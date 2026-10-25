Федеральный куратор оценил реализацию проекта «Проводники смыслов» в Ингушетии 

С рабочим визитом республику посетил федеральный куратор проекта Тимур Фаляхов. Он побывал в образовательных учреждениях, где ознакомился с текущим статусом реализации проекта и оценил проделанную работу. Кроме того, были обсуждены дальнейшие перспективы развития инициативы.

Итогом насыщенного дня стало совещание с председателем регионального комитета по делам молодежи Заурбеком Пошевым. Тимур Фаляхов сказал о достигнутых результатах и обозначил ключевые направления на будущее. Особый акцент был сделан на взаимодействии с региональной командой: участники встречи обсудили текущие задачи и шаги, необходимые для успешного продвижения проекта. Работа продолжается.

Впереди: новые встречи, инициативы и возможности для самореализации молодежи, отметили в ведомстве.