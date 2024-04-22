Фестиваль скайраннинга «Джейрах 2024» завершился в Ингушетии

«В состязании приняли участие более 50 спортсменов из 18 регионов страны. Данное мероприятие, в рамках которого состоялись этапы Кубка России по альпинизму, стало настоящим событием для любителей экстремальных видов спорта», — рассказал собеседник издания.

По итогам прохождения вертикального километра фестиваля «Джейрах 2024» победителями стали Анастасия Рубцова (мастер спорта, Приморский край) и Сергей Лаптев (мастер спорта, Самарская область). Второе место заняли Екатерина Любушкина (кандидат в мастера спорта, Кемеровская область — Кузбасс) и Виталий Чернов (мастер спорта, Иркутская область), третье — Елена Петрова (мастер спорта, Самарская область) и Андрей Добдин (мастер спорта, Саратовская область).

На третьем этапе Кубка России по альпинизму (скайраннинг — вертикальный километр) первое место снова заняли Анастасия Рубцова и Сергей Лаптев, серебро вновь отошло Екатерине Любушкиной и Виталию Чернову, а бронза — Елене Петровой и Андрею Алахвердову (мастер спорта, Ставропольский край).

Победителями скайраннинг-гонки фестиваля, а также второго этапа Кубка России по альпинизму стали Анастасия Рубцова (МС, Приморский край), Павел Тарасов (1 разряд, Красноярский край). Второе место присудили Екатерине Любушкиной (КМС, Кемеровская область — Кузбасс) и Сергею Лаптеву. Третье заняли Елена Гауфман (2 разряд, Краснодарский край) и Андрей Жиндаев (мастер спорта, Иркутская область).

Стоит отметить, что скайраннинг представляет собой забеги или гонки на длинные дистанции по горным трассам. Однако он отличается от традиционного горного бега более экстремальными условиями и технически сложными трассами.