Ежегодный конкурс на лучшее ЛПХ пройдет в Ингушетии

Состязание включает в себя два этапа. Первый этап, в рамках которого будет проходить оценивание и отбор конкурсантов на территориях муниципалитетов, продлится с 13 по 27 июня текущего года.

Во время второго тура, запланированного на период с 1 по 27 июля, жюрейская коллегия выделит лучшие из представленных хозяйств. Победители получат денежные призы: за первое место предусмотрено вознаграждение в размере 500 тысяч рублей, за второе — 300, а за третье — 200 тысяч. Помимо этого, еще 20 последующих участников также будут поощрены.

Отмечается, что для участия необходимо подать заявку в органы местного самоуправления в письменном виде, приложив к ней фото- или видеоматериалы, подробное описание личного подсобного хозяйства, выписку из похозяйственной книги, ксерокопию документа, подтверждающего наличие участка для ведения ЛПХ, а также справку о составе семьи.

Напомним, что конкурс проводится уже четвертый год подряд. Инициатива по организации подобного соревнования среди жителей Ингушетии, практикующих натуральное производство на своих садово-огородных участках и в личных подсобных хозяйствах, исходит от руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова.