — до 46 рабочих мест); запуску первого дилерского центра ЗАО «АВТОВАЗ» «Магас Лада» в с. п. Яндаре (объем инвестиций — 70 млн руб., создано 10 рабочих мест); выпуску на базе завода электродвигателей малой мощности обуви, чулочно-носочных изделий, полипропиленовых крышек и ручек (30 рабочих мест); организации выпуска продукции на швейной фабрике (50 рабочих мест). Дополнительно до конца 2022 года предусматриваются к вводу инвестиционные проекты по строительству завода по производству детских санитарно-гигиенических средств (объем инвестиций — 762,9 млн руб., 63 рабочих места); завода алюминиевых сплавов (объем инвестиций — 398,8 млн руб., 58 рабочих мест); комбината строительных материалов «Неон» (объем инвестиций — 832,0 млн руб., 204 рабочих места). Открыто 15 магазинов сети розничных магазинов «Магнит».

Если говорить о малом бизнесе, то за 2019 — 2021 годы и первое полугодие 2022 г. количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 10% и составило 4,8 тыс. ед.

Значительным результатом является рост за указанный период среднесписочной численности работников субъектов МСП на 76%. Помимо этого, введен в обиход институт самозанятых. По состоянию на 01.07.2022 года шесть тыс. физических лиц зафиксировали свой статус и применяют данный налоговый режим, что позволяет им легально вести бизнес и получать доход от подработок.

В 2021 году начато предоставление грантов субъектам МСП, которым присвоен статус социального предпринимателя. Так, гранты на общую сумму 3 млн. рублей выданы 7 субъектам МСП, осуществляющим деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей и способствующую решению социальных проблем общества: отдых и оздоровление детей, культурно-просветительская деятельность, сохранение и защита самобытности и др.

В сельскохозяйственном комплексе реализованы инвестиционные проекты по строительству первой очереди фабрики по глубокой переработке мяса индейки птицекомплекса «Южный» (объем инвестиций — 1,6 млрд. рублей, 300 рабочих мест, при выходе на полную производственную мощность и завершении второй очереди — 468 рабочих мест); по строительству промышленного тепличного комплекса агрокомплекса «Сунжа» (объем инвестиций — 1,7 млрд. рублей, создано 136 рабочих мест); по закладке орехового сада ООО «Ореховый сад» на площади 135 га, создано 20 рабочих мест; по развитию садов интенсивного типа ООО «Алмавит Фрут».

На площади 80 га за отчетный период высажено 100 тыс. саженцев черешни (количество создаваемых новых рабочих мест — 130-150 чел.).

Причем отмечается стабильный рост валового сбора по основным видам сельскохозяйственных культур, выращиваемых на территории Ингушетии. Также наблюдается незначительный рост выпуска основных видов животноводства.

Сельскохозяйственными предприятиями приобретено 10 тыс. голов мелкого рогатого скота и 500 голов крупного рогатого скота.

Таким образом, можно сказать, что с 2019 года сальдированный финансовый результат деятельности сельскохозяйственных унитарных предприятий, ранее функционировавших с убытком, складывается с прибылью. А рентабельность сельскохозяйственных организаций выросла с 0,3% (2019 год) до 3,5% (2021 год).

За последние три года предоставлено 766 грантов фермерам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на сумму 559 млн. рублей. Для стимулирования жителей к ведению подсобного хозяйства по инициативе Главы республики Махмуд-Али Калиматова в регионе сразу же после его избрания на этот пост, стали проводить специальный конкурс. В ходе встречи с журналистами он заявил, что конкурс станет ежегодным. «Этим конкурсом среди владельцев личных подворий, мы хотим привлечь в это направление максимальное количество людей», — отметил руководитель региона.

Если говорить о финансах и бюджете, самое главное достижение заключается в том, что за истекший период в полном объеме удалось оплатить задолженность по социальным обязательствам перед населением. Также за счет финансовой помощи в размере 1,8 млрд. рублей, оказанной республике федеральными органами власти, ведется погашение просроченной кредиторской задолженности, накопившейся с 2014 года. Выплачено 5,6 млрд. рублей долговых обязательств бюджета, общий объем долгов сокращен с 11,8 млрд. рублей до 6,3 млрд. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета с 2019 года выросли на 1,5 млрд. рублей или на 33% (по итогам 2021 года). Также в 2022 году планируются поступления в размере 6,1 млрд. рублей (рост к 2019 году на 1,7 млрд. рублей или 38%). Экономия по итогам торгов от первоначальной цены составила 1,1 млрд. рублей. А в результате защиты интересов республики в судебном порядке предотвращен ущерб бюджету в размере 4,6 млрд. рублей.

По итогам оптимизации штатной численности, проведенной в образовательных учреждениях, сокращено 518 единиц педагогических работников, в том числе 303 единицы педагогов общеобразовательных учреждений, 182 единицы учреждений дошкольного образования, 33 единицы сокращены в результате ликвидации дошкольных учреждений. Объем сэкономленных средств регионального бюджета составляет 159 млн. рублей.

Что касается управления государственным имуществом, передано на баланс 66 объектов незавершенного строительства на сумму 10,7 млрд. рублей и определен балансодержатель по 28 объектам стоимостью 5,7 млрд. рублей (в реестре госимущества числится 182 объекта незавершенного строительства на сумму 20,9 млрд. рублей).

Заключено 250 договоров аренды государственного имущества. В бюджет республики за аренду государственного имущества поступило 98 млн. руб., в том числе: за аренду земельных участков 61 млн. руб., за аренду имущества 37 млн. руб.

На сегодняшний день в сфере образования на всей территории Республики Ингушетия активно развивается инфраструктура функционирующих школ, где создаются условия для занятий спортом, досуга, дополнительного развития детей.

За отчетный период построено (реконструировано) четырнадцать школ на 8,3 тысяч ученических мест, из них в 2022 году — одна школа на 720 мест. До конца года предусматривается к вводу двадцати школ на 13,7 тысяч мест.

Также созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе восьмидесяти трёх общеобразовательных организаций, в том числе двенадцати в 2022 году.

Проведен ремонт спортивных залов в более чем двадцати школах, в двадцати девяти установлены спортивные площадки, в сорока трёх созданы спортивные клубы.

Школьный автопарк пополнился новыми автобусами, на данный момент их — девяносто, а в 2022 году ожидается еще десять.

В соответствии с поручением Президента РФ все учащиеся 1-4 классов общеобразовательных организаций республики с 1 сентября 2020 г. на 100% обеспечены бесплатным горячим питанием.

Большое внимание руководством Республики Ингушетии уделяется дошкольному образованию. Так за истекший период построено (реконструировано) двадцать девять детских садов на 6,2 тысячи мест, в том числе в 2022 году построен детский сад на 220 мест в г. Назрани. Ещё восемь детских садов на 1,7 тысяч мест предусматривается к вводу до конца текущего года.

Подытоживая это важное направление за три года, можно увидеть, что строительство новых объектов образования в республике позволило увеличить охват детей дошкольным образованием с 68% до 97%.

В рамках развития материально-технической базы здравоохранения с середины 2019 по сегодняшний день были построены четыре фельдшерско-акушерских пункта в сельских поселениях Джейрах, Армхи, Вежарий-Юрт, Барсуки; завершено строительство врачебной амбулатории со стационаром в с. п. Троицкое; проведен капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов в сельских поселениях Мужичи и хуторе Мочиево; проведен капитальный ремонт здания детской поликлиники Малгобекской центральной районной больницы и системы отопления Республиканского клинического перинатального центра. Также было перепрофилировано под оказание помощи больным ковидом простаивавшее два года здание психоневрологического интерната.

В данное время завершается строительство психоневрологического и наркологического диспансера со стационаром в с. п. Плиево, а также близится к концу строительство инфекционного отделения на территории Детской республиканской клинической больницы и поликлиники в г. Сунжа. Начато строительство Кантышевской участковой больницы.

В ближайшие годы (с 2023 по 2025 гг.) планируется построить врачебные амбулатории в сельских поселениях Сурхахи и Экажево и фельдшерско-акушерские пункты в сельских поселениях Чемульга и Южное.

Для полноценного оказания услуг по здравоохранению населения республики за истекший период было приобретено шестнадцать единиц передвижных медпунктов (ФАПы), семьдесят единиц машин скорой медицинской помощи и триста шестьдесят ед. медицинского оборудования, включая аппарат магнитно-резонансной томографии и компьютерный томограф для онкобольных, больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и детских поликлинических отделений.

Из федерального бюджета и из резервного фонда Президента РФ было выделено 510 млн. рублей для дооснащения оборудованием медицинских организаций, оказывающих стационарную и амбулаторную медицинскую помощь больным с коронавирусной инфекцией, на которые закуплены аппараты ИВЛ, УЗИ, компьютерные томографы и т. д. А за счет средств резервного фонда Главы РИ приобретен компьютерный томограф для Малгобекской центральной районной больницы.

В 2020 — 2022 годах в соответствии с расчетной потребностью в зависимости от темпов распространения коронавирусной инфекции было развернуто до 1070 коек для оказания медицинской помощи, в том числе до 88 реанимационных коек.

На базе одиннадцати медицинских организаций с начала пандемии работало до трёхсот бригад экстренной медицинской помощи для пациентов с коронавирусной инфекцией, на постоянной основе функционировало шесть амбулаторных ковид-центров.

Положительным итогом работы системы здравоохранения является сохранение позитивной демографической ситуации. В республике одни из лучших показателей по рождаемости и естественному приросту. Причем с 2019 года наблюдается снижение младенческой смертности — 4,6 на 1000 родившихся живыми при плановом показателе 5,0 промилле.

Социальная поддержка граждан и занятость является одной из приоритетных задач руководства республики. В этом плане за три года проведен капитальный ремонт объектов ГБУ «Троицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей», а также благоустройство и озеленение его территории.

В целях развития системы оказания социальной помощи населению осуществлен ввод в эксплуатацию спального корпуса на 50 койко-мест для нужд ГБУ «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов — Дом ветеранов» в с. п. Сурхахи.

Приобретено 12 единиц автотранспорта, в том числе 7 пассажирских микроавтобусов и 5 легковых автомобилей, для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.

В планах на ближайшее будущее имеется строительство в 2023 году второго корпуса ГБУ «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов — Дом ветеранов» на 50 мест в с. п. Сурхахи. В 2024 году корпуса стационарного обслуживания ГБУ «Республиканский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в г. Малгобек и Малгобекском районе».

Проведена работа по переводу социальных выплат на банковские карты, в том числе пособий по уходу за детьми до 1,5 лет, что позволило обеспечить экономию средств федерального бюджета в размере 1,8 млрд. рублей.

Реализуется комплекс мер, направленный на восстановление допандемийных значений занятости, в рамках которого в 2021 году было охвачено 58 тыс. участников, трудоустроено 11 тыс. человек. В 2022 году, охвачено свыше 10 тыс. участников (план свыше 35 тыс. чел.) и трудоустроено более 8 тыс. чел (план свыше 11 тыс. чел.).

Вместе с тем, необходимо отметить, что на 1 июня этого года Республика Ингушетия с опережением обеспечила достижение определенного указанным комплексом мер показателя по восстановлению численности занятых в экономике: план — 190,4 тыс. чел., факт — 197 тыс. чел.

За счет государственной поддержки работодателей по стимулированию найма безработных граждан направлено на работу (трудоустроено) 2,7 тыс. чел. По данному показателю Республика Ингушетия заняла в 2021 году первое место по Северо-Кавказскому федеральному округу и Российской Федерации. И в 2022 году по данному направлению Республика Ингушетия остается в лидерах.

В текущем году согласно контрольным показателям необходимо трудоустроить около полутора тысяч человек из числа молодежи.

Вопрос улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан входит в социальный сектор как один из главных. В этом направлении фигурантами являются вынужденные переселенцы и переселенцы из районов Крайнего Севера. Им за истекший период выдано 836 государственных жилищных сертификатов на приобретение жилья, в том числе 800 сертификатов семьям вынужденных переселенцев из Северной Осетии и Чеченской Республики и 36 сертификатов семьям переселенцев из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. В 2022 году планируется решить вопрос обеспечения жильем вынужденных переселенцев в полном объёме.

Молодые семьи и семьи, проживающие в сельской местности, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей — это целый комплекс жизненно-важных направлений. За последние три года социальную выплату получили двадцать молодых семей, план до конца 2022 года еще двенадцать семей.

В рамках программы, направленной на улучшение развития сельских территорий, улучшили жилищные условия около двухсот сельских семей. Обеспечены жильем более ста детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В планах на 2022 год приобретение жилья еще для сорока трёх граждан данной категории, к настоящему времени приобретено четыре жилых помещения.

Наша республика по праву может гордиться своими спортивными успехами. Спорт и физическая культура для граждан Ингушетии — это обязательный атрибут и возможность показать свои способности. Ингушские спортсмены, участвуя во всероссийских, международных и зональных соревнованиях, на деле доказали, что это так. Они завоевали 364 золотые, 273 серебряные и 429 бронзовых медалей (2019 — 2021 годы).

Примечательный факт: ежегодно увеличивается доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Данный показатель составлял в 2019 году — 21,6%, в 2020 году — 27%, 2021 году — 32,8%.

Государственные органы республики в целях развития материальной базы системы спорта принимают конкретные задачи и успешно реализовывают их. Так, за последнее время была проведена реконструкция и частичное строительство республиканского спортивно-тренировочного центра «Мужичи». В с. п. Сагопши и г. Назрань построены физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК), а в столице республики — Магасе ввели в эксплуатацию новый плавательный бассейн.

Четыре футбольных поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками были установлены в населенных пунктах Экажево, Новый Редант, Малгобека и Назрани, а в Магасе и Карабулаке были введены в строй физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа.

Девять малых спортивных площадок (площадки ГТО) были сооружены в сельских поселениях Экажево и Мужичи, городах Сунже, Назрани, Малгобеке и Карабулаке.

Дополнительно в течение 2022 года предусматривается устройство малой спортивной площадки в с. п. Гули Джейрахского района и двух «умных» спортивных площадок в г. Магасе и Сунже.

Культура, наравне с физическим воспитание и спортом, занимает в жизни населения республики определенную нишу и служит нравственным стержнем в воспитании подрастающего поколения. Учитывая это, руководство республики неусыпно следило за объектами культуры, их состоянием и образом развития. Так с лета 2019 года по сегодняшний день построено (реконструировано) одиннадцать домов культуры в сельских поселениях, проведен капитальный ремонт здания Театра юного зрителя и Детских школ искусств г. Назрани и Карабулака. Капитальному ремонту были подвергнуты Мемориальный комплекс жертвам репрессий г. Назрань, Сунженский районный дом культуры, здание Национальной библиотеки и Центр культурного развития в г. Магасе.

Более того, до конца года предусматривается строительство (реконструкция, капитальный ремонт) еще четырех домов культуры в сельских поселениях. Открыты три модельных библиотек: в сельских поселениях Мужичи и Зязиков-Юрт, в г. Назрань. Созданы два виртуальных концертных зала.

В рамках празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией впервые ведущими композиторами России были созданы большие симфонические произведения на основе ингушских народных мелодий, подготовлен сборник ингушских песен, включающий в себя два раздела: «Ингушские народные песни», «Авторские песни» в народном стиле, подготовлен сборник фортепианных пьес на основе ингушских народных песен. Это на сегодня в своем роде первый проект, созданный для учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств, направленный на знакомство детей с раннего возраста с национальной музыкой. Также была издана книга-альбом «Изобразительное искусство Республики Ингушетия».

Большим достижением в сфере культуры Ингушетии можно назвать создание камерного инструментального ансамбля и осуществление четырех новых хореографических постановок, а также новые музыкальные инструменты и оборудование, приобретенные для всех культурно-досуговых учреждений республики.

Туризм, который невозможно представить себе без физической культуры и спорта, является весьма популярной структурой в нашей республике, особенно в ее горных частях. В связи с этим, сравнительно недавно был запущен новый туристический портал с онлайн-вещанием наиболее популярных туристических дестинаций, а двадцать туристических маршрутов доработаны на основании мифов и легенд. На наиболее популярных туристических маршрутах установлены качели, санитарные объекты, кэмпинг-зоны и беседки.

В 2019 году в рамках развития туристической инфраструктуры в Ингушетии дополнительно открыт медицинский центр санаторно-курортного направления «Синай». На территории курорта «Армхи» также открыты новые гостевые дома «Джейрах», «Комфорт», «ИнгРетро», общим количеством 60 коек и проведена реконструкция водно-спортивного комплекса «Чайка».

Помимо этого, проведена халяль-сертификация объектов индустрии туризма — ООО «Армхи-трэвэл» — экскурсия-халяль «В стране башен и легенд», ресторан «Кафе дель Магас», ООО «Галаева Фатима» — производство и реализация шоколада и шоколадных изделий.

Молодежная политика играет немаловажную роль во всех сферах жизнеобеспечения людей. Учитывая такую особенность и в целях поощрения граждан и организаций, внесших вклад в развитие добровольчества, Главой Республики Ингушетия учреждена медаль «Волонтер Ингушетии». А в 2020 году «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе» сто двадцать добровольцев из Республики Ингушетия от Президента России В. В. Путина получили памятные медали.

В июле 2022 года проведена первая Республиканская молодёжная ярмарка вакансий, в рамках которой работодатели приняли 470 анкет от желающих трудоустроиться, из которых на данный момент 42 человека уже приступили к работе.

Стало известно, что по итогам участия во Всероссийском конкурсе лучшей региональной практики развития добровольчества в субъектах России «Регион добрых дел» Республика Ингушетия получит финансирование на создание регионального ресурсного центра добровольчества РИ, а также на реализацию проектов, направленных на развитие добровольчества в регионе.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории муниципальных образований Республики Ингушетия за три последних года благоустроены сто двадцать четыре общественные территории, подлежат вводу до конца года еще двадцать два.

С августа 2019 года по август 2022 года включительно приведены в нормативное состояние автомобильные дороги (реконструкция, капитальный ремонт) общей протяженностью свыше 166 км, из них в 2022 году — 17 км. По поручению Главы РИ М-А. Калиматова в целях развития инфраструктуры отдаленных территорий в 2020 году была реконструирована автодорога «Малгобек-Вежарий-юрт», а годом позже также по поручению главы реконструирована автомобильная дорога «Подъезд к администрации с. п. Даттых от центральной автодороги».

В 2022 году Республика Ингушетия первой по стране реализовала нацпроект «Безопасные качественные дороги», выполнив все запланированные объемы со стопроцентной технической готовностью и кассовым исполнением. Таким образом, Республика Ингушетия оказалась в тройке лучших по Российской Федерации по реализации указанного национального проекта с 2019 года, а в текущем году заняла 1-е место среди субъектов Российской Федерации.

В 2022 году по данным РИА Рейтинга регионов по качеству дорог Ингушетия оказалась в пятёрке лидеров по стране, заняв 4-ое место, а по СКФО — 1-ое место.

Ещё одним преимуществом отчетного периода можно назвать тот факт, что ингушскому аэропорту «Магас» был присвоен международный статус. Решение указанного вопроса находилось на повестке дня с 1998 года.

Необходимо отметить, что в рамках реализации национального проекта «Экология» в Республике Ингушетия проведены большие объемы работ. К примеру, реализованы мероприятия по восстановлению и реабилитации прудов в городах Назрани и Карабулаке, ликвидированы две несанкционированные свалки в с. п. Нестеровское и г. Назрань, общей площадью 19 гектаров и начата рекультивация земельного участка площадью 18 гектаров в г. Малгобек, занятого свалкой. По словам экологов, данная свалка является самой крупной в регионе, и мероприятия по его ликвидации завершатся в установленный срок до конца 2022 года.

Также в данное время проводятся проектно-изыскательские работы по рекультивации земель, занятых городской свалкой в городе Карабулак. Срок проведения работ по рекультивации до конца 2024 года.

Приобретено свыше 2 тыс. передвижных пластиковых контейнеров для раздельного сбора отходов объемом 1100 литров, и в данное время ведется работа по их расстановке.

Республика Ингушетия, как было отмечено во многих федеральных СМИ, за последние годы традиционно занимает лидирующие позиции при проведении Всероссийских экологических субботников: «Зеленая весна», «Зеленая Россия» и акции «Вода России».

Ярким и запоминающимся просветительским мероприятием стал Международный экологический форум общественных движений «Magas2021», который прошел у нас в Ингушетии в прошлом году. Участниками этого грандиозного мероприятия стали представители общественных экологических организаций и волонтеры из 40 различных регионов России и 12 зарубежных стран.

Форум «Magas2021» был занесен в Книгу рекордов России в статусе самого высокогорного форума. Также в Книгу рекордов России был включен пикник, проведенный в рамках данного форума, как самый массовый пикник на высоте 1820 метров над уровнем моря.

Активное участие регион принял также и в акции «Сохраним лес», в рамках которой были проведены мероприятия по посадке лесных культур на площади 3,5 га в количестве 2,8 тыс. штук.

В рамках весенней акции «Сад памяти» на территории лесного фонда было посажено саженцев в количестве 55 тысяч штук на площади 30 га. Из них: в Галашкинском участковом лесничестве 26 тысяч, Ново-Редантском участковом лесничестве 26 тысяч, на территории комплекса Башня в г. Магасе 3 тыс.

Таким образом, мы видим, что сделано за три года очень много, но предстоит сделать еще больше. На это нас может нацелить только разумная политика во главе с чиновником (в лучшем смысле этого слова), который болеет за будущее своего народа и республики.