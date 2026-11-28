Как сообщили газете «Ингушетия» в правительстве региона, главной темой обсуждения стало влияние цифровых платформ на представления о будущем, ограничения привычной ленты рекомендаций и способы сохранения самостоятельности в мире алгоритмов.

По словам эксперта, медиаплатформы не только отражают предпочтения пользователей, но и формируют то, какой контент они видят, какие темы обсуждают и на какие события обращают внимание. «Лента формируется не случайно — у нее есть собственная логика. Если человек не задумывается, куда она его ведет, он рискует незаметно перейти от осознанного выбора к простому следованию рекомендациям», — предупредил Михаил Канавцев.

Лектор также обратил внимание на проблему фрагментарного потребления информации, которое мешает составить целостную картину происходящего. Он посоветовал участникам учиться смотреть на события с разных сторон: «Важно видеть связи между событиями, задавать вопросы о причинах и последствиях, обращаться к разным источникам. Иначе мы рискуем знать множество отдельных фактов, но не понимать, как они связаны между собой».

Отдельной темой встречи стал диалог между поколениями. На примерах современной молодежной культуры Михаил Канавцев показал, что недостаточное знакомство взрослых с интересами молодых людей создает дистанцию.

«Чтобы быть услышанным, нужно сначала самому проявить интерес к миру другого. Диалог поколений начинается не с требования отказаться от чего-то нового, а с готовности понять, почему это стало важным», — подчеркнул он.

В завершение лектор предложил молодежи задуматься о собственных принципах медиапотребления: что человек выбирает самостоятельно, что ему навязывают алгоритмы и как отличить полезный контент от того, который закрепляет нежелательные привычки.

Встреча была организована Российским обществом «Знание» и соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети».