Энергетики в 2024 году расчистят от поросли 56 га трасс ЛЭП в Ингушетии

Обрезка и вырубка угрожающих падением деревьев — важное условие подготовки к безаварийному прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок. Неконтролируемый рост зеленых насаждений затрудняет доступ к энергообъектам, препятствуя их обслуживанию, и может стать причиной технологических нарушений.

«Очень высок риск возникновения коротких замыканий из-за соприкосновения проводов и ветвей, а также падения деревьев на линии электропередачи при неблагоприятных погодных условиях, — рассказал исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев. — Кроме того, разросшиеся кроны, касаясь голых проводов, особенно после дождя или снега, могут стать проводниками электрического тока — есть вероятность поражения человека или сильного пожара».

Весь объем работ специалисты выполнят хозяйственным способом для снижения уровня затрат и повышения качества работ. Энергетики проводят обрезку в строгом соответствии с правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок и мерами противопожарной безопасности.