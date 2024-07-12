В Ингушетии подводят промежуточные итоги сдачи ЕГЭ

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном министерстве образования и науки, окончательные итоги сдачи ЕГЭ еще не подведены, но уже определились 10 «стобалльников». Окончательные результаты итоговой аттестации станут известны после проверки работ, написанных в дополнительные дни — 4 и 5 июля. Напомним, ребята, получившие неудовлетворительные оценки, смогут пересдать предметы базового уровня в сентябре.

Отмечается, что главным нововведением в ЕГЭ в этом году стала возможность для выпускников пересдать один из предметов по своему выбору из числа тех, что они сдавали, и использовать новый результат для поступления в вуз. С инициативой предоставить им такую возможность выступил глава государства Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Пересдачи состоялись 4 и 5 июля. Все результаты пересдач будут обработаны до 17 июля, предыдущий результат выпускника по данному предмету при этом аннулируют.

Те, кто определился с профессией, в эти дни заняты подачей документов в вузы. Другие ожидают результаты экзаменов, которые прошли 4 и 5 июля в дополнительный период в целях улучшения оценок по одному из выбранных предметов.

Главный специалист Минобрнауки Ингушетии Любовь Темербиева отметила, что результаты ЕГЭ по всем предметам сопоставимы с результатами экзаменов прошлых лет.