Более подробно, какие работы в регионе проводятся в дорожной сфере и о планах на ближайшие годы в интервью газете «Ингушетия» рассказал руководитель министерства автомобильных дорог республики Батыр Хаматханов.

Что удалось сделать дорожному ведомству в 2021 году?

Результатами 2021 года мы довольны, завершили мы год со стопроцентным освоением средств. Республика вошла в тройку лучших (вторые по России) по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Кроме того, мы первыми по стране завершили Госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий».

Также реализовали еще одну федеральную программу «Развитие транспортной инфраструктуры», где также досрочно завершили объект в горной части Ингушетии, протяженностью 7 км.

Всего в 2021 году мы ввели в эксплуатацию 68,2 км автомобильных дорог, из них в рамках дорожного нацпроекта 53 км.

Сколько км дорог в Ингушетии на сегодня подлежит капитальному ремонту?

Если говорить по линии Минавтодора, у нас на балансе состоит 116 дорог, их общая протяженность — 970,3 км. Из них с асфальтобетонным покрытием — 570 км, остальные имеют переходные или грунтовые покрытия.

Наша задача в рамках дорожной программы — привести в нормативное состояние все наши дороги. Каждый год Минавтодор вводит в эксплуатацию в нормативе не менее 40 км автодорог.

Вопрос, который мучает каждого жителя Ингушетии: когда, предположительно, полностью обновят все дороги в регионе?

Точного ответа на этот вопрос вам никто не даст, так как имеется много факторов, влияющих на ремонт автодорог.

Это, в первую очередь, зависит от руководителя, который является локомотивом. Это зависит от подрядных организаций, которые чаще всего сталкиваются с проблемой увеличения цен на материально-строительные ресурсы. На это влияют погодно-климатические условия. Также на это влияет пандемия, с которой в последнее время столкнулся весь мир и работы застопорились.

Но сейчас, работая интенсивными темпами, мы подошли к тому, как я ранее отметил, что дороги обновляются в нормативе не менее 40 км в год. Это хороший показатель.

С какой проблемой вы чаще всего сталкиваетесь при дорожных работах?

— Нерешаемых проблем у нас не бывает. Иногда возникают трения с жителями при строительстве и ремонте дорог. Во всех случаях мы стараемся найти общий язык, идем на уступки или они нам в чем — то уступают.

Что-то изменилось после переименования Ингушавтодора Министерство автомобильных дорог Ингушетии?

Предложение переименовать нас в министерство поступило от Главы РИ М.-А. Калиматова. Такое решение было принято, учитывая наши хорошие показатели, особенно в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», где не раз вице-премьерами Правительства РФ нам была дана высокая оценка.

Те объемы, которые мы выполняли, будучи Госуправлением, фактически не отличались от уровня министерства. И в целях совершенствования структуры органов исполнительной власти, Главой республики был издан соответствующий указ о переименовании нас в Министерство автомобильных дорог Ингушетии.

В горной Ингушетии уже большую часть башенных комплексов связывает качественное дорожное покрытие. Тем не менее до некоторых крупных комплексов как Хамхи и Вовнушки сегодня можно добраться только по грейдерной дороге. Есть ли в планах у министерства связать все родовые селения в горной Ингушетии асфальтобетонным покрытием?

Некоторые дороги в горной Ингушетии находятся на балансе Погранзаставы. Вопрос этот прорабатывается в правительстве. В перспективе все дороги в горной части Ингушетии будут приведены в нормативное состояние, так как у нас идет развитие туризма.

До какого года расписан план у министерства и что планируется сделать?

Каждый раз план составляется на 3 года. В настоящее время трехлетняя дорожная программа утверждена до 2024 года. В рамках указанной трехлетней программы будут отремонтированы, в том числе капитально, наши региональные, межмуниципальные, а также дороги, составляющие агломерацию Назрань+Магас (т. е. муниципальные). В первую очередь в план включаются дороги, находящиеся в наихудшем состоянии.

В Магасе всего несколько улиц, причем половина из них (Чахкиева, Кулиева, 65 лет Победы, Мочко Базоркина) требуют капитального ремонта. Когда наконец самый маленький и молодой город в России заасфальтируют?

На балансе у Минавтодора не состоит ни одна улица г. Магас. Но в рамках нацпроекта нами отремонтированы улицы Б. Гагиева и Кулиева (частично), полностью она будет завершена в текущем году (оставшиеся 2,5 км).

Также 21 февраля текущего года начнутся ремонтные работы на улице 65 Победы.

В планах на 2023 год у нас ремонт ул. Горчханова и в 2024 году мы будем приводить в нормативное состояние ул. Чахкиева.

Когда-то власти региона озвучивали, что планируют соединить напрямую Магас и Али-Юрт. Планы до сих пор в силе? Если да, когда появится дорога?

В настоящее время первоочередная задача состоит в том, чтобы привести в нормативное состояние уже имеющиеся автомобильные дороги, а планы на строительство новых дорог, в том числе и дороги Магас — Али-юрт, в силе. Точного ответа, когда именно будет произведено строительство данной дороги, дать не могу.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов включил строительство и реконструкцию автомобильных дорог в перечень важнейших стратегических приоритетов нашего региона. Акцент при этом делается на отдаленные территории и сельскую местность. Так нами построены и уже введены в эксплуатацию дороги в приграничные районы на Даттых, Вежарий-юрт и Зязиков-юрт-Горагорск.