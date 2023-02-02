Но вот малый и средний бизнес в регионах, в том числе и Ингушетии, как бы мы ни старались, какие бы законы и указы власти ни издавали, вдохнуть полной грудью никак не может. Газета «Ингушетия» с привлечением опытных специалистов и экспертов не раз писала о барьерах, мешающих малому предпринимательству республики.

Некоторые из них в своем отчетном докладе за минувший год перед Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым упоминал и уполномоченный по защите прав предпринимателей Мурат Хаматханов. Бизнес-омбудсмен согласился поделиться с нашим корреспондентом деталями упомянутого доклада.

— Мурат Даутгиреевич, скажите, как готовился доклад, на чем он базируется?

— Доклад основывается на анализе поступивших к нам обращений за отчетный период, по итогам взаимодействия с конкретными предпринимателями при рассмотрении их жалоб, а также предложений общественных объединений предпринимателей республики.

— И много таких обращений поступило?

— Думаю, что это серьезная цифра — 567. Среди них 78 письменных жалоб и 489 устных обращений, охватывающих, к слову, и предыдущий год. Для сравнения: в 2021 году всего мы рассмотрели 396 обращений и жалоб — 308 устных и 88 письменных с учетом переходящих за предыдущий год.

— Что тяготит предпринимателей, какую помощь они просят?

— Структурно письменные обращения делятся на несколько категорий. Жалобы на действия органов государственной власти в связи с непредоставлением или отказом в продлении договоров аренды земельных участков в этом объеме составляют 37%. Жалоб на высокий имущественный налог, исчисляемый из кадастровой стоимости, — 23%. Жалоб на действия или бездействие правоохранительных органов — 22%, на действия Минсельхоза в связи с недостаточной информированностью о предстоящих конкурсах — 8%, на несвоевременную оплату по исполненным контрактам — 5%. Других всевозможных жалоб — 5%. Все обращения предпринимателей, поступившие в аппарат уполномоченного, рассмотрены в установленном законом порядке, приняты необходимые меры для восстановления их нарушенных прав.

— Значит, удается как-то помочь предпринимателям?

— Конечно. Согласно данным информационного ресурса «Профиль регионов», который ведет федеральный аппарат Уполномоченного при Президенте Российской Федерации, доля жалоб, по итогам рассмотрения которых права заявителей полностью или частично восстановлены, в аппарате уполномоченного Республики Ингушетия составляет 79%. В основном восстановить нарушенные права удается посредством переговоров с руководством органов государственной и муниципальной властей, не доводя дело до судебных разбирательств.

— Долгие годы самым главным врагом в развитии малого и среднего бизнеса в нашей стране является бюрократия. Приструнить ее, увы, не получается. Что делать, опускать руки?

— Опускать руки — последнее дело. Да, безусловно, уровень административного давления на бизнес имеет важное значение для условий ведения предпринимательской деятельности. Для его выявления как в субъектах Федерации, так и в целом по России, федеральный аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей совместно с экспертным сообществом ведет аналитический инструмент — так называемый индекс административного давления. Согласно данным этого индекса, Ингушетия в 2021 году заняла, увы, 82 место (из 85) со значением 6.28. Для сравнения, в 2020 году мы заняли 58 место со значением 4.09, а в 2019 году Ингушетия находилась на 56 месте со значением индекса 3.9. Получается, что по сравнению с 2020 годом значение индекса за 2021 г. увеличилось на 53,5%.

— И каким, с позволения сказать, органам надо сказать «спасибо» за наше аутсайдерство?

— Увеличение показателя индекса более чем в два раза составило по следующим органам контроля: Росздравнадзор по РИ — 8.4 (средний показатель по 30 регионам-лидерам — 3.05); МЧС по РИ — 8.4 (средний показатель по 30 регионам-лидерам — 3.70); Росприроднадзор по РИ — 7.9 (средний показатель по 30 регионам-лидерам — 3.49); Роструд по РИ — 7.4 (средний показатель по 30 регионам-лидерам — 3.14).

Тем не менее, стоит отметить, что согласно национальному рейтингу состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, Республика Ингушетия показала отличный результат и поднялась на 24 пункта, заняв 28 место в рейтинге. Согласно методике выявления индекса в национальном рейтинге инвестиционного климата учитывается значение административного давления в субъекте Российской Федерации. Если бы у нас в республике не ухудшились показатели административного давления по 2021 году, согласно мнению специалистов, Ингушетия могла бы подняться на 26 пунктов вверх.

— Какие еще проблемы волнуют местных предпринимателей?

— Для выявления наиболее важных, на взгляд предпринимателей, проблем при ведении бизнеса в республике мы ежегодно ведем их опрос. Так, по результатам опроса предпринимателей, обратившихся в наш аппарат в прошлом году, выявлены проблемы, которые больше всего волнуют бизнес. Первые три из них выглядят следующим образом: рост налоговых платежей, связанных с кадастровой стоимостью имущества — 61%, падение спроса на товары и услуги — 42%, высокие тарифы ЖКХ, сложность бюрократических процедур при подключении к технологическим сетям и получение разрешения на строительство — 37%. Для решения указанных проблем в конце прошлого года нами проделана большая работа.

К примеру, по поводу высоких тарифов ЖКХ, сложности бюрократических процедур при подключении к технологическим сетям была организована встреча с участием министра энергетики республики, заместителя министра экономики, представителей ресурсоснабжающих организаций и представителей бизнес-сообщества. Задача стояла одна — рассмотреть возможность сокращения сроков техприсоединения, реструктуризации старых долгов и уменьшения стоимости тарифов.

По результатам встречи была достигнута договоренность с министром энергетики республики об инициировании перед руководством ресурсоснабжающих компаний реструктуризации старых долгов субъектов предпринимательской деятельности.

Что касается снижения стоимости тарифов то, к сожалению, добиться этого не представляется возможным, так как региональные представительства компаний ограничены в своих полномочиях. Кроме того, негативным фактором в этом вопросе является низкая платежная дисциплина всех категорий абонентов.

Теперь по поводу падения спроса на товары и услуги. В связи с падением покупательского спроса на товары и услуги предприниматели вынуждены вводить необходимые изменения в процесс ведения бизнеса для увеличения оборотов предприятий. Соответственно, наблюдается острая нехватка оборотных средств. Здесь я предлагаю активизировать работу республиканского Фонда поддержки предпринимательства, увеличить объем кредитного портфеля фонда до 250 млн рублей.

По вопросу имущественного налога мы ведем работу с муниципалитетами с участием представителей бизнес-сообщества на предмет обоснованности установленной ставки налога и возможности ее снижения. В городах Сунже и Карабулаке данная ставка налога снижена в два раза. По остальным муниципальным образованиям работа будет продолжена в текущем году.

Мы попросили Главу Ингушетии поддержать нашу инициативу по снижению налога на коммерческие объекты недвижимости и рекомендовать муниципальным образованиям республики рассмотреть возможности по снижению данной ставки налога.

В пошлом году Махмуд-Али Макшарипович поддержал инициативу предпринимательского сообщества, результатом чего явилось внесение изменений в Закон Республики Ингушетия об упрощенной системе налогообложения, согласно которым ставка налога для предпринимателей, которые выбрали объектом налогообложения доход предприятия, снизилась в три раза. Эта мера значительно улучшила условия ведения предпринимательства в республике.

Сегодня в условиях санкционного давления на нашу страну считаю крайне необходимым общими усилиями работать над улучшением условий ведения бизнеса и увеличением количества субъектов предпринимательства в республике.